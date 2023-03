Jako vítězové základní části dostali čtrnáctidenní volno. Pardubičtí hokejisté se tak na vstup do play off teprve chystají, když zatím ani neznají jméno svého prvního soupeře. Sedmapadesátiletý trenér Radim Rulík si s tím ale velkou hlavu nedělá. Muž, který už jednou na mistrovskou trofej dosáhl, nyní poskytl rozhovor Deníku.

Vyhráli jste základní část. Má pro vás první místo nějaký význam směrem k play off?

Jenom ten, že máme oproti soupeřům výhodu domácího prostředí.

Jenže v základní části jste byli venku lepší než doma. Čím si to vysvětlujete?

(pousměje se) Nevím, ale vnímal jsem to. Nicméně jsme takovou bilanci měli v základní části a pro play off to nic neznamená. Může to být klidně obráceně.

Přesto, nemůže týmu svazovat nervozita ruce?

Myslím, že určitě ne. Na to máme hodně zkušený tým.

První místo vždy působí jako červený hadr na býka. Neušili jste si na sebe bič, v tom smyslu, že dosažená pozice se hůře obhajuje, než se jí dosahuje?

Statisticky těch týmů, které skončily po základní části první a pak uhrály titul je strašně málo. Jestli se nepletu, tak jen čtyři. Sparta dvakrát a v éře Vsetínu to bylo téměř pravidlem. Nicméně za posledních dvacet let se to podařilo jen Třinci a Liberci. My se ale v kabině vůbec o prvním místě nebavíme. Bavíme se jenom o tom, jaký chceme předvádět hokej.

Vy osobně si během dvou sezon vyzkoušíte úlohu lovce jako trenér Mladé Boleslavi a lovné zvěře jako nyní. S tím prvním máte zkušenost, s Pardubicemi se ocitáte v nové roli. Je v tom pro vás rozdíl?

Když jdete do play off z jedenáctého místa, s výborně natrénovaným mužstvem, tak se vám dýchá líp. Mimochodem s těmi kluky z Boleslavi byla radost hrát v play off. Nebyli jsme pod žádným psychickým tlakem a mohli jsme jen překvapit. Vždy můžete hodně získat, ale nemůžete tolik ztratit. To je úplně jiná situace, než když se dostanete do pozice jako tady v letošní sezoně. Všichni od vás očekávají velké věci. V tom je ten největší rozdíl.

První místo znamená také sílící tlak. Obzvlášť v ambiciózních Pardubicích. Už jste si na něj zvykl, nebo je teď před play off enormní?

Určitě tlak je. Snažím se ale, aby to jak na ty kluky, tak na nás trenéry nemělo žádný vliv. Tlak rozhodně to není dobrý pomocník. Už před sezonou jsem ostře vystoupil proti tomu, když jsem furt slyšel, že Pardubice, Pardubice jsou jediným favoritem. A také se to potvrdilo. Sparta je skvělá, Vítkovice získaly jako my přes sto bodů a jsou tady další jako Hradec, Třinec. Novináři nás tam chtějí dostat, ale my se nenecháme (úsměv).

Nemůžete ale pominout fakt, že v jedné z hokejových bašt čekají na titul už jedenáct let. Navíc zažili bídné sezony. Očekávání tak je cítit na každém kroku.

Se vším souhlasím. Musíme si ale uvědomit jednu věc. Jedná se o sportovní výsledek a ten se nedá naplánovat. To by bylo jak v Rusku. Kde si dají takový úkol, že se musí titul vyhrát. A když se to nestane, tak pomalu… Je to zkrátka sport. Chci, abychom vystupovali jako tým a byli soudržní. Abychom neříkali, že necháme na ledě všechno, ale abychom to udělali, že tam necháme všechno. To je pro mě podstatné. Uvidíme, na co to bude stačit.

S tím souvisí fakt, že někteří pardubičtí hráči prošli sezonami útrap a teď mohou dosáhnout něčeho velkého. Spousta přespolních také na titul ještě nedosáhla. Je výhoda, že bude tým hladový?

Musí být hladový. A opakuji, nebudeme sami. Takže musíme být hladovější než ten soupeř. Jak na tom, kdo je, nám ukáže až samotné play off. Věřím našemu mužstvu, že má sílu a že všichni udělají maximum, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Očekávání a tlaky jdou mimo mě.

Nemůže se vám vymstít, že jste závěr výsledkově vypustili a táhnete šňůru čtyř proher?

Hráli jsme s týmy, které potřebovaly být úspěšní. Hradec i Liberec hrály o první čtyřku. Prohráli jsme i s Brnem a Litvínovem. Ta mužstva na nás hrála nadoraz, výborně do obrany. My jsme samozřejmě trochu polevili, protože už jsme měli, jak se říká, nahráno. Neodváděli jsme stoprocentní nasazení, což bylo na naší hře znát. Zaslouženě jsme prohrávali. Byl to jasný vzkaz, pro nás všechny, že pokud na ledě nenecháme všechno, a můžeme mít v sestavě jakákoliv jména, tak to budeme mít s každým strašně těžké. Dostali jsme varování, že bychom takto neuspěli.

V tabulkovém postavení vám to neuškodilo, ale co renomé Dynama?

Nebojím se to nazvat. Postihla nás menší krize. Nakonec v lepší dobu než v play off. Všichni o tom víme, ale už je to zapomenuté. Smazaly se všechny body. Už nemáme 108 bodů, začínáme od nuly. Do čtvrtfinále půjdeme s maximálním nasazení a poctivým dodržováním systému.

Z lavičky výkony hráčů neovlivníte. Zaznamenal jste alespoň nějakou jejich sebereflexi?

Sledoval jsem pozápasové rozhovory s hráči. Kdyby v nich zaznělo něco, s čím bych nesouhlasil, tak bychom si o tom pohovořili. Oni všichni mluvili správně. Respektive tak, jak to bylo. Za nic se neschovávali. Byli upřímní, sami věděli, že jejich výkony nebyly optimální. Nebyl tak důvod do toho zasahovat. Jako kdy by mluvili o tom, že se nic neděje a že je vlastně všechno v pořádku.

Mezi koncem základní částí a vaším vstupem do play off je dvoutýdenní pauza. Jak nastartovat tým zpět na vítězství bez herní praxe jenom v tréninku?

Všichni v kabině víme, že play off je úplně o ničem jiném. Určitě to nepřecházíme, mluvíme o tom s hráči. Všichni ale vědí, že v play off se hraje hokej z jiné kategorie.

Co je to za odměnu čekat tak dlouho na soupeře i samotný start play off?

Podmínky pro všechny první čtyři týmy jsou stejné. Osobně nejsem zastáncem dvanácti týmů v play off. I když jsme vloni s Boleslaví postoupili jako jedenáctí. Pro mě je strop deset jako dřív. Švédové po nás okopírovali tu desítku, ale předkolo udělali na dva vítězné zápasy, aby se série zkrátily. Tak, aby týmy nahoře nebyly v nevýhodě, že budou čekat čtrnáct dní na zápas. Za tu dobu úplně vypadávají ze zápasového rytmu. Je to podobné, jako když jde poslední tým extraligy do baráže a čeká skoro čtyřicet dní na soutěžní zápas, kde se bude zachraňovat. Pokusíme se udělat maximum, abychom byli připravení, nažhavení, všechno měli v hlavě srovnané. A mohli si jít za svým.

Můžete poodhalit, jak se odvíjí příprava na vrchol sezony?

Je to spojení mimo led a na ledě. Probíráme taktické záležitosti. Nečetl jsem si žádného trenéra, jak se chystat na play off. Nečtu ani o tom, jak trenéři převedou základní část tak, aby byli úspěšní v play off. Proč mám tedy já mluvit o tom, jak se připravujeme. Všichni pochopitelně media sledují. Nemám jediný důvod rozkrývat, jak jsme na tom a jak se připravujeme. To je naše interní věc. Neřeknu na víc ani jedno slovo ani jednu slabiku…

Vyhráli jste základní část. Už před sezonou jste byli pasováni jako hlavní kandidát na titul. Cítíte se jako favorité?

Já tedy ne. Nechci nikomu brát iluze. Tohle není předmětem nějakých diskuzí. Nechci se tím nějak zaobírat. Titul může vyhrát každý, kdo se do play off dostane. Když se chytne lauf a forma, tak může kdokoliv kohokoliv vyřadit. Pokud bychom měli takto přemýšlet, tak to je cesta do pekel.

Ještě tři dny přes začátkem play off nemusíte znát soupeře. Jak se tedy můžete připravovat? Nebo stačí čtyři zápasy ze základní části?

Play off je úplně něco jiného. Samozřejmě rysy týmu jako je založení akcí, jak hrají přesilovku, ty se moc nemění. V play off to nabírá úplně jiné rozměry. Co s týče soubojů, hry do těla, bloků. Zkrátka všichni hrají na krev, Ty zápasy najednou získají úplně jinou dimenzi a jiný náboj. Celý rok se chystáme na soupeře. Máme to zažité, máme určitý model a toho se budeme držet.

Jaký tým byste si přál pro čtvrtfinále?

Nemám žádné přání, protože skutečnost neovlivním. Nemáme to v rukou a nerozhodujeme, proti komu budeme hrát. My se nachystáme, na mužstvo, které nám připadne. Takže, stále čekáme, který soupeř na nás vyjde. A na něj se připravíme.