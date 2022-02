Proč je hokejová mládež v krizi?

Alois Hadamczik, bývalý reprezentační trenér:

„Naše nejvyšší juniorská liga zkrátka nemá tu potřebnou kvalitu a úroveň, takže ti mladí hráči se nemají kde zdokonalovat, a pak se divíme, když už tady nějaké nadějné kluky máme, že nám při první možné příležitosti utíkají do zahraničí. Přitom rodiče plodí stejně šikovné děti jako třeba před padesáti lety, ale chyba je v nás, v nás dospělých a v nastavení systému. My si neustále děláme statistiky a kreslíme si grafy, které ukazují, jak jsme dobří. Ale hokej se přes počítač dělat prostě nedá. To je jenom obyčejný alibismus. Český hokej potřebuje radikální změnu a ta musí začít odshora.“

Patrik Martinec, asistent trenéra Motoru České Budějovice:

Kolik lidí v Česku hraje hokej?



95 163 registrovaných hokejistů

+ 30 290 juniorů a dětí

+ 4142 žen

„Na děti bych to nesváděl, ty zájem mají. Dá se to shrnout do jedné věty: chybí nám konkurence. V dnešní době vlastně všichni, kdo chtějí hrát hokej, hrají prakticky jednu soutěž. Tím pádem není konkurence. A ta když nebude, tak se nikam neposuneme. Nejvyšší soutěž by ve všech kategoriích měla být dvanáctičlenná. A to si myslím i o extralize dospělých. Soutěže se zúží relativně rychle, ale než se vychovají další kvalitní hráči, to může trvat osm až deset let. Klukům, kteří jsou teď v dorostu a juniorech, už to nepomůže. Projeví se to až u hráčů, kteří jsou teď v žákovských kategoriích.“

Petr Haken, sportovní manažer mládeže BK Mladá Boleslav:

„Kromě toho, že je v mládežnických soutěžích zbytečně moc týmů, tak se u dětí peru ještě s jednou věcí. Chybí mi ve většině případů stoprocentní zaujetí něčeho dosáhnout, hlavně v nekomfortních situacích. Říkám tomu, že chybí vášeň pro daný sport, nejen pro hokej. Osobně si myslím, že by na děti měl být v soutěžích větší tlak. Vždycky u nás bylo, že starší žáci měli dvoustupňové soutěže – nižší a vyšší. I přechod mezi kategoriemi by pak mohl být o něco jednodušší. Děti by věděly předem, že přijde tlak a konkurence. Také bychom měli rodiče více přesvědčovat, aby děti neodcházely ve věku čtrnácti až šestnácti let do zahraničí.“

Krize českého hokejeZdroj: Deník

Reakce osobností. Jak vidí funkcionáři?

Filip Neusser, šéf Národní sportovní agentury:

Bilance v sezoně 2021/2022



10 zápasů – 2 výhry – 8 porážek – skóre 22:36



Národní tým v aktuální sezoně ještě ani jednou nevyhrál v normální hrací době – jednou to bylo po prodloužení, jednou po nájezdech.

„Problém oproti minulosti je podle mé zejména v nedostatku konkurence v mládežnických soutěžích a menší spolupráce se školami, což není problém pouze hokeje. Dříve byly standardem hokejové třídy, z nichž alespoň jeden hokejista každý rok zamířil do NHL, nároďáku nebo Evropy. Dnes se ozývají hlasy, že mezi juniory může hrát každý, je hodně týmů a málo hráčů, kteří mají extraligové kvalitu. Hokej je český národní sport a bude mě zajímat, co výkonný výbor udělá. Nemyslím, že svaz má málo peněz. Od agentury dostává čtvrt miliardy korun.“

Miroslav Jansta, šéf České unie sportu:

„Víme, že v Maďarsku dávají v přepočtu na jednoho hokejistu v porovnání s Českem dvojnásobek peněz a za posledních deset let tam postavili dvacet hokejových hal. Mají pět hodin tělocviku. Můžeme očekávat, že nás na ledě brzy porazí. Co s tím? Na tahu je stát. Není to jen o hokeji, podpora sportu se musí stát prioritou, stejně tak propagace zdravého životního stylu, výchova k pohybu. Je třeba zajistit obnovu sportovišť, stabilitu financování sportu. Pojďme zřídit ministerstvo sportu a dát sportu zaslouženou prioritu. Vrátí se nám, to vím jistě!“