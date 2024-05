Hokejisté Bostonu nevyužili v noci ze čtvrtka na pátek druhý mečbol a v sérii s Torontem ztratili vedení 3:1 na zápasy. Stejně jako v loňském roce tak riskují ztrátu slibného náskoku a vyřazení už v prvním kole vyřazovacích bojů. Kritika se po posledním utkání snáší i na hlavu českého útočníka Davida Pastrňáka, jehož výkony negativně hodnotil i trenér Bruins Jim Montgomery.

David Pastrňák | Foto: Profimedia

„Vaši nejlepší hráči musí být nejlepšími hráči hlavně v této části roku. Pastrňák se musí zvednout. Musí být tím dominantním hráčem, na kterého jsme zvyklí. Zatím se mu to daří jen v náznacích, ne tak důsledně jako v základní části,“ vykládal po šestém utkání série bostonský trenér Jim Montgomery.

Jeho svěřenci vstoupili do utkání na ledě torontské Scotiabank Areny velmi špatně a v první části je soupeř přestřílel vysoko 12:1. Bruins mohli děkovat jen brankáři Jeremymu Swaymanovi, že skóre po prvních dvaceti minutách bylo bezbrankové.

Toronto doma porazilo Boston a srovnalo stav série:

Zdroj: Youtube

Jenže ve druhé části už Maple Leafs odskočili gólem Williama Nylandera, který se ve třetí třetině trefil ještě jednou. Bostonskou porážku mírnil až v posledních sekundách Morgan Geekie.

„Nebyli jsme dost dobří, tak jednoduché to je. Toronto přišlo připravené hrát a vybalilo to na nás. Vždycky když jdeme do zápasu, tak se snažíme hodnotit naše zakončení, naši snahu a naše emoce. Zakončení bylo špatné a naše snaha nebyla taková jako u soupeře. Emoce tam byly, to je jediný z těch tří faktorů, co jsme měli,“ ohlížel se za utkáním Montgomery.

Každý ví, jak to mám s repre, říká Pastrňák. Teď ale myslí pouze na Stanley Cup

A Pastrňák? V zápase odehrál 19 minut a 53 sekund a byl vůbec nejvytěžovanějším útočníkem svého týmu. Za tu dobu se postaral o čtyři střelecké pokusy a tři hity, do statistiky kanadského bodování se ale nezapsal. Týmu navíc zavařil v prostředním dějství, když vyfasoval hned čtyři trestné minuty za hru vysokou holí.

V play-off celkově zatím rodák z Havířova posbíral čtyři body za dva góly a dvě asistence a ve statistice plus/mínus je na hodnotě -1. Z posledních dvou utkání, kdy Boston potřeboval jeho příspěvek, aby postoupil do dalšího kola, navíc vyšel úplně bodově naprázdno.

Vyplouvají vzpomínky na Floridu

„Je to frustrující, ale musíme se přes to přenést do dalšího zápasu. Takové je play-off,“ vyprávěl po třetí porážce zkroušený bostonský kouč.

Jeho tým riskuje, že podruhé v řadě zakončí sezonu ztrátou vedení 3:1 na zápasy v prvním kole. Loni měli Bruins výborně rozehranou bitvu s Floridou, kdy také byli pouhý krok od postupu, jenže po rekordní základní části nakonec vypadli v sedmém zápase. Pátý duel tehdy prohráli 3:4 po prodloužení, šestý 5:7 a v rozhodujícím padli znovu 3:4 po prodloužení.

Podobnému osudu se letos budou chtít vyhnout. Před zaplněnou bostonskou TD Garden ale budou potřebovat v sedmém zápase větší přínos od svých největších hvězd. Očekávání zatím naplňuje jen kapitán Brad Marchand, který bodoval už osmkrát, a příjemným překvapením je Jake DeBrusk, který po nepříliš vydařené základní části zapsal v play-off pět bodů.

Další jména? Pavel Zacha má na svém kontě jen dvě asistence a stejně jsou na tom i další centr Charlie Coyle a obránce Hampus Lindholm. Jednička mezi obránci Charlie McAvoy pak stejně jako Pastrňák bodoval čtyřikrát. Body se ale očekávají hlavně od Pastrňáka, který letos podruhé v řadě překonal hranici sto bodů v základní části.

I přesto se ale nejedná o první případ, kdy se na hlavu českého křídelníka valí kritika. Už v průběhu sezony vyčítali fanoušci sedmadvacetiletému střelci několik ztracených bodů. Nelíbilo se jim, že v situacích, kdy mohl nahrávat lépe postavenému spoluhráči, volí často střelu, i to, že neproměnil některé samostatné nájezdy. Znovu navíc vyplavala na povrch neochota vracet se do obrany, za níž byl Pastrňák v minulosti kritizován.

Ukáže se teď Pastrňák jako správný lídr a pomůže Bostonu postoupit v rozhodujícím zápase do druhého kola, nebo se bude radovat z obratu Toronto? Rozhodující duel je na programu v noci ze soboty na neděli od 2 hodin.