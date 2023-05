V ideálním světě by teď Dmitrij Jaškin střílel góly za českou reprezentaci na hokejovém mistrovství světa v Rize a Tampere. Jenže třicetiletý útočník se usadil v ruské KHL, čímž sám sebe vyřadil z úvah o nominaci do národního týmu. Jaškin má za sebou sezonu v režimním velkoklubu SKA Petrohrad a rozhlíží se po novém angažmá.

Dmitrij Jaškin (vpravo) a Alexej Marčenko z Ruska. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Za Česko hrál na dvou seniorských šampionátech (a dvou juniorských), reprezentoval i na Světovém poháru v roce 2016. Léta působil v NHL, kde ovšem tak trochu zabředl do kolonky defenzivního dříče a nemohl pořádně rozvinout své nepochybné útočné schopnosti. To se mu podařilo až po odchodu do Ruska v roce 2019. V moskevském Dynamu zářil.

Až potud všechno v pořádku. Sám se ostatně v Rusku narodil, do Česka se přistěhoval ve věku osmi měsíců (jeho otec Alexej byl v 90. letech členem slavné vsetínské dynastie). Problém nastal ve chvíli, kdy hordy Vladimira Putina přepadly Ukrajinu a hokejisté působící v KHL se stali na mezinárodní scéně nežádoucími. Cizinci si hned houfně hledali angažmá jinde.

Na rozdíl od jiných Jaškin neodešel, naopak loni po nevydařeném pokusu o návrat do zámoří podepsal roční smlouvu s Petrohradem. Tedy velkoklubem, jehož propojení s vládnoucím režimem je očividné. Samozvaný trenér Roman Rotenberg (příslušník miliardářského proputinovského klanu) jmenoval Jaškina kapitánem, a to neobyčejně vkusně na výročí invaze do Československa v roce 1968. Náhoda nebo výsměch?

Dmitrij blbne

Už tehdy řada českých fanoušků Jaškina zavrhla, ještě hůř ale bylo letos v únoru, když přesně rok po vpádu na Ukrajinu tento někdejší český reprezentant účinkoval ve videozdravici pro ruské vojáky. Popřál jim pěkný Den obránců vlasti, zatímco jeho spoluhráči velebili „statečnost, kritické myšlení a odvahu“ hrdinné armády, zabíjející ukrajinské civilisty.

„Jestliže má člověk svědomí dělat takové věci, je to jeho věc, ne naše. My jen můžeme říct, že takový člověk teď nemůže reprezentovat naši zemi,“ reagoval tehdy šéf hokejového svazu Alois Hadamczik. „Dmitrij blbne,“ shrnul to pro Deník Horst Valášek, slavný bývalý trenér Vsetína.

Sám Jaškin si – alespoň naoko – z povyku v Česku nic nedělal. Když během loňska padlo rozhodnutí neumožnit reprezentovat těm hráčům, kteří v KHL zůstali, reagoval v klidu. „To je jejich rozhodnutí. Já jsem nyní velmi šťastný, že můžu hrát za Petrohrad,“ řekl ruským novinářům.

Jaškin mezi Tatary?

Smlouva ve městě carů a bolševické revoluce mu ovšem už vypršela. V základní části byl hvězdou ligy, s 62 body se stal nejproduktivnějším hráčem a se 40 góly nejlepším střelcem. V play-off to bylo slabší. Jaškin se zranil a během finálové série Západní konference jako by se z ledu zcela vytratil. Hrál v bolestech a pod injekcemi. V sérii nezaznamenal ani bod a Petrohrad vypadl s CSKA Moskva, který pak v boji o Gagarinův pohár porazil i Ak Bars Kazaň.

Dmitrij Jaškin coby kapitán Petrohradu:

Zdroj: Youtube

A právě klub z Tatarstánu je podle informací ruských médií žhavým uchazečem o Jaškinovy služby. Elitní útočník pochopitelně neměl o nabídky o nouzi, zájem projevilo hned několik špičkových týmů. Kazaň však už prý finalizuje detaily smlouvy. A ta by podle všeho měla být lukrativní.

Jaškin patřil v Petrohradu s příjmem přes 100 milionů rublů k nejlépe placeným hráčům ligy. Očekává se, že v Kazani to bude podobné: český hokejista má požadovat kolem 80 až 85 milionů rublů ročně, v přepočtu podle aktuálního kurzu jde přibližně o 23 milionů korun. K tomu je navíc nutno přičíst obvykle dost štědré bonusy.

Kazaň je ambiciózním klubem, kterému letos jen velmi těsně unikl Gagarinův pohár. Jaškin by mohl být tím scházejícím kouskem skládačky, sám hráč si navíc možná uvědomil, že v Petrohradu se pod vedením diletanta Rotenberga velkého týmového úspěchu nedočká.