Zámořská NHL už v noci z pondělí na úterý pozná nového vítěze Stanley Cupu a finálová série mezi Floridou a Edmontonem má potenciál stát se jednou z nejpamátnějších v historii. Oilers ztráceli už 0:3 na zápasy, třemi výhrami v řadě ale srovnali stav a teď jsou krok od úspěchu, na který dosáhli jen v roce 1942 Toronto Maple Leafs. Kanadský klub táhne za pohárem nezastavitelný Connor McDavid, jenž má šanci stát se v hokejovém světě nesmrtelným.

Connor McDavid s Leonem Draisaitlem táhnou Edmonton | Foto: ČTK/AP/JASON FRANSON

„Dalo by mu to nesmrtelnost. Otočit finále z 0:3 je něco, co nedokázal Wayne Gretzky ani Mario Lemiuex. Okamžitě by ho to posunulo do Hall of Fame a taky do vybrané společnosti nejlepších hráčů všech dob. A možná, jen možná, až bude mít po kariéře, tak ho to postaví na úplný vrcholek tohoto žebříku,“ prohlásil na ESPN bývalý obránce PK Subban.

Hokejisté Edmontonu sahají po doslova historickém úspěchu. Jen Toronto v roce 1942 dokázalo otočit finálovou sérii ze stavu 0:3 a dokráčet až pro Stanley Cup. Tehdy uštědřilo drtivou porážku Detroitu.

Právě ten jen o tři roky později srovnal finále ze stavu 0:3, ale v sedmém klání se radovali opět Maple Leafs. Od té doby už se nikomu jinému nepovedlo zdramatizovat na první pohled jednoznačnou záležitost.

Vždyť Florida, která loni dokráčela do finále jako velké překvapení, platila letos za jednoho z největších favoritů a měla už tři možnosti sérii ukončit a dojít si pro pohár. Panthers vyhráli 3:0, 4:1 a 4:3, jenže od té doby na výhru marně čekají.

A podíl na tom má i hvězdný Connor McDavid, o němž mnozí začínají mluvit jako o nejlepším hráči všech dob. I díky němu vyhrál Edmonton v dalších zápasech 8:1, 5:3 a 5:1 a dál živí naději na pohár.

Na cestě k němu píší hráči Oilers historii. Vždyť McDavid získal už 42 bodů a připojil se do vybrané společnosti – 40bodovou hranici v jednom play-off překonali v historii jen Wayne Gretzky a Mario Lemieux.

Mezi nejlepší nakukuje i obránce Evan Bouchard, jenž bodoval už 32x a v tomto ohledu má před sebou jen výkony Briana Leetche a Paula Cofeyho. V asistencích (26) je už dokonce historicky nejlepší! Útočník Zach Hyman pak nasázel 16 gólů a je nejlepším střelcem v jedněch vyřazovacích bojích od 18brankového představení Joa Sakica z roku 1996.

Máme nejlepšího hráče na světě, zní z Edmontonu

Teď zbývá hokejistům Edmontonu udělat poslední krok na cestě k hokejovému grálu. Sedmé finále je na programu v noci z pondělí na úterý od dvou hodin. Na slunné Floridě je ale nečeká snadná práce.

„Samozřejmě to není obyčejný zápas, tomu všichni rozumí. Ve své hlavě si ho ale musíte udělat tak obyčejný, jak to jen jde. Částí toho je držet se svojí rutiny. Náš tým odvedl skvělou práci v tom, aby podal nejlepší výkon ve velkých momentech, takže neočekávám nic jiného,“ prohlásil McDavid před očekávanou bitvou.

Zatímco Florida usiluje o první Stanley Cup v klubové historii, v případě Edmontonu by se jednalo už o šestý triumf a první od roku 1990. NHL by díky nim poznala prvního kanadského šampiona od roku 1993, kdy uspěl naposledy Montreal.

„Nezáleží na tom, co se doteď stalo. Ve skutečnosti teď zapomenete na všechno, co se stalo v průběhu celé sezony. Celá sezona se rozhodne v tom jednom domácím zápase. Je to neuvěřitelná, opravdu neuvěřitelná příležitost,“ vyhlásil před sedmým duelem hvězdný útočník Panthers Matthew Tkachuk.

„Nemůžeme se nechat unášet na horské dráze. Ve skutečnosti jsme ještě nic nedokázali. Vyhráli jsme tři důležité zápasy, abychom se vrátili do série, a teď se všechno rozhodne v jednom utkání. Budeme připravení,“ nechal se před rozhodujícím zápasem slyšet tahoun Edmontonu McDavid.

I sami hráči Oilers si uvědomují, jakého hráče mají ve svém středu. „Pokaždé, když jdeme do zápasu, tak víme, že máme na své straně nejlepšího hráče na světě. Tahle liga je ale opravdu těžká na to, aby to šlo uhrát jen s dvěma nebo třemi hráči. Potřebujete celý tým a myslím, že to jsme ukázali,“ vysekl McDavidovi poklonu jeho parťák Leon Draisaitl.

Oba dva hvězdní útočníci se budou moci definitivně zapsat mezi legendy na slunné Floridě. Na druhé straně bude klíčovým mužem brankář Sergej Bobrovskij, který po fantastickém play-off v posledních třech duelech selhal a úspěšností zákroků se nevytáhl ani v jednom utkání ani na 85 %. Teď má poslední šanci se vykoupit.

„Je to pravděpodobně největší zápas NHL za posledních bůhvíkolik let, takže naši fanoušci jsou na to nažhavení. Nemůžeme se dočkat,“ zakončil bojovně floridský Tkachuk.