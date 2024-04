S udržením kladenských Rytířů v nejvyšší domácí soutěži se tak nějak počítalo. Po další jednoznačné sérii s vítězem Chance ligy však v hokejovém prostředí opět vyvstala tradiční diskuze o tom, zda má současný formát baráže vůbec nějaký význam. Minimálně pro domláceného outsidera, který po dlouhé cestě vyřazovacími boji čelí téměř neřešitelnému úkolu. Jak z toho ven? Také o tom byla řeč v dalším díle hokejové show Bomby na ledu.

Hokejisté Kladna se stejně jako ve dvou předchozích případech udrželi v nejvyšší domácí soutěži | Foto: ČTK/ Václav Šálek

Rok se s rokem sešel a rozčílená hokejová veřejnost opět kroutí hlavou nad současným formátem baráže o extraligu. Stejně jako vloni se totiž série téměř okamžitě proměnila v jednoznačnou záležitost a sen prvoligového šampiona o postupu mezi elitu se velice rychle rozplynul.

Naopak pro kladenské Rytíře, kteří hazardovali se svým extraligovým osudem již potřetí v řadě, to byla jenom další nutná formalita. A to doslova. Kladno vyřídilo dalšího valašského vyzyvatele z Chance ligy v nejkratším možném čase a zajistili si setrvání v extralize i pro příští sezonu.

Nutno ovšem podotknout, že naprosto zaslouženě. Rozdíl mezi posledním týmem extraligy a Vsetínem, který letos vládl první lize, byl již od úvodního zápasu série znatelný.

To jsou zkrátka holá fakta.

Jenže v momentě, kdy papírový outsider z nižší soutěže vstupuje do klíčové barážové bitvy po třech odehraných sériích v play-off, zatímco jeho soupeř si užívá čtyřicetidenní volno po skončení základní části, se nabízí otázka, jestli tento model vůbec přináší něco smysluplného.

Manažer Vsetína: Je to postavené na hlavu

Minimálně z hlediska motivace šampiona druhé nejvyšší soutěže byste nějaké pozitivum hledali velmi těžko. „Celé je to postavené na hlavu. Pokud jste nejslabší, musíte spadnout, a když jste nejlepší, tak postoupit,“ povzdechl si vsetínský sportovní manažer Radim Tesařík ještě před začátkem baráže.

Výsledek série přitom potvrdil, že cesta do extraligy je v tuto chvíli téměř nemožná. „Poslední baráže nám ukazují, že tento model nemá příliš velký smysl. Je třeba si říct, že ten rozdíl v kvalitě mezi extraligou a první ligou je opravdu velký,“ pronesl v hokejovém pořadu Bomby na ledu bývalý brankář a mistr s pražskou Slavií Roman Málek.

Ten se okamžitě ztotožnil s myšlenkou změny současného formátu. „Já osobně bych zavedl formát baráže se čtyřmi týmy, jako to tady fungovalo ještě pár let zpátky, nicméně i přesto bychom se bavili o velice malé šanci pro celky z Chance ligy,“ podotkl.

Hokejová talk show Bomby na ledu:

Extraligový rekordman v počtu vychytaných nul během vyřazovacích bojů přiznal, že ještě před startem série měl o jejím průběhu jasno. „Přál jsem Kladnu, aby se v extralize zachránilo, a když jsem sledoval vývoj v první lize, byl jsem přesvědčený, že ta barážová série bude mít podobný scénář jako před rokem. Čtyři, maximálně pět zápasů,“ dodal Málek.

Starý formát byl spravedlivější, říká Knot

Na starý formát baráže se dvěma nejhoršími celky z extraligy a dvěma nejlepšími z nižší soutěže si moc dobře vzpomíná i zkušený obránce Ronald Knot. Nyní už bývalý člen liberecké kabiny si tento systém vyzkoušel hned třikrát ve své kariéře.

„Nedokážu říct, jestli byl starý formát baráže se čtyřmi celky lepší, ale rozhodně spravedlivější. Minimálně pro ten tým, který se snaží do extraligy dostat. Je to sice dvanáct zápasů v krátkém časovém sledu, takže poměrně náročný program, ale pořád mi to dává mnohem větší smysl,“ řekl zadák s reprezentačními zkušenostmi.

A ani Knot nevidí v blízké budoucnosti slibný potenciál baráže o extraligovou příslušnost. „Myslím si, že v tomto nastaveném formátu je tu pouze teoretická šance, aby se někdo z Chance ligy dostal nahoru,“ uzavřel.