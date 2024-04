Český útočník Tomáš Hertl zpečetil gólem v prodloužení velký obrat hokejistů Vegas v duelu s Coloradem. Třicetiletý rodák z Prahy skóroval už ve druhém utkání za sebou a pomohl tak domácím Golden Knights k důležité výhře 4:3. Jeho mladší krajan Jan Jeník zase připravil jednu branku Arizony při prohře 5:6 na ledě Calgary. Český centr v aktuálním ročníku zámořské NHL bodoval vůbec poprvé.

Český útočník Tomáš Hertl debutoval v dresu Vegas. | Foto: Profimedia

Hertl ve svém čtvrtém startu po příchodu do Vegas zaznamenal již třetí kanadský bod. Sedmnáctý gól v aktuální sezoně vstřelil poté, co si v prodloužení našel ideální pozici na hranici brankoviště a protečoval za záda gólmana Alexandara Georgijeva prudkou střelu Jacka Eichela.

Kde je puk? Za tebou. Hertl zvládl těžkou střelu z úhlu a dal první gól za Vegas

Golden Knights tak dokonali nevšední obrat z 0:3 na 4:3 a těsně před začátkem play-off zapsali na svém konto velice důležité vítězství. „Rozhodnout v prodloužení je vždycky skvělé. Jedná se o vítězný gól, takže to má trochu jiný náboj. Doufám, že mě góly z posledních zápasů nakopnou i do play-off. Tam bych se chtěl prosazovat ještě častěji,“ pronesl po zápase hrdina Hertl.

Český forvard se přitom v duelu s Coloradem prosadil již v průběhu druhé části, jeho branku však rozhodčí po trenérské výzvě lavičky Avalanche neuznali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. „Myslím si, že rozhodčí ten gól mohli uznat. Každopádně jsem rád, že se mi nakonec podařilo dát i regulérní branku,“ dodal 30letý kanonýr.

Pár minut po jeho odvolaném gólu hosté zvýšili už na 3:0 a zdálo se, že Golden Knights ztratí i čtvrtý z posledních pěti zápasů. Ve třetí třetině ale domácí zatlačili Colorado v obranném pásmu, přestříleli soupeře jednoznačně 11:2 a dokázali zápas vyrovnat.

„Ano, třetí třetina nám vyšla skvěle. Zjednodušili jsme hru, dali jsme dva rychlé góly a nakonec jsme srovnali. Je to pro nás opravdu velice důležité vítězství,“ přiznal odchovanec pražské Slavie.

Hertl pak v prodloužení zužitkoval početní výhodu, kterou domácím 12 sekund před koncem základní hrací doby nabídl Josh Manson. Hokejisté Vegas se díky výhře udrželi v boji o lepší výchozí pozici do vyřazovacích bojů, do nichž ovšem vstoupí jako obhájce titulu. Aktuálně by ze čtvrtého místa v Pacifické divizi narazili na dosud suverénní Dallas.

Sestřih zápasu Vegas-Colorado s vítěznou trefou Tomáše Hertla:

Arizona na ledě Calgary dvakrát vedla o dva góly, ani jednou ale náskok neudržela a nakonec prohrála 5:6. Vedoucí branku na 4:3 připravil český útočník Jan Jeník, jenž vydařenou křížnou nahrávkou přes celou šířku útočného pásma vyzval ke skórování Dylana Guenthera. Výhru Calgary třemi body řídil Nazem Kadri.

Petr Mrázek zase neodvrátil domácí prohru Chicaga 2:4 s Carolinou. Blackhawks dvakrát vedli, ve třetí třetině ale inkasovali dvě branky v oslabení a náskok ztratili. Obrat dvěma trefami zařídil Seth Jarvis. Chicagu ke skalpu druhého týmu Východní konference nepomohlo ani 31 zásahů českého brankáře.