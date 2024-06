První tři zápasy finále vyhráli, pak ale Edmontonu třikrát podlehli a v médiích už se mluvilo o největším výbuchu ve sportovní historii. Jenže Florida se vyhrabala ze dna, v sedmém zápase opět dokázala prodat svoje nejsilnější stránky a po výhře 2:1 získala první Stanley Cup v historii klubu. To, co se Panthers nepovedlo loni, vyšlo letos. Na poháru nepřibude žádné české jméno, přesto neopomněl trenér vítězů Paul Maurice vzpomenout obránce Radka Gudase, který před touto sezonou odešel do Anaheimu.

Radko Gudas v dresu Floridy | Foto: ČTK/AP/Wilfredo Lee

„Tenhle tým byl speciální od prvního dne. Bylo to vítězství přesně ve stylu Floridy Panthers. Nic není snadné. Loni jsme udělali maximum, abychom vyhráli. Radko Gudas, Eric a Marc Staalovi, všichni, kdo toho byli součástí, jsou i součástí tohohle,“ vzpomenul Maurice přímo na ledě na hráče, kteří tým před aktuální sezonou opustili.

Právě s těmito zkušenými borci došla Florida až do finále už loni. Panthers se v ročníku trápili a do vyřazovacích bojů nakonec proklouzli až na divokou kartu. Všichni jim předpovídali rychlý konec, vždyť proti sobě měli neuvěřitelně našlápnutý Boston, který v základní části dominoval a přepsal řadu rekordů.

Právě v sérii proti Bruins se ale začala psát pohádka, která skončila až letošním vítězstvím. Florida urvala sérii 4:3 na zápasy, následně vyprovodila Toronto po výsledku 4:1 a v konferenčním finále nepustila Carolině ani jeden zápas. Až ve finále bylo nad její síly Vegas, které získalo první Stanley Cup v historii.

Panthers si museli na první pohár ještě rok počkat. V tomto ročníku už Atlantickou divizi vyhráli a do play off šli jako favorit. V prvním kole vyřadili Tampu Bay 4:1 na zápasy, ve druhém kole zopakovali triumf nad Bostonem a po výhře 4:2 zvítězili stejným výsledkem i nad New York Rangers. Finále s Edmontonem se pak zapsalo do historie.

Florida měla tři mečboly, ale o vedení 3:0 na zápasy přišla. Stalo se tak teprve potřetí v dlouhé historii soutěže, aby někdo ve finále promrhal tak slibný náskok. „O hráčích nepochybuju, ale nikdy nevíte, jaký bude výsledek. Kluci byli neuvěřitelní, byli tak dobří… Nevěděl jsem, že vyhrajeme, ale věděl jsem, že budou hrát jeden za druhého,“ vyprávěl kouč vítězů po rozhodujícím duelu.

McDavidovi nestačilo ani 42 bodů

Jeho svěřenci předvedli přesně to, co od nich očekával. Edmonton s nejlepším hokejistou planety Connorem McDavidem přehráli tvrdostí, dobrým bruslením a hlavně neuvěřitelnou obětavostí. Když už byl brankář Sergej Bobrovskij mimo pozici, všichni hráči Panthers naskákali soupeřům pod nohy, aby puk nedošel do sítě.

I proto hvězdné duo McDavid–Draisaitl dál čeká na vysněnou trofej. Kanadská superhvězda zazářila 42 body ve 25 zápasech vyřazovacích bojů, ale v tom rozhodujícím se neprosadila. I kvůli obrovskému smutku a zklamání si McDavid na ledové ploše ani nevyzvedl Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off.

Zatímco na jedné straně převládalo zklamání, na druhé naplno propukly oslavy s pohárem nad hlavou. „Nevěděl jsem, jak těžký je. Je to úžasný pocit,“ hledal jen těžko slova floridský kapitán Alexander Barkov.

„Už to není sen, už je to realita. Nemůžu tomu uvěřit. Nemůžu uvěřit, jak dobré byly poslední dva roky. Jsem za tenhle tým opravdu vděčný. Nejlepší místo, nejlepší kluci. To, co máme, je opravdu speciální,“ hlásil přímo z ledu i Matthew Tkachuk, hlavní ofenzivní tahoun Panthers.

Pocity štěstí už s týmem nezažíval zmiňovaný český brousek Radko Gudas, který před sezonou přestoupil do Anaheimu. S ním se do play off ani nepodíval, přesto získal příjemnou náplast na to, že v týmu vítězů chyběl. S českou reprezentací získal titul mistrů světa doma v Praze.

„Já jsem hrozně rád, kde jsem. Spekulovat o kdyby je ošemetné. Třeba bych Panthers něco podělal a nedostali by se do finále. Jsem fakt hrozně rád, že jsem mistrem světa a že jsem to mohl zažít tady v Čechách. Pro mě to byl vlastně cíl. Na Floridě mi skončil kontrakt a rok před šampionátem jsem se mohl rozhodnout, kam jít. Jestli má smysl pokračovat dál, nebo zda si zahraju na mistrovství. Vyšlo mi to v podstatě, jak jsem si naplánoval na delší dobu dopředu,“ vyprávěl čtyřiatřicetiletý bek jen před pár dny v rozhovoru pro iSport.cz.

Sám bude mít další šanci zabojovat o pohár už v příštím ročníku. V Anaheimu, kde má smlouvu až do sezony 2025/26, ale moc velké naděje nemá. Tým momentálně prochází přestavbou a v uplynulé sezoně byl třetí nejhorší v celé lize.