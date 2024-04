Až rozhodující sedmý zápas finálové série určí v neděli večer nového šampiona Tipsport extraligy. Největší favorit letošní sezony Pardubice přivítají na domácím ledě za stavu 3:3 obhájce titulu z Třince. Dynamo bude chtít před svými fanoušky ukončit dvanáct let dlouhé čekání na titul, naopak Oceláři mohou pátým extraligovým triumfem za sebou napodobit královskou jízdu Vsetína z druhé poloviny devadesátých let.

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 26. dubna 2024, Třinec. Marian Adámek z Třince. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hokejisté Pardubic dokráčeli do finále play-off se ztrátou jediného utkání, v sérii o titul však i vítěz základní části na vlastní kůži okusil sílu třineckých Ocelářů během vyřazovacích bojů. Slezané vedli ve finále 2:1, ale ani ztráta dalších dvou zápasů svěřence trenéra Motáka nezastavila.

Stejně jako před rokem v semifinálovém souboji těchto týmů tak určí vítěze série až rozhodující sedmý zápas. Loni vyšel lépe Třinci, když vyhrál na ledě Dynama 2:1. „Nemůžeme si přát nic lepšího než tenhle svátek,“ řekl pardubický útočník Martin Kaut.

„Jdeme do sedmého zápasu ve finále. Budeme hrát doma a proti nám stojí Třinec, kterému bychom strašně chtěli přerušit tu sérii titulů. Motivaci máme obrovskou,“ přiznal. „Věřím, že máme výhodu, i když respektujeme, co všechno Třinec dokázal jak v minulých letech, tak i letos. Doufáme, že ten poslední krok uděláme,“ dodal autor pěti branek v letošním play-off.

Pardubice měly na dosah mistrovský titul už v pátek na ledě Třince, první finálový mečbol však zužitkovat nedokázaly. „Nám se celkově ten zápas moc nepovedl. V pátek to nedopadlo, takhle to je. Věřím, že budeme doma štípat led a že budeme hrát výborný hokej. Poženou nás lidi a půjdeme si za tím,“ pronesl odhodlaně trenér Marek Zadina.

To Třinec přepsal dějiny už v semifinále obratem z 0:3 na 4:3 proti pražské Spartě, který se až do letoška v extraligovém play-off nikomu nepovedl. V šestém finále za sebou mohou Oceláři přidat další ojedinělý zápis. Jako první tým vyhrát všechny série na cestě k titulu výsledkem 4:3 na zápasy.

„Jako hráč jsem Třinec dříve nesnášel. Ale teď na mě udělali velký dojem. A tohle je zkrátka neskutečná pohádka,“ přiznal v hokejovém podcastu Bomby k tyči kapitán Liberce Michal Birner.

„Právě sledujeme nejlepší play-off v historii. To, co se tady děje, je jednoduše masakr. A sedmý zápas je sen pro nás všechny,“ doplnil bývalý útočník a dnes hokejový expert Jakub Koreis. Plzeňský rodák věří v rozhodujícím finále spíše domácím Pardubicím. „A je dobré si připomenout, že já jsem sedmý zápas nikdy neprohrál,“ zavtipkoval.

Oceláři se v neděli pokusí o pátý triumf za sebou, čímž by zároveň napodobili mistrovské tažení Vsetína z let 1995 až 1999. „Klíčové bude to, co minule, tedy hlava. Zodpovědnost a možná to, kdo dá první gól. Oni vědí, jaký mají na sobě tlak. Jak to budou vnímat, to necháme na nich. My se těšíme,“ řekl útočník Patrik Hrehorčák.

Hosté budou pravděpodobně postrádat další klíčovou postavu základní sestavy. Páteční zápas nedohrál útočník Andrej Nestrašil a ačkoliv kouč Moták nechal možnost jeho startu otevřenou, odstoupení zkraje zápasu nevěstilo pro obhájce titulu nic dobrého.

„Řekli jsme si, že hrajeme za každého zraněného hráče. Jsme jako jedna rodina, chceme si pomoct. Vypadne jeden, přijde druhý a zastoupí ho. Takhle to u nás funguje,“ dodal slovenský forvard.

Pardubice budou hrát o sedmý klubový titul po letech 1973, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012. Třinec zase slavil poprvé v roce 2011 a potom čtyřikrát za sebou v dohraných sezonách v letech 2019, 2021, 2022 a 2023. Poslední zápas letošní sezony startuje na ledě Pardubic v 19 hodin.