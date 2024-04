O hokejistech můžete slyšet spoustu věcí. Že jsou to frajírci, že jsou namachrovaní. A kdoví co ještě. O kom tohle ale určitě neplatí, je Pavel Francouz.

Hokejista Pavel Francouz se Stanley Cupem. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Pavla jsem poznal loni na podzim na jedné víkendové akci, které jsme se společně s přítelkyní zúčastnili. To jméno jsem zaregistroval už pár dní předtím na seznamu účastníků. Pochybnosti, zda jde skutečně o jednoho z nejlepších českých brankářů posledních let, nebo je to snad jen shoda jmen, byly rozprášeny takřka vzápětí poté, co jsme vstoupili do sálu.

Moje přítelkyně je vozíčkářka, a tak jsme se v prostorách, kde byly kolem dokola připravené židle, začali rozhlížet, kde bychom mohli jednu z nich dát stranou, abychom získali volné místo. V tu ránu se ozvalo „Pojďte sem,“ a jakýsi mladík pohotově odklízel zmíněný kus nábytku.

Ačkoliv si hokejový brankář během zápasů užívá do jisté míry anonymitu díky gólmanské masce, věděl jsem hned, že onen mladík je právě Pavel.

Od toho sobotního rána až do nedělního pozdního odpoledne jsme trávili většinu času společně. A pokud byste čekali, že Pavel bude chtít být středem pozornosti, na což by vzhledem ke svým dosaženým úspěchům měl plné právo, mýlili byste se.

Žádná one man show

Nebyli jsme ve společnosti sportovních fanoušků, a tak většina z přítomných nevěděla, s kým má tu čest. A když jeden z účastníků během večerního posezení přece jen přišel s otázkami „Pavel Francouz? To je nějaký hokejista, ne? Máš s ním něco společného?“, odpověděl Pavel s úsměvem „Jasně, jméno.“

Jeden z mnoha zákroků, kterými Pavel Francouz ozdobil své působení v NHL:

Zdroj: Youtube

S Pavlem jsme se od té doby viděli ještě několikrát. Bavili jsme se o všem možném, samozřejmě i o hokeji, NHL, Coloradu. Nebylo to ale v žádném případě žádné jeho „one man show“. Zajímal se i o nás, o přítelkyni, o život s handicapem. Neměl sebemenší problém s tím pomoci, naopak, překypoval ochotou.

Na ledových kluzištích jsem Pavla Francouze měl tu čest vidět jako vítěze Stanley Cupu, mistra české extraligy a mnohonásobného českého reprezentanta. To všechno jen prostřednictvím televizní obrazovky. Osobně jsem ho ale poznal jako velkého pohodáře a sympaťáka. Kluka z Plzně, který nemá potřebu si na nic hrát a není mu cizí ani ochota a pomoc druhým.

Díky, Pavle. Ať se ti i v životě po aktivní sportovní kariéře daří!