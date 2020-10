Zástupci Českého hokeje v dopise ujistili, že si plně uvědomují rizika spojená s nepříznivým vývojem epidemie. Zároveň ale připomněli, že profesionální hokejové kluby se přizpůsobily všem omezením, která se týkala zákazu přítomnosti diváků a přerušení soutěží, přestože pro ně znamenají významné finanční ztráty ze vstupného, reklamy i sponzoringu.

Považují však za klíčové, aby byly profesionálním hokejistům umožněny alespoň tréninky ve vnitřních prostorách. "Hráči a členové realizačních týmů, vykonávající zaměstnaneckou či podnikatelskou činnost, bez nich ztratili možnost, aby se připravovali na soupeření s nejlepší domácí i zahraniční konkurencí," uvedl Král.

Ujistil zároveň, že vše by se dělo v souladu s nastavenými pravidly a za dodržení přísných opatření v boji s koronavirem. "Tréninky by probíhaly s vyloučením veřejnosti a v nejpřísnějších hygienických podmínkách, přičemž velká většina hráčů - stejně jako členů realizačních týmů - již nákazou prošla," připomněl Král.

Jak vyplynulo z ankety mezi kluby, pozitivně testováno bylo od srpna už 73,3 procenta hráčů a členů realizačních týmů v extralize. Její účastníci se již od letní přípravy potýkají s problémy, které souvisejí s nemocí covid-19. Takřka po měsíci od startu nové sezony mají například Třinec a Brno na kontě pouhé dva odehrané zápasy.

Poté, co extraliga musela znovu sáhnout k zápasům bez přítomnosti diváků, byla soutěž stejně jako další sporty v Česku od pondělí zastavena, naposledy se hrálo v neděli 11. října. Při zákazu tréninků ve vnitřních prostorách však hokejisté přišli o možnost přípravy na ledě. V úterý extraligový šéf Řezníček uvedl, že soutěž by se mohla v případě platnosti současných zpřísněných opatření proti šíření koronaviru znovu rozjet až 13. listopadu.

Většina si nákazou prošla



Král s Řezníčkem zároveň vyzdvihli, že na mezinárodní scéně je v sázce konkurenceschopnost reprezentací, neboť v jiných zemích k podobným opatřením až na výjimky nepřistoupili. Mezinárodní federace IIHF přitom nedávno potvrdila konání obou nejvýznamnějších turnajů - juniorského mistrovství světa na přelomu roku v Kanadě i seniorského světového šampionátu v květnu 2021 v Bělorusku a Lotyšsku.

Hokejové vedení proto požádalo Národní sportovní agenturu o udělení výjimky pro přípravu juniorské reprezentace v Litoměřicích. Kvůli pandemii byly totiž zrušeny všechny přípravné mezinárodní akce a mladí reprezentanti se nyní nemohou připravovat ani ve svých klubech. Příprava by proběhla v takzvané bublině. Právě takovou cestou se podařilo ve dvou centrálních místech dohrát i sezonu zámořské NHL.

Ledová plocha s ubytovnou - stejně jako posilovna a tělocvična - se nachází v jedné budově, do níž by neměl přístup kromě účastníků kempu a nezbytného personálu nikdo další. "Všichni účastníci by byli testováni a během přípravy by byli pod neustálým lékařským dohledem včetně všech požadovaných hygienických opatření. I v tomto případě platí, že přinejmenším 80 procent účastníků, hráčů a členů realizačního týmu si již nákazou prošlo," uvedli v žádosti Král se Řezníčkem.

Zatímco vnitřní sportoviště jsou uzavřena, venku sportovci trénovat mohou, profesionálové navíc v kompletním složení týmů. Omezení shromažďování na maximálně šest lidí se na ně nevztahuje.

Sezona extraligy by se mohla protáhnout do května

Kluby hokejové extraligy chtějí odehrát celou základní část a play off i přes současné problémy a přerušení soutěže kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru. Ve hře je posunutí konce sezony z 30. dubna do května.



Asociace profesionálních klubů ledního hokeje dnes jednala o dalším postupu. "Řešili jsme, pokud by omezení bez tréninku trvala do 3. listopadu, tak kdy začít. Jak rozpis (zápasů) do konce sezony zpracovat a sestavit. Jednoznačnou prioritou všech klubů je sehrát co nejvíce utkání základní části, lépe řečeno celou, i co nejvíc utkání předkola a play off," řekl Řezníček ČTK a Českému rozhlasu po jednání.



Hokejisté nyní budou čekat na reakci premiéra Babiše a ministra Prymuly na dopis. "Uvidíme, zda přes víkend dostaneme odpověď. Případně se poté pokusíme rozpis soutěže přizpůsobit tak, že bychom mohli v nejzásadnějších rozhodnutích zasáhnout až do další sezony, to znamená do 15. května. K tomu bychom připravili všechny technické náležitosti," řekl Řezníček.



Extraligová sezona měla skončit nejpozději 30. dubna, teď je ve hře posun o zhruba dva týdny, což teoreticky dovoluje termín mistrovství světa. V Bělorusku a Lotyšsku by se mělo hrát až od 21. května. "Asi by se to týkalo jen finálové série play off," uvedl Řezníček. Hokejový svaz a vedení extraligy by ale musely vyřešit například platnost smluv, které hráči uzavírají do 30. dubna. Podobný problém měl v minulé sezoně fotbal.



Jednotlivé soutěže jsou nyní z rozhodnutí vlády pozastavené do 2. listopadu. Řezníček počítá s tím, že když se situace nezmění, extraliga by opět začala ve středu 11. listopadu. O týden dříve je totiž naplánovaná reprezentační přestávka. "Pokud to bude možné a hráči by mohli alespoň pět dní předtím trénovat," uvedl ředitel soutěže.



I nadále bude platit pravidlo, že duely základní části, které kvůli karanténním opatřením nebudou odehrány v souladu s rozpisem, se musejí uskutečnit do 40 dnů. Současná vynucená pauza klubům situaci komplikovat nebude, řídit se budou až podle nového rozpisu.



"Pokud se dohodneme na novém rozpisu, tak by to určitě do konce základní části mělo platit, protože některé kluby se do problémů ještě mohou dostat. V play off už platí, že nemožnost sehrání utkání znamená vítězství pro jedno, nebo druhé mužstvo," řekl Řezníček.