Na mistrovství světa v hokeji už žádné další hráče z nižších zámořských soutěží v českém dresu neuvidíme, aspoň podle slov reprezentačního vedení. V AHL ale momentálně jedna česká dvojice září. Řeč je o Davidu Jiříčkovi a Stanislavu Svozilovi.

Jiří Smejkal nedorazí, protože hrál v AHL play off, o Lukáše Rouska s Jiřím Kulichem zase nemají trenéři reprezentačního áčka zájem, protože nemají zkušenosti se seniorským mistrovství světa. Sečteno a podtrženo, žádný další hráč z AHL už českou reprezentaci na MS v hokeji v Praze podle slov manažera Petra Nedvěda neposílí.

I v nižších zámořských soutěžích o sobě ale Češi dávají velmi výrazně vědět. Třeba duo David Jiříček – Stanislav Svozil. Ačkoliv jejich tým Cleveland Monsters v semifinále své divize úvodní zápas prohrál, po třech vítězstvích nakonec postoupil do divizního finále proti hokejistům Syracuse Crunch.

A z českých hráčů pohoda a dobrá nálada jen čiší. „Play off je nejlepší část sezony,“ pochvaluje si Svozil pro webové stránky Columbusu Blue Jackets. „Myslím, že zatím odvádíme opravdu dobrou práci. Musíme pokračovat. Máme tady skvělou partu, každý chce zajít tak daleko, jak je to možné, a my se snažíme, aby to dopadlo co nejlépe,“ přesvědčuje.

„Je zábavné s ním hrát. Hráli jsme teď docela dobrý hokej, tak v tom jen pokračovat,“ přisvědčuje Jiříček, který byl v roce 2022 draftovaný Columbusem jako šestý v pořadí.

Strůjci stříbrného úspěchu

Českou defenzivní spolupráci si nemůže vynachválit ani trenér Trent Vogelhuber. „Ti dva spolu se mi líbí. Mají dobrý osobní vztah, který se promítá i na led. Ve chvílích velkého tlaku o sobě vědí, vědí, jak spolu správně mluvit, protože se znají opravdu dobře. Moc se mi spolu líbí,“ rozplývá se.

Znají se i z reprezentace. Vždyť patřili ke strůjcům loňského stříbrného úspěchu na juniorském mistrovství světa. „Víme, že když někdo půjde do útoku, druhý zůstane v obraně,“ potvrzuje souhru Svozil, jehož si Columbus vybral ještě o rok dříve než Jiříčka ve třetím kole draftu.

Na pohodě jim přidává, že v kabině nejsou jediní Češi. Do party patří i Jakub Zbořil a gólman Pavel Čajan. „Je hezké mít české kamarády. Můžete mluvit svým jazykem,“ přiznává. „Na lavičce nám nikdo nerozumí, ale nám je to vlastně jedno,“ směje se hokejista, který v sezoně v sedmapadesáti utkáních zaznamenal pět gólů a osmnáct asistencí.

Jen jedna věc české hráče mrzí. V Clevelandu nemají štěstí na českou kuchyni, byť oblast je známá evropským kulinářským uměním. „Našli jsme českou restauraci pětačtyřicet minut odtud. A byla zavřená,“ postěžoval si Svozil. „Zkusíme tam zase zajít,“ nevzdává se naděje na domácí krmi.