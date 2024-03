Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec

Utkání 35. kola hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, 12. ledna 2024, Liberec. Zleva Martin Faško-Rudáš z Liberce a brankář Josef Kořenář ze Sparty.Zdroj: ČTK / Petrášek Radek

Kdykoliv se tyto dva celky chystají na vzájemné měření sil, dá se očekávat parádní hokejová podívaná. Naposledy se cesty Sparty s Libercem protnuly v předloňském čtvrtfinále, kdy se z poměrně hladkého postupu radovali lépe postavení Pražané. Favoritem série jsou i protentokrát, svou obrovskou sílu ostatně dávali jasně najevo už během celé základní části. Nicméně stejně jako Dynamo se i Sparta bude muset vypořádat s euforií, která po předkole panuje v táboře soupeře.

Olomouc má po sezoně. Liberec dokonal obrat po tragickém startu do zápasu

A v případě Bílých Tygrů, kteří zvládli heroický obrat v sérii proti Olomouci, to platí dvojnásob. Čtvrtfinálová bitva startuje v hlavním městě, kde bude chtít Sparta určitě zvládnout oba domácí zápasy a vytvořit si tak důležitou půdu pod nohama. Před dvěma lety proti Liberci tento úkol splnila, vloni to ale proti Ocelářům od začátku pořádně drhlo. A přesně tam bude chtít zaútočit nabuzená smečka trenéra Pešána. Drápat, dokud to půjde. Dravé mládí se ale musí připravit na balíček obrovské síly a zejména zkušeností. I to bude hrát v této sérii velkou roli.