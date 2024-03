S velice netradiční odměnou pro nejproduktivnějšího hráče svého týmu přišel po skončení základní části hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr. Ten společně s partnerem klubu obdaroval talentovaného obránce Jiřího Ticháčka zájezdem do Pittsburghu, kde bude mít mladý reprezentant možnost sledovat, jak to chodí v prostředí slavné NHL. A co víc, od svého nadřízeného pak obdržel dokonce návrh na tykání. O dalším emotivním momentu české legendy byla řeč i v hokejovém pořadu Bomby na ledu.

Nadějný kladenský obránce Jiří Ticháček. | Foto: ČTK / David Taneček

Další video se slavnou osmašedesátkou, které obletělo (nejen) celou domácí hokejovou scénu. Kladenský majitel Jaromír Jágr tentokrát v roli štědrého dárce, který oceňuje služby nadějného obránce Jiřího Ticháčka v letošní sezoně. Během ní nasbíral klíčový bek Rytířů hned 43 kanadských bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem posledního týmu extraligové tabulky.

Ticháček dostal od Jágra zájezd do Pittsburghu. Společně vyrazí za Lemieuxem

„My jsme přemýšleli, jaký dárek ti dáme za tu skvělou sezonu, co jsi měl. A domluvili jsme se, že ti věnujeme zájezd, jak to nazýváme, do Pittsburghu, ale není to zájezd. Já chci, aby ses tam podíval na tréninky a uvidíš i jeden zápas proti Edmontonu,“ pronesl Jágr ve videu zveřejněném na Instagramu.

Jednadvacetiletý reprezentant tak bude mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku špičkové práce v NHL. „Slouží to i jako motivace do další kariéry, abys věděl, kde končí tvoje cesta,“ dodal legendární útočník a na konci videa ještě Ticháčkovi nabídl tykání. „Takže odteď si tykáme, jo,“ smál se Jágr.

Gesto, které se v hokejovém světě rozhodně jen tak nevidí. Nejen na tom se posléze shodla většina hráčů i odborníků. „Já když jsem to video viděl, tak se musím přiznat, že mi šly normálně slzy do očí. To je tak fantastické gesto, které by měl mít každý klub. A ocenit hráče nejen v áčku, ale napříč všemi kategoriemi,“ řekl bývalý útočník a nyní expert Radek Duda.

Ten v pořadu Bomby na ledu vysvětloval, proč by něco takového mělo být součástí motivace ze strany vedení klubů směrem ke svým hráčům. „Aby ti kluci věděli, že když udělají svou práci dobře, tak mohou dostat odměnu. To je taky strašně důležité,“ má jasno extraligový mistr se Slavií.

Jarda mě dojal už podruhé, přiznal Pešout

Cestu Ticháčka do zámoří tak Duda vnímá jako další důležitý krok v jeho rostoucí kariéře. „Je načase, aby tito mladí hráči přijeli do tohoto světa, kde je NHL úplně někde jinde než u nás. Samozřejmě o tom můžete poslouchat, ale vy to nevidíte. Musíte to vidět, být tam a cítit to. A to vás pak jako hráče neskutečně ovlivní,“ dodal.

Svůj pohled pak přidal také někdejší trenér Karlových Varů či Brna Martin Pešout. „Mě Jarda dojal už podruhé. Nejprve ten skvělý ceremoniál v Pittsburghu, během kterého musel brečet úplně každý, kdo je z tohoto světa. A teď zase toto parádní gesto,“ pronesl s velkým obdivem.

Jágr jednal s primátorem Volfem: Ztráta dotace je rána! Město žádá progres klubu

„Celé je to ale trochu smutné. Na jedné straně skvělý hráč a člověk, který něco takového dokáže, ale na té druhé Kladno, které skončilo potřetí za sebou na čtrnáctém místě. A to mě velmi mrzí, protože já jsem na Kladně vyrostl a moc bych si přál, aby se to tam zase zvedlo k lepšímu,“ posteskl si současný trenér druholigového Chomutova.

Kladno čeká přibližně za měsíc další klíčová baráž o setrvání v nejvyšší soutěži. Do ní určitě vstoupí i s Ticháčkem, který má smlouvu také na příští sezonu. Každopádně zájem o služby mladého obránce roste každým dnem. „A neuniká ani pozornosti týmů z NHL,“ připustil hráčův agent Michal Sivek.