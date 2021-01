Důvod? Samozřejmě koronavirová pandemie. Minulá sezona byla dohrána v izolované „bublině“, Stanley Cup byl udělen. Hned ale vypukly dramatické diskuse, zda má vůbec smysl rozjíždět nový ročník.

„Upřímně řečeno je to tak, že hraním ztratíme víc peněz, než kdybychom vůbec nehráli,“ říká komisionář NHL Gary Bettman. Podle slov protřelého lišáka přijde liga o více než miliardu dolarů.

Poslední zápas sehrál loni v lednu. Pak se Tomáš Hertl zranil, ale protože základní část NHL skončila předčasně a do play-off se jeho San Jose nedostalo, zase tak o moc nepřišel. Teď už je ale jeden z nejproduktivnějších Čechů v zámoří natěšený na nový start.



Byla pro vás dlouhá pauza od hokeje k něčemu dobrá?

Naštěstí tak byl čas doléčit zranění, dal jsem dohromady loket i koleno. Nic mě nebolí. Na podzim se nám navíc narodil syn, tak jsem si to mohl pořádně užít. Bylo to super Vánoce poprvé ve třech.



Před kempem jste se museli rozloučit. Bylo to těžké?

Není to jednoduché. Na kemp jsme museli do Arizony, kvůli koronaviru nesmíme být v Kalifornii. Manželka tak raději letěla domů. Posílá mi fotky, malému je přes dva měsíce, začíná se smát a dělá zvuky. To je tak jediné, na co můžu koukat, protože jinak jsme jen zavření na hotelu.



V San Jose máte patřit k lídrům. Jste připravený?

Očekává se to ode mě. Když tu teď už nejsou Thornton a Pavelski, chce se po mně, abych víc promlouval v kabině, tak se o to snažím. I když myslím, že i normálně dost mluvím. (smích)



Minulá sezona Žralokům nevyšla. Bude to teď lepší?

Média nám moc nevěří, že se dostaneme do play-off, ale když se dáme dohromady, můžeme podle mě dojít daleko.

Nerozjet sezonu přesto nepřipadalo v úvahu. „Majitelé klubů jednohlasně odsouhlasili, že se musí hrát. Kvůli fanouškům i samotnému hokeji,“ dodal Bettman.

Základní část NHL tak startuje místo tradičního října až nyní dnes v noci je na programu prvních pět zápasů. Bettman a spol. věří, že v uplynulých tučných letech se podařilo nabrat dostatečné finanční rezervy. Je ale jasné, že elitní liga se vydává na rozbouřené moře.

Více rivality, méně cest

S výjimkou několika málo arén se začne bez diváků. Koronavirus ukousl pořádnou část z obvyklé porce zápasů a kluby jsou přerozděleno do nových divizí, aby se minimalizovalo cestování. Kanadské celky nesmějí do USA strčit ani nos.

„Spoustě klukům se to líbí, budeme hrát s některými týmy i osmkrát. Utvoří se tak rivalita, diváky by to mohlo bavit. Zmírní se cestování, to by mohlo zůstat i do budoucna,“ myslí si Tomáš Hertl ze San Jose Sharks.

Velkou neznámou je však vývoj pandemie. Už před startem sezony se nakazili hráči Dallasu, zápasy byly odloženy. Kdo bude další?

V „bublinovém“ play-off dosáhl s Tampou na největší úspěch v kariéře. Do nové sezony tak Ondřej Palát vstupuje jako jeden z klíčových forvardů obhájců Stanley Cupu. Předem ale ví, že zkrácený ročník nebude žádný med.



Je obhajoba titulu pro Tampu hlavním cílem?

Náš tým zůstal téměř stejný, takže si musíme dávat jen ty nejvyšší cíle. Bohužel se nám zranil nejproduktivnější hráč Nikita Kučerov, o to více musíme v ofenzivě zabrat my ostatní.



Doléhá na vás koronavirový režim?

Už během kempu se denně testujeme. V posilovně nesmí být více než osm lidí. Musíme nosit roušky všude mimo led i v šatně. Dáváme pozor, aby se to nerozneslo, abychom nemuseli být v karanténě. Při roadtripu smíme být jen na hotelu.



U vás na Floridě není situace tak vážná?

Tady to nikdo neřeší. Vše je otevřené a vše funguje. Já jsem rád, že je tu normální život, ale hlava mi nebere, že i když je tu hodně případů, tak se to neřeší. Život jde dál.



Těší vás, že se na tribuny částečně vrátí diváci?

Bylo by to super. Tampa začíná někde na dvou až třech tisících fanoušků. Liší se to ale stát od státu. Někde ještě nebudou vůbec. Doufám, že se situace zlepší a v březnu, dubnu už snad bude moci chodit více lidí. S nimi je to vždycky lepší.