V pondělí odpoledne se sešla česká hokejová reprezentace poprvé pod vedením nového kouče Radima Rulíka. Na ledě pražské Sportovní haly Fortuna nechyběl ani bývalý vynikající centr Tomáš Plekanec, který jen několik dní po konci hráčské kariéry přijal nabídku stát se asistentem trenéra u národního týmu. „Je to pro mě obrovská pocta. Je lepší, když člověk nevyskočí z rozjetého vlaku a pořád zůstane u hokeje,“ vyprávěl kladenský odchovanec krátce po tréninku, na němž s hráči procvičoval vhazování.

Tomáš Plekanec se krátce po konci hráčské kariéry připojil k reprezentaci jako asistent trenéra. | Foto: Český hokej

Jak jste se cítil poprvé v nové roli?

Pro mě je samozřejmě obrovská pocta, že si mě Radim (Rulík) a Kála (Jiří Kalous) se Židlou (Marek Židlický) vybrali, abych tady byl s nimi. Snažím se od nich pochytit, co jde, a pomoct jim s čímkoliv, s čím budou potřebovat pomoct jak trenéři, tak kluci. To je spíš taková moje role.

Přemýšlel jste dlouho, zda tuto roli přijmout?

Na poloviční roli jsme byli domluvení od léta, ale teď shodou okolností se mě zeptali, jestli s nimi budu jezdit i na turnaje. Domluvili jsme se vlastně na stejné věci jen s tím, že budu cestovat.

Jste rád, že přišla nabídka brzy po konci hráčské kariéry?

Asi je to lepší, člověk nevyskočí z rozjetého vlaku a pořád zůstane u hokeje. Pro mě je to fantastická věc, že si mě kluci vybrali. Být v týmu, který fungoval loni s juniory, to je pro mě obrovská pocta. Budu se snažit od nich okoukat, co jde, a pomoct.

Z pozice asistenta tedy budete i u domácího mistrovství světa. Je to velké plus?

Takhle to vyšlo, je to určitě fajn. Hlavně pro kluky je skvělá věc hrát domácí mistrovství světa. Doufejme, že se jim to povede a že budeme skvěle nachystaní.

Jaká bude vaše náplň mezi jednotlivými turnaji? Budete objíždět zimáky, nebo se třeba zapojíte u Kladna?

Spíš je to na Radimovi a realizačním týmu, co bude potřeba udělat. Zatím jsme se o ničem konkrétním nebavili. Ani na Kladně jsme se o ničem nebavili. S Jardou (Jágrem) jsem ani moc nemluvil, takže jsme neřešili vůbec nic. Momentálně jsem nad tím nepřemýšlel.

Zdroj: Filip Ardon

Jaké jste měl úkoly na prvním tréninku? Viděli jsme, že jste například s hráči zkoušel buly.

Dělali jsme s kluky bule, je to procvičování, co se dělá všude, ale je potřeba zapojit i křídla. Není to jenom o centrech, ale kolikrát puky vypadnou na stranu a je potřeba, aby na to kluci reagovali. Spíš pracujeme na tom. Jinak doplňuju věci v tréninku, které jsou potřeba.

Byl jste spokojený s tím, jak hráčům šla vhazování?

Bylo to super, mně se to hrozně líbilo, jak kluci perfektně reagovali. Souboje hráli parádně, což je v zápase hrozně důležité. Bulí v zápase je hrozně moc a každá může cokoliv rozhodnout. Je to v zápase takový velký detail.

Jste teď ochotný předat svoje know how na buly?

Já žádné neměl. Já myslím, že to jsou hlavně zkušenosti na bulích. Je potřeba si to vyzkoušet, znát centry, proti kterým chodíš. To je největší zkušenost v hraní bulí. Není ideální, když hraješ deset patnáct bulí za zápas a pak je netrénuješ. Je to o tréninku a o tom vědět, proti komu stojíš.

Musíte si dávat větší pozor, když po buly sbíráte puk z ledu, abyste si nějak nezhoršil zranění, které vás vyřadilo z hráčské pozice?

Dávám pozor, není to úplně ideální. Dávám si ale pozor, aby se nic nestalo.

Nesvrběly vás na tréninku ruce, že byste si chtěl ještě zahrát?

Ani moc ne, abych řekl pravdu. Samozřejmě mě baví hrát hokej, proto jsem hrál. Situace u mě je ale taková, že se snažím toho vyvarovat, aby mě svrběly ruce. Jsem s tím smířený, jsem s tím naprosto v pohodě. Když jsem viděl intenzitu, v jaké kluci trénují, tak jsem se divil, že jsem ještě hrál.

Jste připravený zvýšit na hráče hlas, když bude potřeba?

Myslím, že to v tuhle chvíli vůbec není moje role. Když šlo ale hodně do tuhého na Kladně, tak jsem s tím problém neměl.

Zdroj: Filip Ardon

Jak vás těší, že se na srazu sešlo tolik odchovanců Kladna? Jak mezi hráči, tak mezi trenéry.

Těší mě to. Jsem z Kladna a samozřejmě je příjemné vidět okolo sebe spoustu Kladeňáků. Známe se dobře, z toho hlediska je to příjemné.

Co jste říkal na reakce po konci kariéry? Psala vám řada velkých osobností…

Vždycky je to příjemné. Psali mi kluci, se kterými jsem ani nehrál a jen jsme se potkávali proti sobě. Strašně příjemné, bylo to opravdu hezké.