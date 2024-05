Ze San Jose do Vegas zamířil v průběhu sezony, aby si zahrál play-off a měl šanci se poprat o vysněný Stanley Cup. Vytyčený cíl se ale Tomáši Hertlovi rozplynul už po prvním kole. Golden Knights v něm nestačili v sedmi zápasech na Dallas a s jistotou neobhájí loňský triumf. Čeští fanoušci tak okamžitě začali řešit možnost Hertlova příletu na domácí mistrovství světa.

Český útočník Tomáš Hertl debutoval v dresu Vegas. | Foto: Profimedia

„Bylo to těžké rozhodování. Na druhou stranu tady už nějakou dobu nebylo play-off, Sharks jsou v procesu přestavby a Vegas má tým, který to loni vyhrál a útočí na to, aby to vyhrál znovu. Není to jen o jednom roce, ale i o dalších. To je hlavní důvod, proč jsem tam šel, protože člověk chce vyhrávat,“ vysvětloval Hertl v březnu po své výměně do Vegas.

V San Jose, kde strávil téměř 11 sezon, do té doby odehrál v ročníku 48 zápasů a zapsal 34 kanadských bodů, které z něj i po konci základní části dělali čtvrtého nejproduktivnějšího hráče mužstva.

Jenže ve Vegas už třicetiletý útočník mnoho dalších utkání nepřidal. Stopku mu vystavila operace kolene, a tak pražský rodák stihl jen šest duelů základní části s bilancí dvou gólů a dvou asistencí. V play-off pak už nastoupil ke všem sedmi zápasům, ale jedním gólem nepomohl odvrátit vyřazení s Dallasem.

Obhájce titulu přitom v úvodních dvou zápasech série dokázal odskočit do vedení 2:0 na utkání, jenže doma poté nevyhrál ani jednou a musel si vítězstvím vynutit sedmý zápas. Už v úvodu jeho třetí třetiny se ovšem trefil dallaský Radek Faksa a rozhodl o výhře svého týmu 2:1 a 4:3 na utkání.

A v Česku se okamžitě začalo skloňovat Hertlovo jméno v souvislosti s domácím šampionátem. Mnozí by příjezd zkušeného útočníka uvítali i proto, že nominace trenéra Radima Rulíka vzbudila mezi fanoušky rozporuplné pocity. Realizačnímu týmu lidé vyčítají opomenutí Jakuba Vrány, Tomáše Noska nebo Radima Zohorny.

Chuť reprezentovat by byla

Možné posílení z Vegas ale asi nebude tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Třeba Tomáš Hertl má zájem, ale nemyslím si, že by ho Vegas pustilo, i kdyby prošel výstupními prohlídkami. Ale domluvení s ním jsme, chtěl by reprezentovat,“ prohlásil už před startem Českých hokejových her v Brně manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Na sociálních sítích se navíc objevují názory, že Hertl podle všeho nevypadal v sérii s Dallasem zdravotně úplně v pořádku. V takovém případě by ho jeho zaměstnavatel do Prahy určitě nepustil.

Vždyť Hertl si do Vegas přenesl ze San Jose smlouvu na 6,75 milionu dolarů ročně, která mu poběží až do sezony 2029/30. V druhém nejmladším klubu zámořské NHL tak nebudou chtít riskovat, aby si jejich investice v reprezentačním dresu ještě zhoršila možné zdravotní problémy.

Pro český výběr by se ale každopádně jednalo o velkou vzpruhu. Hertl se v reprezentaci naposledy představil v sezoně 2021/22, kdy během 12 zápasů pomohl týmu hned sedmi kanadskými body. V případě, že by na šampionát přicestoval, jednalo by se už o jeho páté mistrovství světa. Jako jeden z mála má navíc Hertl zkušenost i s atmosférou domácího turnaje.

V Praze se totiž představil už v roce 2015, kdy během osmi zápasů přispěl týmu ke čtvrtému místu třemi kanadskými body. O devět let později by se mohl vrátit na stejné místo v úplně jiné roli. Zatímco minule byl týmovým benjamínkem, letos by byl jasným lídrem týmu. O všem ale rozhodne Hertlův zdravotní stav a ochota zástupců Vegas pustit české eso na šampionát.