Suverénní jízda bez větších problémů. Hokejové Pardubice se nyní zaslouženě chystají na finálovou horečku, která v Hockeytownu ožije po dlouhých dvanácti letech. Našlapaný kádr pod vedením trenéra Marka Zadiny funguje v letošním play-off jako švýcarské hodinky a má skvěle našlápnuto na vysněný titulový happyend. O výjimečné síle Dynama se v dalším díle hokejové talk show Bomby na ledu rozpovídala i fotbalová legenda Petr Čech.

Fotbalová legenda Petr Čech v roli hokejového brankáře. | Foto: Profimedia

Nejprve favorit letošní sezony zvládl náročné východočeské derby s Hradcem Králové, který i navzdory vyrovnaným zápasů nakonec dokázal obrat Dynamo o jediný bod v sérii. Vzápětí si svěřenci kouče Zadiny poradili rovněž s houževnatým Litvínovem, jehož naděje vyhasly už po čtyřech utkáních.

Suma sumárum, Pardubice splnily svůj úkol doslova na jedničku s hvězdičkou a zatím si kráčí za svým titulovým snem bez sebemenších starostí. Do karet jim navíc hraje i dlouhý odpočinek, který si nyní vzhledem ke stále probíhající sérii mezi Spartou a Třincem mohou dopřát. V ní rozhodne o vítězi až sobotní duel číslo sedm.

Tak či onak, Dynamo v úterý odšpuntuje finálovou bitvu na domácím ledě jako papírový favorit ve všech ohledech. O tom má jasno také bývalý fotbalový brankář a vítěz Ligy mistrů s Chelsea Petr Čech, který pozoruje letošní cestu Východočechů na dálku z Britských ostrovů.

Se Spartou by to bylo parádní finále, tvrdí Čech

„Domácí extraligu samozřejmě sleduju. A Pardubice se mi hodně líbí, především jak zatím hladce prochází celým play-off. Nutno říct, že ačkoliv ty série vypadaly na první pohled jako jednoznačné, tak tam byly i zápasy, kde si to Dynamo muselo vybojovat. A to pak ukazuje na tu obrovskou sílu týmu, že i v těch nejtěžších chvílích se z toho dokážou vyhrabat,“ prozradil Čech v hokejové talk show Bomby na ledu.

Na současné dění v domácím prostředí se navíc kouká už jako kolega, jelikož po skončení fotbalové kariéry naplno propadl brankářské výstroji v hokeji. Dřívější sezony strávil v nižších anglických soutěžích, nicméně před nedávnem už si dokonce střihl premiéru i mezi tamější elitou. Konkrétně v dresu Belfast Giants.

A podle Čecha je to právě Dynamo, kdo má momentálně nejlépe nakročeno za mistrovským titulem. „V každé řadě mají neuvěřitelně silné hráče, navíc se jim letos vyhýbají i zranění. Opravdu to mají velice dobře nastartované. A bude dost zajímavé sledovat, jestli to Sparta nakonec zvládne, protože tento souboj by splňoval snad všechny atributy parádního finále,“ podotkl rodák z Plzně.

Návrat starých časů. Dynamo po dvanáctiletém půstu může mít zlato

Přitom ještě před začátkem sezony se nad kádrem plným hvězd vznášely velké otazníky. „Přiznám se, že v létě jsem tomu týmu nevěřil. Když nakupovali v podstatě všechno, co jenom šlo, tak jsem si nedokázal představit, že by to mohlo fungovat. Ale evidentně se jim to povedlo,“ pronesl současný kapitán kladenských Rytířů a další host pořadu Radek Smoleňák.

Šestadvacátý díl hokejové talk show Bomby na ledu:

Zdroj: Youtube

„Nicméně velkou zásluhu na tom má kapitán Lukáš Sedlák, který si do věcí nenechá kecat a dost hráčů se specifickým přístupem už tam dokázal srovnat. V takových týmech hvězd prostě potřebujete nějakého kápa,“ dodal.

A zejména v období play-off hrají důležitou roli přesně tyto atributy. „Tam je vždycky klíčové to, aby všichni v kabině táhli za jeden provaz. Není to o tom, jestli jsou mezi sebou kamarádi nebo jestli spolu někam chodí mimo hřiště. V této fázi sezony to nehraje roli,“ má jasno vítěz Ligy mistrů z roku 2012.

I v Chelsea občas byly neshody v kabině

Mimochodem ze stejného roku, kdy v Pardubicích naposledy slavili extraligové prvenství. „Já si ale pamatuju i na naši éru v Chelsea, kdy jsme vyhráli dva tituly za sebou. Tam byly rvačky skoro na každém tréninku a někteří lidi se ani nezdravili. Ale jakmile byli na hřišti, tak by jeden pro druhého umřeli. A proto jsme také dosáhli na ty úspěchy,“ zavzpomínal Čech.

„My jsme měli klubového kapitána Johna Terryho, ale zároveň tam byli i další lídři, kromě mě ještě třeba Frank Lampard nebo Didier Drogba. Samozřejmě i mezi námi občas docházelo k neshodám, každý měl někdy něco na srdci i na jazyku. Ale tam je pak ve finále velice důležitá i role trenéra, jak to všechno dokáže udržet a nastavit,“ doplnil.

Kromě toho přišla v Bombách na ledu řeč i na srovnání pardubického bosse Petra Dědka s někdejším šéfem londýnského velkoklubu Romanem Abramovičem, pod kterým Čech celou řadu let působil. A přiznal, že minimálně z hlediska ambicí by si oba zmiňovaní jednoznačně rozuměli.

„Osobně tedy Petra Dědka neznám, ale tím, že se rozhodl do toho týmu investovat a že se snaží vybudovat nejsilnější organizaci v zemi, tak mi bývalého bosse Chelsea v lecčem připomíná. Už jenom z jeho prohlášení je jasné, že má velké ambice a sní o velkých úspěších,“ zakončil.