Útočník Martin Nečas v NHL gólem a asistencí pomohl Carolině k bodu za prohru s Buffalem 2:3 po samostatných nájezdech. Petr Mrázek proti Detroitu zlikvidoval 28 střel, prohru Chicaga 2:3 v prodloužení ale neodvrátil. Před utkáním Blackhawks poctili legendárního obránce Chrise Cheliose, jehož sedmička už visí pod stropem arény. Tři branky inkasoval při prohře Anaheimu 2:4 s Nashvillem také Lukáš Dostál. Ruský útočník Nikita Kučerov zase jako první hráč v této sezoně NHL překonal hranici 100 bodů.

Martin Nečas slaví další vstřelenou branku se svými spoluhráči. | Foto: ČTK/AP/Karl B DeBlaker

Nečas bodoval po dvou zápasech a vylepšil svou bilanci na osmnáct branek a 24 nahrávek. Ve třetí minutě zápasu na ledě Buffala se rodák z Nového Města na Moravě zapojil do akce vedoucí k brance Anthonyho DeAngela a ve třetí třetině poslal Hurricanes do vedení 2:1. V přesilové hře napřáhl v levém kruhu pro vhazování a ranou bez přípravy prostřelil gólmana Ukko-Pekku Luukkonena.

Sabres však o minutu a deset sekund smazali jednobrankovou ztrátu a vybojovali prodloužení. V tom branka nepadla a v závěrečných nájezdech domácí zpečetili obrat. Jediným úspěšným exekutorem v závěrečném rozstřelu byl Casey Mittelstadt.

Nečas mohl ve čtvrté sérii odvrátit prohru, forhendová klička mu ale nevyšla a Hurricanes padli podruhé za sebou. „Rozhodně musíme dostávat více puků na branku. Soupeři proti nám trochu mění způsob hry a mají více bloků. My si s tím ale musíme umět poradit a najít cestu, jak dávat více branek. To je přesně to, co potřebujeme změnit,“ řekl po utkání český útočník.

Mrázek neodvrátil čtvrtou prohru Chicaga v řadě. Proti svému bývalému týmu český gólman zlikvidoval 28 střel, v prodloužení ale nestačil na pokus Patricka Kanea. Pětatřicetiletý forvard ve svém prvním zápase proti Chicagu, v jehož barvách strávil 16 sezon a vyhrál tři Stanley Cupy, kromě vítězného gólu připravil také ten vyrovnávací a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

„Právě teď jsem plný emocí,“ přiznal Kane poté, co rozhodl o výhře Detroitu na ledě „svého“ Chicaga. „Snažil jsem se tam na konci fanouškům ukázat, že tady budou mít vždy moje srdce. Bylo to hodně divokých 16-17 let, ale ať už to bylo cokoliv, bylo to skvělé,“ přiznala slavná 88.

Před zápasem se rovněž dostalo nejvyšší možné pocty legendárnímu obránci Chrisu Cheliosovi, jehož dres s číslem 7 už má své místo po stropem haly Blackhawks. Stalo se tak přesně týden poté, co Pittsburgh stejným způsobem poctil českou ikonu Jaromíra Jágra.

Dostál v brance Anaheimu dostal po třech zápasech přednost před Johnem Gibsonem, rozjetý Nashville ale nezastavil. Predators dali popáté za sebou alespoň čtyři góly a po výhře 4:2 se posunuli na osmé místo tabulky Západní konference. Anaheim je čtrnáctý.

Kučerov pomol Tampě Bay k vítězství na ledě New Jersey 4:1 gólem a třemi asistencemi. Svou bilanci vylepšil na 102 bodů za 38 branek a 64 přihrávek z 59 utkání. Ruský útočník asistoval u gólů Victora Hedmana, Braydena Pointa a Brandona Hagela. V 59. minutě pak při power play domácích zpečetil výsledek střelou do prázdné branky.

Tampa Bay se posunula v tabulce Východní konference na šesté místo. New Jersey, kterému už v osmém utkání chyběl zraněný brankář Vítek Vaněček, je deváté.