„Stále platí, že ruským hráčům by neměla být udělena víza na území schengenského prostoru. Pokud budou mít již platná víza, tak by měli být vpuštěni, ale vzhledem k probíhajícím jednáním může dojít v této věci ještě ke změnám,“ zopakoval dnes Lipavský podle ČTK.

„Ano, nechceme zde reklamu na ruskou agresi. Chráníme životy v první řadě,“ souhlasí s postojem ministerstva hokejová legenda Dominik Hašek, který zastává negativní postoj k Rusku a vystupuje proti účasti ruských hokejistů na zápasech v Praze.

A vám Putinova válka nevadí? NHL v Praze má problém, spor o Rusy eskaluje

„Účast ruských hráčů na ledě má mnohomilionovou reklamní hodnotu na podporu Ruska a jeho války na Ukrajině. Zvyšuje to ruské sebevědomí a odhodlání, které je zaměřeno na agresi. To zvětšuje nebezpečí pro nás a naše spojence a vede k vyšším ztrátám na jejich životech.“

Dvojzápas mezi San Jose a Nashvillem má v Praze otevřít sezonu NHL. Hrát se má 7. a 8. října. Česká diplomacie minulý týden upozornila vedení zámořské hokejové ligy, aby ruští hokejisté do Prahy necestovali. NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině nijak účast ruských hokejistů v lize neomezila.

Hlas ze San Jose: NHL řeší zápas v Praze. Jsme jeden tým včetně Rusů

Klub San Jose Sharks, ve kterém působí český útočník Tomáš Hertl, má na celou věc jednoznačný pohled. „Jsme tým, takže když řeknou, že někteří nemůžou jet, tak buď pojedeme všichni, nebo nikdo. Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni,“ nechal se slyšet generální manažer San Jose Mike Grier.

V kádru San Jose jsou z ruských hokejistů útočníci Alexandr Barabanov, Jevgenij Svečnikov, Daniil Guščin, Timur Ibragimov a obránci Artěmij Kňazev a Nikolaj Knyžov. V Nashvillu jsou to brankář Jaroslav Askarov a forvardi Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.