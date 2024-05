Domácí reprezentace na úvod Českých hokejových her nestačila na Finsko, trefila se jen v závěru z hole Jáchyma Kondelíka a do posledního turnaje před startem mistrovství světa vstoupila porážkou 1:4. Té nezabránila ani osmička posil z NHL, která poprvé v této sezoně nastoupila za národní tým. Jak hráči ze zámoří přesvědčili a co ukázala jejich premiéra?

Tomáš Nosek se pokouší ohrozit branku finského gólmana Harriho Säteriho. | Foto: Profimedia

Trenér Radim Rulík spolu se svým realizačním týmem před Českými hrami kompletně obměnil složení brankářské trojice. Dosavadní gólmany poslal s díky domů a do boje povolal tři brankáře z NHL. Jako první dostal šanci Lukáš Dostál, druhý start za reprezentaci v kariéře mu ale dost zhořkl.

Třiadvacetiletý gólman na brněnském stadionu, kde nastartoval svoji cestu do NHL, neměl zpočátku mnoho práce. V první třetině na něj letěly pouhé dvě střely a při velké šanci Jesseho Puljujärviho měl štěstí, že finskému křídelníkovi kotouč před odkrytou klecí lépe nesedl.

Finové přidali na aktivitě až ve druhé části a brankář Anaheimu to třikrát pocítil. V oslabení byl krátký na střelu z první z pravého kruhu, kvůli zakrytému výhledu šel jen do rozkleku a doufal, že ho puk trefí. Netrefil a soupeř odskočil do vedení.

Brankář Lukáš Dostál inkasoval gól od Finů.Zdroj: Profimedia

Spoluhráči ale Dostálovi neulehčili ani situaci před druhým gólem, kdy nebyli dostatečně důrazní před brankovištěm a český brankář kapituloval už v dost nebrankářském postavení. Při třetí brance byl bezmocný proti dorážce volného Olivera Kapanena a čtvrtý gól už mířil do odkryté klece.

Gudas si zjednal respekt hned při prvním střídání

Práci v bráně neusnadnil Dostálovi příliš ani Jan Rutta ze San Jose, který na úvod ukázal, že se se spoluhráči i větším hřištěm ještě musí sžít. Několikrát přihrával nepřesně, čímž daroval soupeři šanci, před prvním obdrženým gólem to pak přehnal s důrazem a putoval na trestnou lavici. Před třetím gólem soupeře to byl právě on, kdo měl hlídat zakončujícího Kapanena. S přibývajícími minutami by ale jeho výkon měl jít nahoru.

To další obránce z NHL Radko Gudas ukázal svůj přínos od úvodních sekund. Při prvním střídání ostrým hitem poslal na led rozjetého Jereho Innalu a při své druhé směně zase předvedl svoji dělovou ránu. Později zkoušel ohrozit soupeřovu branku i chytrou střelou zápěstím, ale neuspěl. Dozadu byl jistý, jak je u něj zvykem.

Podobně poctivý výkon předvedl brněnskému publiku i Ondřej Palát – dříč, který si odvede svoje dopředu i dozadu. Aktivní hrou a důrazem vybojoval několik puků, ale v koncovce se spoluhráči selhal. V přesilovkách se snažil být mozkem souhry, jenže jeho křižné pasy na Dominika Kubalíka měli Finové dobře přečtené.

Kubalík se i tak dostal k několika zakončením. V přesilovce pálil z první, když už to jinak nešlo, vzal to na sebe a ranou zápěstím orazítkoval horní tyčku. Po individuálním průniku se prosadil až mezi kruhy, jenže z otočky zakončoval nepřesně. Zatímco loni by z těchto šancí aspoň jednu branku dal, letos se na něm zatím ukazuje herní nepohoda z Ottawy, kde se mu nedařilo.

Nosek pomohl ke gólu černou prací

Podobnou smůlu v koncovce předvedl v zápase také Filip Zadina. Na přesilové hře střídal na pravém kruhu právě Kubalíka, ale ani on se ranou z voleje neprosadil. V jednu chvíli dostal nabito přímo ukázkově, jenže kotouč trefil špatně a zasáhl dobře se přesouvajícího Harriho Säteriho. V závěru stíhal prchajícího Innalu a po jeho trefě na 1:4 naštvaně rozštípal hokejku o opuštěnou bránu.

Velký přínos do hry v oslabení ukázal další forvard Tomáš Nosek. Zkušený útočník z New Jersey při hře ve čtyřech parádně vybojoval puk a vystartoval do úniku, který i kvůli hraničnímu zákroku soupeře nedokázal proměnit. Při jediném gólu Česka pak odváděl příkladnou práci před brankovištěm, kde na sebe natáhl soupeře a dovolil Kondelíkovi rozvlnit síť. Na černou práci bude k nezaplacení.

O podobný přínos se snažil také Radim Zohorna. Se svými téměř dvěma metry převáděl dobrý důraz, clonil a při přesilovce na malém prostoru dorážel volné puky směrem na bránu. Jenže marně. Při další početní výhodě působil jako spojka za brankou a Kubalíkovi nabíjel na další z jeho ran z první. Před dalšími zápasy se ukázal jako zajímavá možnost pro konečnou nominaci.

Češi i s posilami ze zámoří každopádně budou potřebovat zapracovat na koncovce. Na vyhlášených střelcích Kubalíkovi se Zadinou je zatím znát herní nepohoda a skvělého Säteriho nedokázali překonat ani jejich kolegové. Šanci na reparát budou mít už v sobotu, kdy od 16 hodin vyzvou Švédsko.