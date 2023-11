Kulich debutoval v NHL, premiéru mu však překazil Palát. Pastrňák trefil 13. gól

Český hokejový útočník ve službách New Jersey Ondřej Palát se gólem a asistencí podílel na debaklu Buffala 7:2. Jeho krajan Vítek Vaněček za Devils odchytal celý zápas a zlikvidoval celkem 10 střeleckých pokusů. Premiéra v NHL naopak zhořkla nadějnému českému střelci Jiřímu Kulichovi. České trio David Pastrňák, Pavel Zacha a Jakub Lauko pro změnu bodovalo v zápase Bostonu s New Yorkem Rangers. Bruins i přes to prohráli 4:7.

Český útočník Ondřej Palát slaví s New Jersey postup do druhého kola zámořského play-off. | Foto: ČTK / AP / Adam Hunger