Odveta je otevřená. Hokejová Sparta věří, že doma vyřadí Liberec

Dohnat dvoubrankovou ztrátu a oslavit před domácími fanoušky postup do semifinále Poháru Generali České pojišťovny. To je dnešní cíl hokejistů pražské Sparty, kteří si z úvodního čtvrtfinálového duelu přivezli z Liberce smolnou porážku 2:4. „Stále je to otevřené,“ věří zkušený útočník Lukáš Pech.

Hokejový trenér pražské Sparty Josef Jandač. | Foto: ČTK/Radek Petrášek