Muž mnoha funkcí vedle kouče nároďáku je také svazovým šéftrenérem i šéfem komise mládeže to tak měl vždycky. Už v libereckých dobách poutal vášně. Mohlo za to jeho sebevědomí, fakt, že mu majitel klubu Petr Syrovátko dal opakovaně šanci, i když ho nesnášeli ani vlastní fanoušci.

A pak samozřejmě úspěchy, Pešán dovedl Bílé Tygry k titulu, vybudoval z nich respektovanou organizaci. Proto se také stal jedním z nejdůležitějších mužů celého českého hokeje.

Jenže ani tady jeho aura nemizí. Nedávno se pustil do klubů, prý špatně pracují s mládeží. Reakce na sebe nenechala čekat, Pešána tvrdě zkritizoval mistr světa Tomáš Vlasák či majitel Komety Brno Libor Zábranský. „Místo toho, aby se snažil dát lidi dohromady, udělá pravý opak,“ přidala se bývalá osobnost extraligy, nyní televizní expert Milan Antoš.

Sám Pešán to tak necítí. „Negativní ohlasy jsem četl hlavně od lidí, kteří se vyjadřovali do novin. Osobně jsem ale pociťoval velkou podporu od kolegů z hnutí. Nemám vůbec žádný důvod rezignovat na post šéftrenéra,“ reagoval.

Nominace na Švédské hry

Potíž je, že tato slova nepronesl v show České televize, ale na začátku reprezentačního srazu. Šrumec tak zasahuje mužstvo, které se chystá na turnaj důležitý pro přípravu na jarní mistrovství světa. Navíc to nebylo všechno. Další kapitolou byl boj o nominované hráče.

Sraz totiž probíhá v době, kdy se hrají extraligové zápasy. „Na počtu dvou hráčů na Švédských hrách se s ohledem na náročný soutěžní program dohodli zástupci všech extraligových klubů,“ uvedla v prohlášení šéfka Sparty Barbora Snopková Haberová. Je to však jinak. „Já jsem nikomu nic neslíbil,“ reagoval Pešán.

Asi proto má například Třinec v nominaci trojici borců, samozřejmě klíčových: beka Davida Musila, střelce Matěje Stránského a produktivního Michaela Špačka. Stejně je na tom Liberec, ten však během pauzy nehraje žádný duel.

To Třinec musel do hry, a to hned do souboje o první místo se Spartou, jež má v reprezentaci dvojici borců. Další nominované, Lukáše Rouska s Michalem Řepíkem, Sparta omluvila. Do duelu s Třincem však nastoupili. „Jsou to nerovné podmínky,“ láteřil trenér Ocelářů Václav Varaďa. Jeho parta v Praze padla, sparťané jí v tabulce odskočili na rozdíl čtyř bodů.

„Já jsem taky dělal scény,“ připomněl kouč Sparty Josef Jandač dobu, kdy vedl reprezentaci, a dostal se do stejného sporu (jen v obráceném gardu) s Pešánem, jenž působil v Liberci. Tehdy prohrál.

Nyní je zase omezován Pešán.

Projeví se to na týmu na Švédských hrách?