"Chápeme, s jakou vášní hráči NHL reprezentují své země. Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo uzavřít dohodu, která jim umožní pokračovat na olympijské scéně," řekl Bill Daly, zástupce komisaře pro NHL.

It's official! The IIHF, @NHL and @NHLPA have reached an agreement that will allow NHL players to participate in #Beijing2022!