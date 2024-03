Většina hokejových expertů se před začátkem této série shodla na tom, že právě souboj brněnské Komety s Litvínovem nabídne fanouškům největší zápletku ze všech čtvrtfinálových duelů. Po úvodních dvou zápasech na jihu Moravy, které vyzněly pro mnohem lépe připravenou Vervu, však situace nabrala zcela jiné obrátky a Severočeši mohou už ve čtvrtek večer slavit postupový mečbol. Naopak rozpolcenou Kometu nyní čeká pořádná šichta.

Hokejisté Litvínova si podmanili oba úvodní zápasy čtvrtfinále v Brně a vedou v sérii 2:0. | Foto: ČTK/Uhlíř Patrik

Takový průběh čtvrtfinálové série snad nikdo nečekal. Kometa poprvé ve své historii ztratila oba úvodní zápasy play-off na domácím ledě a na sever Čech tak cestovala v hodně nezvyklé situaci. Naopak Litvínov, který před brněnskými tribunami dominoval a zaslouženě vyválčil dva body, má v tuto chvíli úsměvů doslova na rozdávání.

Kometa v play-off tápe: Frustrující, rozebereme si chyby, burcuje Flek

Prognózy o tom, že bitva čtvrtého a pátého celku po základní části bude zároveň tou nejvyrovnanější, smetla Verva ze stolu velice suverénně. Nejprve v Brně vydřela skalp po one man show Ondřeje Kašeho v samostatných nájezdech a o den později už Kometě nedala sebemenší šanci.

Dvě porážky a hrozivé skóre 2:7. Navíc doma v tradičně zaplněné Winning Group Areně, která se především v play-off dobývá opravdu těžko. Pro Brňany hodně hořká pilulka. Jenže modrobílí úvod čtvrtfinálové série absolutně nezachytili a po těsné porážce v nastavené hrací době se úplně rozložili.

Musíme se celkově srovnat, ví trenér Modrý

Výplach 1:5 v utkání číslo dva znamenal pro sbor trenéra Jaroslava Modrého velké fiasko. „Spadlo nám sebevědomí a hráli jsme příliš komplikovaně. V play-off musíte hrát jednoduše, efektivně a obětovat se pro tým. My se teď musíme hlavně celkově srovnat a naladit se zpátky,“ řekl zcela otevřeně kouč Brna.

Na severu Čech však Kometu čeká rozjetá parta chemiků, která dokázala včas přeřadit na vyšší rychlostní stupeň a zatím jednoznačně udává tempo celé série. Jak herně, tak i bruslařsky. „Nečekali jsme to. Je to skvělé, ale nic není zatím hotovo, jedeme dál,“ krotil nadšení litvínovský útočník Pawel Zygmunt.

Bezchybný Matej Tomek v brance a právě čtvrtá formace spolu se Zygmuntem. To byly hlavní faktory u zrodu druhého vítězství Vervy na ledě Komety. Prosadit se nakonec dokázaly hned tři útoky, bez vstřeleného gólu zůstal překvapivě jen ten elitní s bratry Kašovými. „Jsem za to rád. Přispěje to k tomu, že tým může být ještě více pohromadě,“ těšilo trenéra Karla Mlejnka.

Série už se za stavu 2:0 přesunula do Litvínova, kde se ve čtvrtek a pátek odehrají další dva duely čtvrtfinále. Pro hledající se Kometu naprosto klíčové. A pokud budou chtít Brňané minimálně vrátit sérii zpátky domů, musí takříkajíc nasadit montérky a chytat puky do huby. Přesně tak, jak modrobílá šlechta před lety válcovala celou extraligu.

„Situace není ideální, ale nesmíme mít hlavy dole. Dokud je o co hrát, jedeme naplno,“ pronesl odhodlaně kanonýr Jakub Flek. „Teď je to trochu něco jiného, ale v sezoně jsme si už několikrát ukázali, že umíme otáčet zápasy. Ani teď není nic ztracené,“ dodal útočník s číslem 9 na zádech.

Recept na úspěch zatím marně hledá i českobudějovický Motor, který prohrává v sérii s obhájcem titulu z Třince rovněž 0:2 na zápasy. Jihočeši se doma pokusí konečně prostřelit brankáře Marka Mazance, jenž ve čtvrtfinále ještě neinkasoval a při dvou výhrách Ocelářů 2:0 kryl celkem už 56 střel.