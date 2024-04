Poslední zápas odchytal za Colorado 9. dubna loňského roku, další už ale český hokejový brankář a vítěz Stanley Cupu z roku 2022 Pavel Francouz nepřidá. Kvůli zdravotním problémům s kolenem se rozhodl ve 33 letech ukončit profesionální hráčskou kariéru. „Je to něco, k čemu jsem poslední rok směřoval. Nebylo to těžké rozhodování, tělo rozhodlo za mě,“ prohlásil plzeňský rodák na tiskové konferenci. Fanoušci by ho teď měli vídat jako experta v televizi.

Pavel Francouz se svým agentem Robertem Spálenkou | Foto: Deník/Filip Ardon

„Je to nepříjemná a smutná záležitost, ale snažím se na to koukat tak, že něco končí a něco začíná. Doufám, že před sebou mám dlouhý život a spoustu radostí a zároveň starostí. Nejtěžší bylo poprvé v kariéře poslechnout tělo a nezavřít mu pusu práškem na bolest. Tělo mi dalo několik šancí dobýt se k úplnému vrcholu. Jsem mu za to vděčný,“ popisoval Francouz.

Ten absolvoval už loni v květnu operaci přitahovače, ale do sezony nezasáhl a v listopadu oznámil, že ji kvůli zdravotním problémům musí celou odpískat.

Konec kariéry? Jako rozchod s holkou. Bude to bolet asi pořád, říká Francouz

„Už poslední sezonu jsem dlouho marodil s tříslem, ale paradoxně byl u mě problém s kolenem. To je to, co vyústilo v můj konec. Trápilo mě to delší dobu a od toho se pak odvíjely další zdravotní trable. V létě se poprvé stalo to, že jsem nebyl pořádně připravený se připravovat na další sezonu,“ vzpomínal český gólman.

„Koncem léta padlo rozhodnutí, že letos nebudu chytat. Věřili jsme, že se to dostane pod kontrolu, dělal jsem různé procedury, snažil jsem se víc odpočívat, nechtěli jsme sáhnout k žádnému zákroku, protože je to problém s chrupavkou. To se nedá moc řešit nějakým zákrokem. Čím víc rok postupoval, tak jsme tušili, že to asi bude konec. Uvědomil jsem si, že už to dál nemůžu takhle pokoušet. Mám před sebou normální život, chci být aktivní a sportovat s kamarády a svojí dcerou. Byl to logický krok,“ přiznal majitel 73 startů v základní části zámořské NHL.

Vrcholem kariéry byl Stanley Cupu

V ní strávil celkem pět sezon v organizaci Colorado Avalanche, s níž v roce 2022 dokráčel až ke Stanley Cupu. Ten tak rozšířil ve Francouzově sbírce trofejí extraligový titul z roku 2015 s Litvínovem.

„Největším vrcholem bylo vítězství ve Stanley Cupu, jako dítě bych si to ani nedokázal představit. Vítězství poháru s Litvínovem byla pohádka, bylo to skvělé. Byli jsme podceňovaný tým a určitě na to taky nezapomenu. Vzpomínám ale na spoustu zážitků, vždycky to mám nejvíc spojené s týmem a spoluhráči,“ vyprávěl třiatřicetiletý odchovanec Plzně.

„Když jsem sledoval sestřih svojí kariéry, tak jsem si uvědomil, jak rychle to uteklo. Pamatuju si na veterány v týmu Plzně, kde jsem začínal, když mi říkali, ať si vážím každé sezony a každého play-off. Najednou před vámi sedím a končím. Uteklo to hrozně rychle, byla to zábava, někdy to bylo těžké, ale úžasné. Úžasné časy. Jsem vděčný sportu jménem lední hokej za krásné zážitky,“ dodal Francouz.

Jágr překvapil převlekem. Ten už je starý, slyšel také v kabině Chrudimi

Teď se chce věnovat hlavně rodině, na kterou má konečně čas. Od hokeje ale rozhodně neodchází. „Teď si užívám, že můžu každý den spát ve své posteli, odvézt dceru do školky. Je fajn žít normální život. Nějaké plány do budoucna mám, ale spíš o nich pomlčím. V nejbližší době jsem dostal příležitost působit jako jeden z expertů při blížícím se mistrovství světa. Měl bych být po boku Roberta Záruby ve studiu ČT,“ prozradil Francouz závěrem.