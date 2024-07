Hokejový klub HK Soči z KHL představil jako novou posilu týmu švédského útočníka Dmytro Timashova. Jeho příchod do Ruska mnohé zaskočil. Sedmadvacetiletý křídelník se totiž narodil v ukrajinském městě Kropyvnyckyj a před dvěma lety po začátku války na Ukrajině vyprávěl v rozhovoru pro švédský Aftonbladet o tom, jak pomáhá uprchlíkům z konfliktem zasažené země.

„Samozřejmě mě to zasáhlo. Ale hlavně pro moji matku je to nejtěžší. Vyrostla na Ukrajině a má velmi blízko k členům rodiny, kteří tam žijí. I když to mám i já,“ popisoval před dvěma lety Timashov v rozhovoru pro Aftonbladet.

„Moji příbuzní jsou ale v pořádku, nikdo není zraněný a ve městě je klid. Neútočí na něj, i když je tam slyšet bombardování v okolí města,“ dodával na konto členů rodiny žijících ve městě Kropyvnyckyj (dříve Kirovograd), které leží mezi Kyjevem a Oděsou.

Sám Timashov se během prvních měsíců války podílel na pomoci ukrajinským uprchlíkům. „Máme tu lidi, kteří žijí v našem domě ve Stockholmu,“ vyprávěl švédskému reportérovi. Na otázku, zda se jedná o jeho příbuzné, ale nechtěl více odpovídat. „Ano, ale nechci jít víc do detailů, pokud je to možné,“ řekl tehdy.

Timashov se ve městě Kropyvnyckyj, kde žijí jeho příbuzní, narodil, ale už v sedmi letech se přestěhoval do Švédska. Ze druhé strany rodiny, tedy od otce, má dokonce i ruské kořeny. „Můžu se s ním normálně bavit a je v pohodě. V Rusku dostáváte informace z ruských médií a každý se na to může dívat jinak. Ale máma a táta jsou dál v kontaktu, není to problém,“ odpovídal Timashov před dvěma lety ohledně toho, jak válka poznamenala vztah jeho rozvedených rodičů.

Naprosto nechutné

Teď po pouhých dvou letech a pěti měsících od začátku války na Ukrajině odchází Timashov hrát do ruské KHL. „Sundej si náš krásný dres,“ napsal jeden ze švédských fanoušků pod oznámení podpisu na Instagramu ruského klubu. Timashov je na fotce v dresu Brynäsu. „Proč musíš takhle dehonestovat dres Brynäs?“ ptá se další. „Navíc je z Ukrajiny. Tohle je naprosto nechutné,“ přidává se s kritikou další z komentujících.

Timashov od mládežnických kategorií reprezentoval Švédsko a v sezoně 2021/22 si zahrál i za jeho dospělou reprezentaci. Kromě severu Evropy hrál i v kanadské juniorce a nižší AHL a ve slavné NHL nastoupil do 45 zápasů za Toronto, Detroit a New York Islanders. Do Švédska se vrátil před třemi lety a poslední sezonu strávil ve Švýcarsku. Teď si poprvé vyzkouší hokej v Rusku a v jednom týmu se potká mimo jiné se Slovákem Michalem Krištofem.

Ze země našich východních sousedů působila v KHL v uplynulé sezoně hned devítka hráčů. Čechů bylo v soutěži pět, konkrétně Dmitrij Jaškin, Lukáš Klok, Libor Šulák, David Sklenička a Rudolf Červený. Švédští hokejisté se po ruských kluzištích proháněli pouze čtyři, ale vše nasvědčuje tomu, že v příštím ročníku se toto číslo navýší.