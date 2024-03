Vrchol nevšedně nabité sezony je tady. Úvodními zápasy předkola začnou ve středu tradiční vyřazovací boje hokejové extraligy, opět s dvanáctkou nejlepších týmů, které si to v následujících týdnech mezi sebou rozdají o mistrovský titul. Velkým lákadlem pro fanoušky bude rozhodně série mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi, jež bude zároveň reprízou loňského semifinále. Do akce o čtvrtfinálové místenky jde rovněž Litvínov s Plzní, České Budějovice s Karlovými Vary a Liberec s Olomoucí.

Letošní předkolo play-off nabídne také další souboj Hradce Králové s Vítkovicemi. | Foto: Mountfield HK

V neděli proti sobě bojovali ještě v rámci posledního kola základní části, ve středu večer už se ovšem utkají jako soupeři na cestě do čtvrtfinále play-off. Série předkola mezi královehradeckým Mountfieldem a Vítkovicemi láká na další nemilosrdnou přestřelku, kterou už si oba celky střihly před rokem.

Tehdy se z postupu do finále radovali až po sedmém rozhodujícím duelu série hokejisté Hradce Králové. Obdobně vyrovnanou partii lze očekávat i tentokrát, důkazem toho jsou mimo jiné vzájemné souboje ze základní části. Hned třikrát musela o vítězi rozhodovat až nastavená hrací doba, výjimkou nebyl ani nedělní zápas, kdy Mountfield vyhrál v Ostravě 2:1 po nájezdech.

Východočeši se tak na náročnou sérii naladili důležitým skalpem, který jim navíc zajistil začátek předkola na domácím ledě. „Měla by to být pro nás výhoda, ale Vítkovice budou hodně nepříjemným soupeřem. Ukázalo se, že další zápasy budou zase velmi těžké, ale věřím, že je porazíme jako v té minulé sezoně a postoupíme,“ řekl útočník Mountfieldu Aleš Jergl.

Nicméně Ridera se v závěru základní části hodně zvedla a s výborně chytajícím Lukášem Klimešem patřila mezi nejméně oblíbené soupeře. „Měli jsme v poslední době období, kdy se to nějakým způsobem nastartovalo. Před měsícem jsme měli úplně jiné starosti, ale dneska se můžeme těšit na play-off. Čeká nás těžká série, ale s tím počítáme,“ pronesl trenér Pavel Trnka.

To Litvínov si zahraje předkolo play-off již potřetí za poslední čtyři sezony, z postupu mezi nejlepší extraligovou osmičku se ale Verva radovala naposledy v roce 2017. „Po letech byla v Litvínově zase skvělá základní část pro fanoušky, klub i celé město. Teď ale víme, že bude rozhodovat každá situace a detail,“ prozradil k sérii s Plzní hlavní kouč Karel Mlejnek.

Severočeši dlouho usilovali o čtvrté místo zajišťující přímý postup do čtvrtfinále, to ale nakonec vybojovala brněnská Kometa. „Doufali jsme, že by to mohlo vyjít, ale nevyšlo, takže musíme makat dál. Já jsem popravdě rád, že máme Plzeň. Nicméně v předkole je každý nevyzpytatelný a kdokoliv může vyhrát,“ podotkl lídr litvínovské kabiny Ondřej Kaše.

Plzni momentálně nehraje do karet ani fakt, že za posledních pět zápasů neuhráli jediný bod. „Musíme zapomenout na to, co bylo. Čeká nás teď vrchol sezony a chceme něčeho dosáhnout. Vyřazovací boje jsou hlavně o hlavě, Litvínov má rozhodně svou sílu, ale to v play-off mají všichni,“ řekl plzeňský forvard Jan Schleiss.

Také České Budějovice do poslední chvíle bojovaly o čtvrté místo v tabulce. Neuspěly, ale i tak Motor zaznamenal obrovské zlepšení oproti 13. místu z minulé sezony, do níž Jihočeši vstupovali jako obhájci bronzu. „V play-off se ale začíná vždycky od nuly, startovní čára je pro každého stejná,“ má jasno trenér Ladislav Čihák.

Navzdory tomu ale čeká karlovarskou Energii pořádná šichta. V předchozích třech ročnících navíc Západočeši v předkole pokaždé narazili. „Bylo jasné, že pokud uděláme předkolo, budeme začínat venku. Vstoupíme do toho úplně stejně, jako bychom hráli doma, a budeme se snažit ty zápasy uhrát,“ pronesl odhodlaně útočník Daniel Kružík.

Poslední sérii obstarají celky Liberce a Olomouce, v níž budou roli papírového favorita hájit Bílí Tygři. Svěřenci trenéra Filipa Pešána ale nechtějí připustit žádné podcenění, třeba jako v neděli na ledě Plzně. „Snad ve středu začneme s čistou hlavou a budeme připravení na náročnou sérii,“ zaznělo z úst krále extraligových střelců Jakuba Rychlovského.

Také pro Olomouc, která již třicátým rokem čeká na postup dál než do čtvrtfinále, bude letošní předkolo velkou výzvou. „Pro postup uděláme maximum. Čekají nás zápasy, které budou mít energii, kvalitu a rozhodovat budou úplné maličkosti. A velmi důležité bude sérii dobře začít,“ uvedl asistent trenéra Róbert Petrovický.

Série předkola startují už ve středu, hned ve čtvrtek jsou pak na ledě Litvínova, Českých Budějovic, Liberce a Hradce Králové naplánovány odvetné zápasy. K postupu do čtvrtfinále, kam šly přímo čtyři nejlepší celky základní části, stačí týmům tři vítězství.