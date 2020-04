Hokejoví fanoušci (nejen) v Praze letos přišli o play-off. Sparta, čekající na devátý mistrovský titul v klubové historii už dlouhých třináct let, se znovu nedočkala. Deník se tak rozhodl ohlédnout se v tomto seriálu za předchozími osmi triumfy pražského klubu v nejvyšší soutěži. Pokračujeme v sezoně 1953/1954.

V roce 1953 posílil Spartu Karel Gut (vpravo), budoucí klubová legenda. | Foto: Hcsparta.cz

V první polovině padesátých let měla za sebou hokejová Sparta téměř pět dekád existence, prvních mistrovských oslav se ale dočkala až po sezoně 1952/1953 (viz předchozí díl). Hned rok na to se mužstvu kolem ostrostřelce, kapitána a hrajícího trenéra Vladimíra Zábrodského podařilo titul obhájit. A že to bylo drama…