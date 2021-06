Problémy Petera Ihnačáka s komunisty neznaly meze, ze stranického pohledu rozhodně nebyl spolehlivým a důvěryhodným člověkem. V roce 1982 ovšem odchovanci slovenského Popradu došla trpělivost. Při jedinečné šanci doslova uprchl spoluhráčům z Helsinek a vydal se bojovat do zámoří. „Lákala mě svoboda. Chtěl jsem dělat věci podle sebe, ne podle jiných,“ prozradil v rozhovoru pro Deník dnes čtyřiašedesátiletý skaut Washingtonu Capitals.

Petere, nejprve k vašemu rodnému Slovensku. Na šampionátu v Rize vám to zatím celkem šlape.

V týmu vidím obrovský potenciál, momentálně disponujeme hned několika šikovnými talenty. Mančaft hlavně sbírá zkušenosti do budoucna. Každé vítězství a každý dobrý výkon beru jako úspěch. Byl jsem velice překvapený, když jsem viděl v přípravě náš národní tým do osmnácti let. Proti českému výběru odehráli kvalitní zápas. Jelikož žiji v Praze, tak sleduji i vývoj českých hráčů, takže věřím, že se můžeme brzy těšit na vzestup obou zemí. Na takovou úroveň, jaká tu byla před patnácti lety.

Působíte jako skaut Washingtonu Capitals. Proč už ne milované Toronto, kde jste osm sezon hrál?

Pro Toronto jsem pracoval jako skaut téměř deset let. Bohužel se v jeden rok kompletně měnil management organizace, který měl s klubem a skautováním obecně zcela jiné plány. Většina z nás si musela sbalit kufry a hledat si nové působiště. O rok později jsem naštěstí obdržel nabídku od Washingtonu, za niž jsem nesmírně vděčný. Pracuji pro nejlepší klub NHL poslední dekády a konečně se mi podařilo získat i Stanley Cup. Jen škoda, že těch triumfů nepřišlo více.



Pojďme na úplný začátek. Vaše rodina to za totality neměla vůbec jednoduché. Bylo pro vás těžké odolávat nátlaku ze strany komunistů?

Jako chlapec jsem si to samozřejmě neuvědomoval. Chodil jsem do školy, sportoval s kamarády a žil bezproblémový život. Všechno mi to začalo docházet s rostoucím věkem. Zejména tehdy, kdy jsem měl reprezentovat Československo na zahraničních výjezdech a bylo mi řečeno, že nesmím. Proč? Protože mám část rodiny v Americe a oni se bojí, abych také neemigroval.

Pokračujte.

Tehdy mi došlo, že vlastně žiji v krajině, kde neplatí svoboda slova a tisku. Nepřidal tomu ani fakt, že jsme byli katolická rodina. Však to znáte, dobře se měli pouze příslušníci strany nebo ti, co chodili do práce a z ní zase domů. Pro ostatní místo nebylo.

Patřil jste mezi nejlepší útočníky v zemi, ale přesto jste nemohl vycestovat. Jak na to koukáte dnes?

Samozřejmě mě to mrzelo. Mám za sebou velmi úspěšnou kariéru, ale mohl jsem být superhvězda. Nemohl jsem sbírat zkušenosti v zahraničí, nikam směrem na západ jsem zkrátka nemohl. Velké zklamání. Lehce mi to pokazilo můj vývoj v kariéře, ale na druhou stranu mě to neustále motivovalo do další práce, abych si šel za svým.

Jaké nepříjemné střetnutí s komunistickou stranou vám utkvělo v hlavě nejvíc?

Na jedno si vzpomínám. Když mi nebylo umožněno odletět na Kanadský pohár, tak jsme se s kamarády ze Sparty rozhodli, že se pojedeme podívat na nová auta do Německa. Požádali jsme proto o vízum. Dostal jsem všechna povolení. Jenže těsně před odjezdem za mnou přišla po tréninku paní sekretářka a řekla mi, že mám údajně nějaké problémy s bytem. Že musím okamžitě na Letnou, protože tam na mě čekají lidé z domovní správy. No a když jsem přijel, tak tam na mě čekali příslušníci Státní bezpečnosti. Sebrali mi všechny cestovní doklady a byl mi nadobro zabaven pas, od té doby jsem měl zakázáno vycestovat.

Klíčový okamžik – rok 1982. Jak vzpomínáte na rozhodnutí nadobro emigrovat?

(hluboký výdech) Bylo to velice těžké rozhodnutí. Ale jak už jsem říkal, měl jsem toho všeho plné zuby. Těch podnětů bylo více a já byl přesvědčený, že už se do Československa vracet nechci. A tak se to odehrálo na šampionátu v Helsinkách. Byl s tím menší problém, jelikož Finsko neumožňovalo emigraci. Zavolal jsem bratrovi do Ameriky, že už takhle dál nemůžu a musím pryč. A tak přiletěl, zavolal mi na pokoj a domluvili jsme společný čas, kdy se potkáme za hotelem v taxíku.

Co bylo dál?

Bratr měl vymyšlený skvělý plán. V ten večer byla naše výprava pozvaná tamním velvyslanectvím na večeři, takže jsem to všechno sledoval, jak se tam kluci chystají na odchod. Odjeli jsme taxíkem do přístavu, kde na nás čekala loď do Stockholmu. Na molu jsme viděli, jak kontrolují různé dokumenty, což by znamenalo, že náš plán kompletně ztroskotá. Nakonec po nás chtěli jen lístky, které jsme díky bohu měli. Slovo dalo slovo a za pár okamžiků jsme už byli na lodi.

Jaké byly reakce zbytku výpravy v Helsinkách? Kdy poprvé jste se ozval s vysvětlením?

Asi po třech hodinách na lodi jsem zavolal spoluhráčům do Helsinek, abych je informoval o tom, že jsem na cestě do Švédska a další zastávkou poté budou Spojené státy. Samozřejmě nastal poplach, jelikož na večeři u ambasády bylo jedno volné místo, což znervóznilo všechny příslušníky Státní bezpečnosti, kteří s týmem cestovali na turnaje, aby kontrolovali chování hráčů. Ihned se vydali na letiště do Helsinek, plánovali, že mě chytnou a okamžitě pošlou zpět domů. Jenže v té době už jsem pomalu vystupoval ve Švédsku (úsměv).

Svého rozhodnutí nelitujete, že?

Jsem velmi pyšný na to, že jsem emigroval. Celý svět se neskutečně posunul, byl jsem rád, že mohu poznat zase jinou kulturu. To se týkalo nejen zámoří, ale i následně dalších evropských zastávek. Když jsem tam přijel, tak jsem samozřejmě netušil, co bude. Sám, v neznámém prostředí a bez rodiny. Na druhou stranu mi tamní hokej sedl, se vším všudy. Už dříve emigrovali třeba bratři Šťastní, Richard Farda a další, takže jsem si věřil, že i já dokážu s úplnou špičkou držet krok. A stalo se. Hrát v Torontu byla obrovská pocta. Město hokejem žije dodnes, každý zápas byl vyprodaný, z toho jsem byl opravdu nadšený.

Bude ve výstavce bohaté kariéry chybět ten nejvyšší úspěch, tedy Stanley Cup?

Určitě ano, bude. V té době jsme zkrátka neměli tak silný kádr, abychom něčeho takového dosáhli. NHL je takhle nastavená. Když chcete dosáhnout úspěchu, tak musíte být nejen kvalitním hráčem, ale musíte také přistát do silného mančaftu. V naší éře tu bylo více lepších týmů, takže šance nebyly příliš velké. Když si vzpomenu na mé vítězství Stanley Cupu s Capitals jakožto skaut, tak tam při nás navíc stáli i všichni hokejoví svatí. Je to i o porci štěstí. A to se v Torontu bohužel nesešlo.

Nepřemýšlel jste o tom, že byste se na zlomek hráčské kariéry vrátil na Slovensko?

Po pádu režimu jsem se vrátil. Konkrétně na Slovensko tedy ne, ale bylo to zpátky do Sparty. Dostal jsem nabídku, abych v Holešovicích pokračoval, ale nabídka z Německa byla v porovnání s tou českou zcela odlišná. Podmínky ve smlouvě byly mnohem lepší a rozhodnutí z mé strany tak o to jednodušší. Řekněme si upřímně, žijeme ve společnosti, kde peníze hrají velkou roli, takže jsem se zkrátka rozhodl jít tam, kde si vydělám více peněz.

Dokázal byste přeci jenom najít nějaký moment v životě, kterého s odstupem času litujete?

Jsem přesvědčený, že ne. S hokejem jsem začínal pozdě, bylo mi třináct let. Na zimáku jsem trávil téměř dvacet čtyři hodin denně, dřel každým dnem pro svůj sen. A to, co jsem dokázal, vnímám jako odměnu za tu tvrdou práci, kterou jsem hokeji obětoval. Všechna učiněná rozhodnutí se nakonec ukázala jako správná a jsem pyšný na to, že se mi takhle dařilo. Není tedy čeho litovat.

Po skončení kariéry jste trénoval v Německu. Nelákala by vás nějaká nabídka i dnes?

Samozřejmě post trenéra a náplň tohoto povolání naprosto respektuji. Je zajímavé pracovat s hráči, můžete z průměrných kluků udělat hvězdy a z obyčejného týmu udělat šampiony, ale na druhou stranu je i na trenéra vyvíjen obrovský tlak a jeho umění se hodnotí na základě dosažených úspěchů. Co mohu já potvrdit, je to, že jde o práci od rána do večera. Do noci přemýšlíte nad tím, jak budete bránit, jak zase útočit, neustále sledujete videa, nejdříve soupeře, pak zase váš tým. Je to zajímavá práce, ale také velice náročná, zejména na psychiku. Proto dnes vnímám svou práci skauta jako ideální.

Váš syn je úspěšným pokračovatelem rodu Ihnačáků. Snažíte se mu stále předávat zkušenosti?

O hokeji se samozřejmě bavíme neustále. Když je čas a prostor, tak se snažím sledovat všechny jeho zápasy, ale na druhou stranu je již ve věku, kdy je pánem na svém místě. Nekritizuji ho, neradím mu, co udělat lépe. Už má dost let na své vlastní nápady a rozhodnutí. Já ho samozřejmě vždy a ve všem podpořím, ale do nějakých otcovských rozprav se rozhodně nepouštím.

Jak si užíváte život po kariéře? Je kromě pracovního vytížení prostor i na jiné aktivity?

Je pravdou, že sport byl velkou částí mého života, takže se snažím u něj zůstat v jakékoliv situaci. Zamiloval jsem si tenis, už když jsem hrál v Kanadě, tak jsem ve volných chvílích podléhal kráse tohoto sportu. Později z toho lehce sešlo, ale nyní jsem oprášil dávnou vášeň a jsem rád, když si mohu jít zahrát na kurty.

Peter Ihnačák se narodil 3. května 1957 v Popradu, kde také s hokejem začínal. Přes Jihlavu následně zakotvil v pražské Spartě a v roce 1982 se rozhodl pro emigraci do zámoří. Za Toronto Maple Leafs nastupoval osm sezon. Celkem odehrál v NHL v základní části 417 zápasů s bilancí 102 branek a 165 nahrávek. Za národní tým stihl 24 zápasů, dal v nich 8 gólů.