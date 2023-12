Jak řekla herečka Eva Holubová v dnes již ikonickém vánočním snímku Pelíšky: Rozmohl se nám tady takový nešvar. A fanoušci na domácích stadionech moc dobře ví, o čem je právě řeč. Hokejová extraliga se totiž v posledních týdnech potýká s poněkud zvláštní novinkou, která spočívá ve vylučování hráčů za fyzické napadení rozhodčích. Správný krok, nebo naprosto zbytečné odklánění pozornosti od závažnějších problémů?

Zákroků na muže v pruhovaném, kteří to občas nečekaně schytají od projíždějících hráčů, začalo v domácím hokejovém rybníčku přibývat. Zřejmě natolik, že se disciplinární komise Českého hokeje v čele s šéfem Viktorem Ujčíkem rozhodla tvrdě zasáhnout. A tak vlétl na scénu nový trend, jenž si za svůj cíl stanovil vymýcení těchto zdraví ohrožujících momentů.

Divná novinka, nebo ochrana? Tresty za napadení rozhodčích se rozmohly

Tresty za „fyzické napadení rozhodčích“. Tak zní přesná definice z repertoáru hokejových funkcionářů, která nově zakazuje jakýkoliv kontakt hráče s arbitrem utkání. A je úplně jedno, zda ke vzájemnému střetu dojde úmyslně, či nikoliv. Zkrátka sáhneš na rozhodčího a budeš pykat. Na první pohled možná trochu přehnané rozhodnutí.

Sílu tohoto kontroverzního nařízení už ovšem pocítili například americký obránce Kladna Chris Martenet, zkušený forvard Michael Frolík, olomoucký objev letošní sezony Rok Macuh a dokonce i ostřílený kanonýr Ondřej Kaše, vracející se na sever Čech po letech v zámořské NHL.

Extraliga by měla pracovat na respektu, tvrdí Eliáš

Proti novým regulím však nezmohli vůbec nic a museli i navzdory nepochopení přijmout dodatečné tresty. Přitom všechny výše zmiňované případy spojovala jedna společná indicie – žádný úmysl. „Šlo vidět, že jsem rozhodčího posunul, ale zasáhnout jsem ho vůbec nechtěl. Chtěl jsem získat puk a on se mi dostal do cesty,“ popisoval incident slovinský útočník Macuh.

Na stranu „nevinných“ hráčů se postavil rovněž někdejší legendární forvard a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Patrik Eliáš. „Suspendace za srážku s rozhodčím bych rozhodně nedával. Ta hra je dnes už strašně rychlá a občas se tam rozhodčí nechtěně přimotá,“ pronesl v hokejové show Bomby na ledu, kterou od začátku letošní sezony vysílá stanice O2 TV Sport.

„Extraliga by měla naopak zapracovat na respektu, aby byl v utkáních vzájemný. Rozhodčí často nepískají jasné fauly. Třeba v NHL padá více gólů, protože se tam vylučuje za malé fauly a ofenzivní hráči tím získávají větší prostor. Musí se tady nastavit nový metr, aby hráči nebyli v květnu na mistrovství světa překvapení, že jim všechno pískají,“ má jasno rodák z Třebíče.

K palčivému tématu, které v posledních týdnech hýbe děním v nejvyšší domácí soutěži, se společně s moderátory pořadu Jakubem Koreisem a Richardem Tesařem vyjádřil rovněž bývalý ředitel extraligy Josef Řezníček, za jehož éry se podobné zákroky na rozhodčí vůbec netrestaly.

„Když se na to dívám, tak v tom není žádný úmysl. Tohle jsou běžné srážky ze hry, kdy ten hráč rozhodčího jednoduše nevidí,“ myslí si extraligový šampion s Karlovými Vary či Olomoucí.

Vánoce? Štědrý den a jinak hokej, říká Pavlát. Na MS by vzal i roli kustoda

A zároveň dal vzpomenout na jiný negativní fenomén, s nímž se vedení soutěže muselo vypořádávat. „My jsme spíš řešili situace, kdy hráč po zákroku něco diskutuje s rozhodčím a odstrčí ho. Obecně diskutování s rozhodčími je u nás národní sport,“ pousmál se Řezníček.

„Dělalo to hodně hráčů, dělal to třeba i Tomáš Plekanec. Snažili jsme se to omezit, chtěli jsme eliminovat komunikaci po všech zákrocích. A tak by to mělo být i dnes. Základem všeho jsou hráči a disciplína,“ zakončil bývalý boss soutěže.