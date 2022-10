První zápas s Nashvillem v Praze jste prohráli 1:4. Jaké jsou pocity krátce po jeho skončení? Samozřejmě bych byl radši, kdybychom vyhráli. Jsem rád, že jsem mohl dát gól a mohl jsem si toužít. Užil bych si to ale víc, kdybychom vyhráli. Je to škoda, do půlky zápasu to bylo hodně vyrovnané. Já jsem dal břevno, Timo Meier dal břevno. Na konci druhé třetiny jsme to na chvíli vypustili a to nás stálo zápas. Je to škoda. I tak jsem si to užil, ale s vítězným koncem by to bylo lepší.

Jaké to bylo, když po gólu celý stadion skandoval vaše jméno?

Bylo to skvělé. Pamatuju si, když jsem hrával za Slavii a dal jsem gól, tak celý stadion křičel moje jméno. Vždycky je to super.

Věnujete gól manželce k narozeninám?

Říkal jsem, že to udělám. Hlavně jsem ale rád, že u toho mohla být skoro celá rodina. Tady jsem začínal, teď mě mohli vidět, jak tady dávám gól. Vítězství by samozřejmě bylo mnohem sladší, ale není čas se v tom vrtat. Zítra je další zápas.

V O2 areně jste dával góly za reprezentaci, teď i v NHL. Uvědomoval jste si to?

Chodil jsem sem na extraligu, potom jsem tady dva roky hrál. Vzpomínek odtud mám mraky. Vzpomínám si, když jsem tu za Slavii zametal, nebo sbíral perníky proti Pardubicím. Teď tady hraju zápas NHL, to je něco neskutečného.

Při hymně na vás byl záběr na kostce a vypadal jste dojatý. Bylo to tak?

Musím uznat, že dojetí bylo velké. Být doma, hrát za San Jose, být na ledě… Ještě jsem koukal směrem, kde byla celá rodina. Byl jsem dojatý hodně.

Zvykáme si na nový systém

Co jste říkal na to, že slavnostní buly vhodil Petr Čech?

Znám ho dobře, je to hrozně milý chlapík. Je to velký fanoušek, miluje chytání v hokeji. Vždycky ho rád vidím, pro Českou republiku toho za svoji kariéru udělal opravdu hodně. Je to jeden znejlepších brankářů všech dob.

Vraťme se ale k zápasu. Co nakonec rozhodlo?

Určitě druhá třetina. Ze začátku to ještě nebylo špatné, ale pak jsme propadli, nechali jsme si dát relativně jednoduché góly a to nás zlomilo. Inkasovali jsme rychlý gól, pak jsme ale měli přesilovky, byli jsme u nich, měli jsme šance, ale nevyužili jsme je. Oni nás potrestali a pak už si to pohlídali.

Je první zápas sezony specifický v tom, že si ještě všechno sedá?

První zápasy jsou trochu jiné. Zvykáme si na nový systém a navíc ještě na místo, které neznáme. Je toho okolo hodně, ale oba týmy to mají stejné. Nashvillu to vyšlo lépe, my to musíme zítra napravit.

Jak to máte po zápase? Máte čas na rodinu, nebo musíte být s týmem?

Půjdu je maximálně pozdravit. Zítra nás čeká další zápas, musím se vyspat. Rychle si popovídám s rodinou, pak se musím rychle připravit. Zápas bude důležitý, času tu moc není.