Dlouhých 28 let působení slavné NHL ve státě Arizona je definitivně minulostí. Rada guvernérů nejslavnější ligy světa na čtvrtečním zasedání jednomyslně schválila prodej a přestěhování tradičního klubu Arizona Coyotes do města Salt Lake City na začátek příští sezony. Tým okolo českého brankáře Karla Vejmelky se s fanoušky rozloučil středečním vítězstvím 5:2 nad Edmontonem v dočasném domově ve městě Tempe.

Český brankář Karel Vejmelka se s Arizonou přestěhují na novou adresu do Salt Lake City, hlavního města státu Utah. | Foto: Profimedia

Jedno už je jisté. Tradiční organizaci od současného majitele Alexe Meruela koupí Ryan Smith, americký podnikatel a majitel basketbalového klubu NBA Utah Jazz. Ten vloží do svého obchodu částku 1,2 miliardy dolarů a dalších 200 milionů z prodejní ceny bude rozděleno mezi ostatní kluby NHL.

„Jsme poctěni, že můžeme do Utahu přivést tým NHL, a uvědomujeme si odpovědnost, kterou máme jako majitelé nového klubu,“ uvedli ve svém prohlášení Ryan a Ashley Smithovi. „Naším záměrem vždy bylo usilovat o hokejový tým. Když se na nás komisionář obrátil a požádal nás o pomoc při řešení této situace, učinili jsme odvážné rozhodnutí představit novou organizaci právě v Utahu.“

Ze stěhování Kojotů na novou adresu má velkou radost i samotný komisionář NHL Gary Bettman. „Jak každý ví, Utah je živoucí a prosperující stát a my jsme nadšeni, že můžeme být jeho součástí,“ pronesl. „Děkujeme také novým majitelům, že s ligou tak ochotně spolupracovali na vyřešení složité situace tímto bezprecedentním a prospěšným způsobem,“ dodal dlouholetý šéf soutěže.

Je velice pravděpodobné, že nová organizace bude hrát své domácí zápasy v Delta Center, současném domově Jazz, s nímž se zde bude střídat. Jenom pro zajímavost, ve stejném areálu se konaly i hokejové soutěže na zimních olympijských hrách v roce 2002.

Arizona se s NHL (zatím) loučit nemusí

Jedna z prvních otázek na nového vlastníka se pochopitelně týkala názvu klubu, který od příští sezony naskočí do rozjetého vlaku. „Na sto procent to bude Utah a něco,“ prozradil Smith. „Nemyslím si, že vzhledem k časovému plánu budeme mít čas, abychom v příštích třech měsících vymysleli a prosadili, co to bude,“ doplnil.

Tímto krokem zároveň končí roky trvající trápení klubu v Arizoně, který se především v posledních letech potýkal se špatnými výsledky v lize i existenčními problémy uvnitř organizace. V čele Coyotes se postupně vystřídalo několik majitelů, ale k žádným větším změnám nedošlo.

Pro Arizonu to ovšem nemusí znamenat definitivní loučení se zámořskou NHL. Součástí dohody je totiž i ustanovení, kterým se vedení soutěže zavazuje přidělit Meruelovi nový klub, pokud se mu podaří do pěti let postavit novou a vyhovující halu.

„Souhlasím s komisařem Garym Bettmanem a NHL, že je nespravedlivé, abychom strávili ještě několik let hraním v aréně, která není vhodná pro hokej NHL,“ přiznal Meruelo, jehož klub i s českým brankářem Karlem Vejmelkou ve středu zakončil svůj druhý ročník v dočasné hale pro pouhých 5000 diváků, která se nachází v kampusu univerzity ve městě Tempe.

„To však neznamená konec hokeje v Arizoně. Vyjednal jsem právo na reaktivaci týmu během následujících pěti let a ponechal jsem si vlastnictví milovaného jména, značky a loga Coyotes,“ zakončil s tužbou návratu slavné NHL na starou adresu.