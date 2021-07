Obhájili jste Stanley Cup. Na loňský triumf 4:2 na zápasy proti Dallasu jste teď navázali vítězstvím 4:1 nad Montrealem. Jak si užíváte oslavy?

Je to super, pořád probíhají. A pár dnů asi ještě budou.

Která sezona byla náročnější?

To je těžká otázka. Oba Stanley Cupy bylo stejně náročné vyhrát. Tohle play-off s fanoušky bylo lepší, užili jsme si to víc. I série byly náročnější. Hráli jsme doma, využívali naše fanoušky, venku zase stáli fanoušci proti nám. Bylo to znát víc, než když jsme loni hráli v bublině a bylo skoro jedno, jestli hrajete doma nebo venku.

Zmiňujete, že se teď hrálo před lidmi. Ceníte si proto poháru víc?

Vážím si ho stejně jako prvního. Ale bylo to něco úplně jiného. Vyhrát doma před plnou halou a slavit potom s manželkou a rodinami… Bohužel, moje rodina doletět nemohla, hranice pořád nejsou otevřené. To mě hrozně mrzí. Vyhrát podruhé za sebou, to se naposledy povedlo Pittsburghu, opravdu si toho moc vážím a jsem rád, že jsme to dokázali.

Představíte trofej i doma fanouškům, když to před rokem nešlo?

Pevně věřím, že nám to NHL umožní. Jsou dva tři měsíce do začátku kempu, tak snad jo. Teď si užíváme oslavy, potom pojedeme s rodinou na dovolenou. Zatím nevím, kdy se do Čech vrátím. Kdyby byla možnost přijet se Stanley Cupem a letět s ním domů do Frýdku, bylo by to super.

Vaše dcera už triumf vnímá?

Jo, vnímala hokeje. Když jsme hráli dříve než v osm, poctivě chodila a moc se jí to líbilo. Už z toho měla trošku víc. Ale když jsme se fotili u Stanley Cupu, tak brečela. Nevím, asi se u něho fotit nechce. (smích)

Měli jste v play-off vůbec nějakou krizovou chvíli?

Vyloženě krizovou ne. Nejhorší okamžik byl s Islanders, když v šestém zápase vyhráli prodloužení. Sedmý zápas… Těšíte se, jasně, ale taky víte, že jeden zápas může být trošku o štěstí. Můžou dát první gól, nemusí se zrovna dařit. Jsem rád, že jsme sedmý zápas vyhráli.

Mluví se o tom, že tento tým Tampy vejde do historie jako jeden z nejsilnějších. Jak to vidíte?

Je úžasné už jen to, že se o tom mluví. Říká se, že Stanley Cup je nejtěžší trofej ve sportu. A to můžu potvrdit. Fakt to není jednoduché. Projít celým play-off, vezme to hodně sil. Na konci jen makáte, už ani nevnímáte nějaké strategie, jen to chcete urvat. Tento tým byl výjimečný.