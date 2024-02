Z českých hokejistů se této pocty zatím dočkala jen trojice hráčů, v neděli v noci se k nim přidal i legendární Jaromír Jágr. Stále aktivní útočník z Kladna si zajistil nesmrtelnost v klubu Pittsburgh Penguins, se kterým dvakrát získal Stanley Cup, když jeho číslo 68 vystoupalo pod strop PPG Paints Areny. Nikdo další v dresu Tučňáků už nebude mít na zádech stejnou cifru. „Pittsburgh je můj druhý domov. Všechny roky tady byly úžasné, byly to asi nejlepší roky v mém životě,“ děkoval nejproduktivnější Evropan v historii NHL ve svém proslovu.

Dres s číslem 68 a s Jágrovým jménem právě stoupá ke stropu arény v Pittsburghu. | Foto: Profimedia

Zápas mezi Pittsburghem a Los Angeles byl na programu až o půlnoci z neděle na pondělí, pittsburská PPG Paints Arena se ale zaplnila už o dobré dvě hodiny dříve. Hráči v čele s domácím kapitánem Sidneym Crosbym ještě v civilu usedli předčasně na svoje lavičky, aby byli svědky slávy, které se v Pittsburghu dostalo zatím jen dvěma hráčům.

Přímo ledovou plochu pak zaplnila Jágrova maminka Anna, přítelkyně Dominika i bývalí spoluhráči slavné osmašedesátky. Nechyběli mezi nimi Češi Jiří Šlégr, Jiří Hrdina a Robert Lang, ani Jágrův velký vzor Mario Lemieux, v současnosti majitel Penguins.

Odpuštění po 25 letech. Jágr se setkal s novinářem, který jej připravil o triumf

„Věřím ve vyšší moc a v to, že když si něco přeješ, tak se to stane. Byl jeden hráč, který dominoval a byl lepší než všichni ostatní. Byl to můj vzor a chtěl jsem být jako on. Přál jsem si, že si jednou zahrajeme spolu. A to se stalo,“ zavzpomínal kladenský rodák na to, jak v mládí vzhlížel k Lemieuxovi. Později spolu vyhráli dva Stanley Cupy a nesmazatelně se zapsali do historie ledního hokeje.

„Děkuji Pittsburghu, že mě draftovali, rozeznali můj talent a dali mi šanci hrát v NHL tak dlouho. Velké poděkování patří i vám fanouškům. Když jsem sem přišel, byl jsem mladý, neuměl jsem anglicky, ale všichni jste mi to usnadnili. Toho si vážím a děkuji vám za to,“ vysekl Jágr poklonu i místním fanouškům, kteří hlasitě vyvolávali jeho jméno.

„Hokej je týmová hra a sám v ní nic nezmůžete. Naučil jsem se tady, že když chcete vyhrát, musíte hrát všichni pospolu,“ prohlásil legendární útočník, který stále válí za extraligové Kladno, a jal se ve svém proslovu děkovat jednotlivě svým spoluhráčům, s nimiž se v Pittsburghu potkal.

Jágr a záhada brambor, pilot letadla i láska k herečce. NHL vzpomíná na legendu

„Ulf (Samuelsson) říkal, abych o něm řekl něco hezkého, přemýšlel jsem o tom celou noc a nemohl jsem na nic přijít,“ předvedl Jágr i svůj pověstný humor. „Musím poděkovat i mé přítelkyni Dominice, i když je moc mladá na to, aby si pamatovala, jak jsem tady hrál,“ dodal s úsměvem, vzápětí ale přešel na vážnější notu.

Díky, tati

„Poslední dík je asi ten největší a míří k mým rodičům. Musím poděkovat tátovi, loni umřel, ale vím, že kouká z nebe. Díky tati. Nikdy hokej nehrál, ale všechno, co řekl, bylo správné. Máma se přestěhovala z Česka do USA na deset let, když mi bylo 19. Díky za všechno, co jsi pro mě udělala. Vážím si toho,“ prohlásil a za potlesku tribun objal svoji dojatou maminku.

Spolu s ní Jágr odcestoval na velkou slávu do Pittsburghu už několik dní před ceremoniálem. Ještě v sobotu před hlavním bodem programu Jágr dokonce s týmem stihl absolvovat jeden trénink, na kterém jezdil po ledě se současnými hvězdami Sidneym Crosbym nebo Krisem Letangem.

„Měl jsem trénink s týmem a byl jsem opravdu dobrý,“ pobavil Jágr přítomné fanoušky. „Můj první trenér Bob Johnson říkal ‚dnes je skvělý den pro hokej‘, musím to ale změnit – dnes je skvělý den pro mě. Být tu s vámi, slyšet jak skandujete, aniž bych musel dát gól, to je skvělé. To se nikdy neomrzí. Je mi ctí, že se Pittsburgh Penguins rozhodli vyřadit moje číslo 68,“ prohlásila česká legenda před naplněnými tribunami.

Poslední párty. Jágr se vrátil do Pittsburghu, ikonická 68 půjde pod strop arény

S maminkou po jedné a s přítelkyní po druhé ruce pak sledoval, jak pod strop arény vystoupal banner s jeho jménem a číslem 68. Doplnil tam číslo 66 Maria Lemiuxa a také jednadvacítku Kanaďana Michela Briéra. Jágr se tak definitivně zařadil mezi největší legendy Pittsburghu, kde už bude navždy nesmrtelný. Stejné pocty se z Čechů v minulosti dostalo jen Dominku Haškovi v Buffalu, Milanu Hejdukovi v Coloradu a Patriku Eliášovi v New Jersey.