Celkem podle očekávání zazněl kritický hlas z úst Reného Fasela. Bývalý šéf světového hokeje – a taky velký příznivec Putina – rozhodnutí Mezinárodní hokejová federace IIHF odsoudil. V minulosti se hokejistů zastal v ruské dopingové kauze.

The IIHF Council has suspended all Russian and Belarusian national and club teams from IIHF competitions until further notice and withdrew the hosting rights of the 2023 #WorldJuniors from Russia.