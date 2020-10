"Tipsport extraliga chce pokračovat a fanouškům být nablízku alespoň prostřednictvím televizních obrazovek při stávajících diváckých omezeních," uvedli zástupci APK LH.

"V případě, že by opatření zastavit profesionální soutěže mělo být prodlouženo, je sezona Tipsport extraligy zásadním způsobem ohrožena z termínových důvodů, které se ještě více promítnou do ekonomického hlediska ztrát z neodehraných utkání," napsaly kluby v prohlášení.

Naposledy se hrála extraliga v neděli, kdy se utkaly Litvínov se Spartou a Kometa Brno s Českými Budějovicemi. Dosud se stihlo odehrát jen 29 utkání, přičemž od začátku se soutěž konala s omezenou diváckou kapacitou a všech pět utkání v minulém týdnu už se muselo hrát bez fanoušků na tribunách.

Po pauze už má vedení extraligy připravený program s pokračováním od pátku 30. října. "Ale musíme s ním ještě počkat, jak dopadne rozhodnutí o Champions Hockey League. Zasedá zítra a s největší pravděpodobností může dojít k tomu, že se zruší a nebude se letos hrát, takže by nám tam zbyly termíny pro dohrání nedohraných utkání extraligy, aby zatím kluby nemusely krátit žádné plnění směrem k partnerům a BPA," řekl ČTK ředitel extraligy Josef Řezníček.

Úprava opatření

Vedení Českého hokeje a extraligy se snaží prostřednictvím předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličky dosáhnout u ministra Prymuly úpravy některých opatření. "Videokonference se zúčastnili zástupci všech klubů a udělali jsme si vesměs přehled, jak jsou na tom všichni zdravotně. Připravili jsme analýzu promořenosti, odkdy dokdy se jich týkala karanténa, kolik lidi realizačního týmu i hráčů tím prošlo, abychom měli nějaká ucelená data," uvedl Řezníček.

"Budeme přes Milana Hniličku samozřejmě dál komunikovat směrem k ministru zdravotnictví, aby vyslyšel žádost, aby hráči mohli alespoň trénovat a nebyli opět zavření doma. Některých klubů se to týká i tak, že byly posledních čtrnáct dnů v karanténě a teď dva týdny nečinnosti, to by byl dohromady měsíc," navázal Řezníček.

"Pro sportovce typu hokejisty je to velice dlouhé období bez tréninku a potom začít 30. října hrát, když 25. října skončí omezení, je více než nebezpečné pro hráče, aby se jejich zdravotní stav nijak nenarušil," připojil ředitel extraligy.

Podle Řezníčka je jasné, že se do 25. října na rozhodnutí přerušit soutěže těžko něco změní. "S tím se kluby musely smířit, chceme ale komunikovat nějakým způsobem, který bude mít hlavu a patu. Můžeme mít samozřejmě nějakou argumentaci, ale je jasné, že představitelé státu jednají v nějakém úmyslu a smyslu a to musíme respektovat," prohlásil Řezníček.

Velký byznys

"Ale nechceme jen kýváním hlavy souhlasit s tím, co se děje. Chceme věcně argumentovat proti tomu, co bychom mohli a nemohli dělat, protože hokej je opravdu velký byznys s dvěma miliony diváků z minulé sezony. Je to i vůči divákovi velký závazek," řekl Řezníček.

Že by se sportovní soutěže z nařízení vlády přerušily ještě déle než do 25. října, si nechce připouštět. "Dívat za to se můžeme dvěma způsoby: optimisticky, nebo negativně. Nikdo nevíme, jaká budou čísla dneska, zítra," podotkl Řezníček.

"Jaké tlaky se vyvinou na ministra zdravotnictví a na všechny odborníky-epidemiology. Jaký tlak si nechají připustit oni sami na sebe a jaká rozhodnutí potom budou dělat. To je strašně těžko předvídatelné. Doufám, že za těch čtrnáct dnů čísla trochu ochabnou a dojde k uvolnění alespoň toho trénování," podotkl Řezníček.

Zástupci klubů podle něj zjišťovali také otázky kompenzace za ztráty způsobené koronavirovou krizí, které má řešit program COVID-SPORT II.

"Směřují nejvíce k tomu, jaká bude podpora a kdy se to začne procesovat. Máme informaci, že ministr průmyslu a obchodu Havlíček to dnes předkládá na vládu. Kluby mají ve své realitě samozřejmě snahu, aby to šlo rychleji, protože nemají příjmy z diváků a u cash-flow už vidí velké propady," dodal Řezníček.