Český hokej má od středy oficiálně novou síň slávy. Otevřela v centru Prahy v ulici Nekázanka, kam se přestěhovala z obchodního centra Harfa. O její slavnostní otevření se přestřihnutím pásky postarali prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik, manažer projektu síně slávy Bedřich Ščerban i její členové Jiří Kučera, Jiří Šlégr, Jan „Gusta“ Havel a Dominik Hašek. Artefakty z historie ledového sportu se přesunuly do menších prostor, autoři ale sází na modernější prezentaci.

Slavnostní otevření nové Síně slávy Českého hokeje | Video: Filip Ardon

„Jsem rád, že je síň slávy otevřená. Říkáme tomu chrám českého hokeje. Mám z toho dobrý pocit, že jsme dodrželi, co jsme slíbili,“ pochvaloval si na slavnostním otevření Hadamczik, který se po svém uvedení do pozice prezidenta Českého hokeje zasadil o zrušení dosavadní síně slávy v obchodním centru Harfa. Tento krok vysvětlil ekonomickými důvody.

„Hledali jsme prostory v centru a byla to dlouhá etapa. Tahle budova se nám zalíbila a líbil se nám i přístup jejího majitele, který nám dal nízký nájem i člověka, který celou budovu zná a hodně nám pomáhal,“ ocenil Hadamczik.

Síň slávy nabízí návštěvníkům, kteří zaplatí za vstup 250 korun (senioři a držitelé průkazů ZTP/P 170 korun, děti do 12 let 80 korun), celkem tři hlavní části. V té první je fanshop reprezentace s pokladnou, ve druhé je sál určený pro tiskové konference s multimediálními obrazovkami a zdí, na které mají plakety všichni členové vybrané společnosti českého hokeje.

Nová Síň slávy (konečně) otvírá. Daleko od hokeje, Hadamczik čeká na pochvalu

V poslední části, která zabírá 60 metrů čtverečních, už jsou k vidění přímo artefakty z historie ledového sportu. Mezi nimi nechybí výstroj Dominika Haška z olympiády v Naganu, rukavice Jaromíra Jágra, medaile z jednotlivých šampionátů nebo mistrovské poháry.

Chtěli jsme zaujmout i mladou generaci

„Od začátku jsme avizovali, že si velmi vážíme historie českého hokeje a chceme vytvořit prostor, který bude důstojně reflektovat historii českého hokeje. Chtěli jsme vytvořit síň slávy 21. století, aby zapadala do dnešní doby, abychom zaujali i mladou generaci, která žije jiným životním stylem, než jsme žili my,“ popisoval Ščerban.

Součástí modernějšího pojetí je i digitální síň slávy, kterou můžou hokejoví fanoušci navštívit ze svých počítačů a mobilů.

„Především bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že můžeme dnes otevřít síň slávy v centru Prahy. Bavili jsme se, že by bylo vhodné ji otevřít reprezentativní a na správném místě a lidé v čele s Bédou Ščerbanem to dokázali otevřít v termínu ještě před mistrovstvím. Chtěl bych říct, že je dobré, že jde síň s dobou. Vidím tu věci, které už jsem viděl, ale vidím tu i nové věci, které lidi určitě nadchnou,“ nechal se slyšet legendární brankář Dominik Hašek.

Logo nové hokejové Síně slávy? Fanoušky zaráží podobnost se znakem Spengler Cupu

Síň slávy skutečně splnila, co slibovala, a na dostupném prostoru důstojně prezentuje historii českého hokeje. V porovnání se svou předchůdkyní je ale neporovnatelně menší a otazníky visí i nad jejím umístěním. Zatímco původní projekt ležel hned vedle O2 areny, která bude šampionát hostit, nyní budou muset zájemci cestovat do centra města, kde bude výstavní prostor otevřený od úterý do neděle od 11 do 19 hodin.

Zmizely navíc nejrůznější hokejové trenažéry, na které lákal předešlý prostor mladé hokejisty. V tom současném si návštěvníci můžou na dotykových obrazovkách zahrát vědomostní kvízy, pro nejmenší jsou pak připravené hokejové puzzle.