Sen se stal skutečností. Hokejisté Floridy dotáhli finálové drama do vítězného konce a poprvé v historii od vstupu do NHL v roce 1993 vyhráli slavný Stanleyův pohár. Edmonton s hvězdným Connorem McDavidem předvedl v sérii úchvatný comeback z 0:3 na zápasy, ale sedmý duel už patřil domácím Panthers, kteří v rozhodující bitvě zdolali Oilers 2:1. O vítěznou trefu se v 36. minutě postaral útočník Sam Reinhart.

Hokejisté Floridy Panthers získali poprvé v historii věhlasný Stanley Cup. | Foto: Profimedia

Tým vedený koučem Paulem Mauricem šel do vedení už v páté minutě, kdy se prosadil Carter Verhaeghe. Oilers, kteří se mohli stát po 82 letech teprve druhým týmem v historii NHL, jenž otočil finálovou sérii ze stavu 0:3, vyrovnali o dvě minuty později zásluhou Mattiase Janmarka. Poslední slovo měl však hrdina večera Reinhart, u jehož gólu asistoval opět Verhaeghe.

Panthers vyhráli klíčovou finálovou bitvu 2:1 a poprvé od svého vstupu do soutěže v roce 1993 dopsali svůj příběh do zlatého happyendu. „Jsem tak vděčný celé partě kolem mě. Je to nejlepší sestava, nejlepší kluci, se kterými jsem kdy hrál,“ pronesl v nepopsatelných emocích domácí forvard Matthew Tkachuk.

Společně se svými spoluhráči poté sledoval výjimečný moment, kdy šéf NHL Gary Bettman vyzval kapitána Floridy Aleksandera Barkova k převzetí vzácné trofeje. „Chci pogratulovat oběma týmům za úžasné finále. Florida přišla před třiceti lety do NHL a tahle mise je dnes splněna,“ zahlásil komisař zámořské soutěže.

McDavid už se z kabiny pro trofej nevrátil

Dočkali se! Poprvé v historii a jako 22. organizace v dějinách slavné ligy. Velkou měrou k tomu přispěl i hlavní trenér Paul Maurice, kroutící už 26. sezonu v NHL. A už při převzetí poháru bylo znát, jak si tento speciální okamžik zaslouženě užívá. „Já ale jenom střídal lajny, všechno to dokázala výjimečná skupina našich lídrů,“ řekl dojatě v rozhovoru.

Sestřih sedmého finále Stanley Cupu:

Na Floridě tak odstartovala velká mistrovská party, naopak na druhé straně propukl smutek a zmar. Není se čemu divit, Oilers byli letos opravdu blízko. Prošli celým play-off až do finále, v něm navíc dokázali odvrátit nepříznivý vývoj série z 0:3 na zápasy a zápletku dotáhli až do rozhodujícího sedmého klání. V něm už ale tahali za kratší konec provazu.

Nestačil k tomu ani další fenomenální výkon kapitána Edmontonu Connora McDavida, který si ve vyřazovacích bojích připsal hned 42 kanadských bodů, což je čtvrtý nejlepší výsledek v historii NHL. Zaslouženě vyfasoval Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off, přestože stál na straně poražených.

Když ale v aréně zaznělo jeho jméno, pro pohár už si nikdo nepřijel. Zničený McDavid zůstal v kabině a jen těžko vstřebával smutné okamžiky sedmého finále. Možná i situaci z konce třetí části, kdy nahrával kolegovi Zachu Hymanovi před prázdnou bránu, ale obětavá obrana Panthers jasnou šanci na poslední chvíli zastavila.

„Udělali jsme si to dost obtížné, ale na naši partu jsem strašně hrdý,“ přiznal po zápase útočník Floridy Sam Bennett. „Je to splněný sen pro nás všechny tady. Ušli jsme společně obrovský kus cesty a teď zvedáme nad hlavu Stanley Cup. Neuvěřitelné,“ doplnil další hrdina Carter Verhaeghe.

Edmonton měl ve finále výjimečnou příležitost ukončit čekání kanadských týmů na triumf po dlouhých 31 letech. Nedočkal se. A tak si slavný pohár tentokrát užije oslavy na prosluněné Floridě.