Málokdo by si před začátkem série předkola mezi favorizovaným Libercem a dosti podceňovanou Plzní vsadil na to, že tento boj o čtvrtfinálovou vstupenku bude muset rozlousknout až pátý rozhodující duel. Bílí Tygři navíc měli v nedělním klání číslo čtyři postupový mečbol, ten ale na západě Čech zahodili. A hned po utkání se v útrobách stadionu odehrála velice kuriózní pozvánka na úterní bitvu o všechno.

Oscar Flynn - Utkání 30. kola hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno | Foto: ČTK/Paprskář Pavel

Vývoj předkola měli zcela ve svých rukou. Po sobotní výhře na ledě Plzně se liberečtí Bílí Tygři ocitli jediný krok od postupu do čtvrtfinále play-off, jenže v následné odvetě nedokázali stvrdit pozici favorita a houževnatí Západočeši tak vrátili vyrovnanou sérii na rozhodující pátý mač pod Ještěd.

Přitom šancí na definitivní ukončení této vzájemné bitvy měli svěřenci trenéra Patrika Augusty více než dost. Ten největší problém se ovšem nacházel mezi třemi tyčemi plzeňské branky. Škodovka mohla poděkovat za druhý bod v sérii zejména fantastickému Dominiku Pavlátovi.

Kometa míří za Třincem do čtvrtfinále. Mora má mečbol, Plzeň srovnala s Libercem

Jediný, komu se v nedělním duelu na západě Čech povedlo překonat třiadvacetiletého gólmana, byl šikula Oscar Flynn, člen druhého libereckého útoku. Zrzavý útočník se blýskl nádhernou individuální akcí, která však na postup mezi elitní extraligovou osmičku prozatím nestačila.

„Tahle porážka mě štve. Měli jsme ve třetí třetině hodně šancí, snad třikrát jsme šli dva na jednoho. To musíme prostě dávat. Teď nás to mrzí, bohužel. Bude to ještě boj,“ soukal ze sebe po smolné porážce 1:2 v prodloužení viditelně rozladěný střelec Bílých Tygrů.

Toho navíc v průběhu rozhovoru pro Českou televizi, při němž jen těžko krotil své pozápasové emoce, začal slovně napadat jeden z rozzuřených fanoušků domácích Indiánů. A z prostoru pro diváky poslal reprezentačnímu útočníkovi hned několik peprných vzkazů.

„Co je, vole? Máte asi sto kilo, jste chlapi jako kráva, ale furt padáte. Jenom simulujete, kur…!“ bylo slyšet z mikrofonů při rozhovoru s Flynnem. Liberecký útočník však na sebe nenechal příliš dlouho čekat. „Ještě něco?“ otočil se naštvaně směrem na tribunu. A dialog s reportérem ČT se v tu chvíli pomalu ale jistě začal vymykat kontrole.

„Ty konkrétně taky padáš. Seš čur…!“ dodal fanoušek Škodovky, na což mu kanonýr Bílých Tygrů odpověděl zcela identickou urážkou.

Únik baráži? Žádné plácání po zádech. Ani čtyři dny v předkole Vervu nevykoupily

„Jak můžeš být vůbec v reprezentaci, ty vole?“ zaznělo o malý moment později od plzeňského příznivce. A to už nevydržel ani Flynn, který do té chvíle držel veškeré negativní emoce na uzdě. „Mr… tady tu Plzeň zkur…!“ zakřičel třiadvacetiletý útočník a odešel z rozhovoru rovnou do kabiny.

Flynn věří v boží mlýny

K celému incidentu, který dle jeho slov jenom zbytečně kazí celou atmosféru vyřazovacích bojů, se Flynn poté ještě jednou vrátil. „Vždycky když potkáte nějakého fanouška, který se chová jako idiot, drží v ruce pivo a nerespektuje hráče ani nikoho jiného, je to frustrující,“ řekl zklamaně.

Čtvrtý zápas už je ale minulostí a veškerá pozornost se nyní upíná na úterní pátý duel (od 19:00), který definitivně určí postupujícího do čtvrtfinále play-off. Na severu Čech nejprve vyhrál úvodní zápas série papírový favorit z Liberce, o den později se však po debaklu 6:0 radovali Plzeňané.

Třinec vyřadil Litvínov díky „buzerantskému" hokeji. Končí Estephan i Zdráhal

Tentokrát už ovšem není žádné cesty zpět. Vítěz bere úplně všechno. „Budeme to chtít doma urvat. Věřím, že máme na to vyhrát a že boží mlýny melou,“ zakončila jedna z hlavních ofenzivních zbraní Tygrů.