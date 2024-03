Už tři série předkola play-off Tipsport extraligy znají po sobotním programu své vítěze a zároveň postupující do čtvrtfinále. Místenku mezi elitní osmičku si jednoznačným vítězstvím 3:0 na zápasy zajistili hokejisté Litvínova, Českých Budějovic i Hradce Králové, jedinou stále otevřenou sérií tak zůstává souboj mezi libereckými Bílými Tygry a Olomoucí, která bude v neděli na domácím ledě hájit druhý nabídnutý mečbol.

Hokejová extraliga: Banes Motor České Budějovice - Verva Litvínov. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Už v sobotu večer bylo jasno o tom, že Litvínov, který potvrdil svůj postup výhrou na ledě Plzně 2:1 v prodloužení, narazí ve čtvrtfinále na brněnskou Kometu. Nadcházejícího soupeře se dozvěděli rovněž v Třinci, obhájce extraligového titulu si to rozdá s rozjetými Českými Budějovicemi.

Loňský finalista z Hradce Králové přesvědčivě zvládl ostrou reprízu loňského semifinále proti Vítkovicím, na svého čtvrtfinálového protivníka si ale musí ještě počkat. O postup mezi nejlepší čtyřku si to rozdá s druhou pražskou Spartou, nebo budeme svědky vyhroceného východočeského derby s Pardubucemi, které ovšem suverénně ovládly základní část.

Litvínov spasil hrdina Jurčík, Hradec čeká

O osudu Mountfieldu rozhodne rozuzlení série mezi Olomoucí a Libercem, kterému se podařilo zdramatizovat průběh předkola a snížil na 1:2 na zápasy. Pokud domácí Mora v neděli vyhraje, půjdou svěřenci trenéra Martince na Dynamo, v opačném případě pak narazí na Spartu.

Bílí Tygři přitom v sobotu nebyli vůbec daleko od vyřazení. Ve třetím duelu série sice skórovali jako první, během druhé části však inkasovali hned třikrát a prohrávali 2:3. V závěrečném dějství ale odčinili předčasný konec sezony obránce Lukáš Derner a posléze v oslabení ujíždějící Marek Zachar.

Litvínov v Plzni prohrával už po 76 sekundách hry, ale vzápětí rychle odpověděl jeho krajan Andrej Kudrna. Obrat Vervy pak dovršil v čase 75:04 hrdina Martin Jurčík, jediný pamětník historického titulu z roku 2015 v současném kádru. „Jsem hrozně natěšený, protože jsem to každý rok nehrál. Byl jsem v první lize, takže se teď těším extrémně,” přiznal autor postupující trefy.

Chemici navíc vyhráli první sérii play-off od svého triumfu v roce 2015. Tehdy zdolali ve finále Třinec 4:3 na zápasy a od té doby vypadli jednou ve čtvrtfinále a dvakrát v předkole. Nyní si to o postup do semifinále rozdají s Kometou. „Myslím si, že v play-off je to úplně jedno,” dodal Jurčík.

Jurčík vytisknul Plzni letenky na dovolenou. Litvínov je ve čtvrtfinále play-off

To České Budějovice vedly už na konci třetí minuty, když se počtvrté v sérii prosadil nestárnoucí kanonýr a kapitán Milan Gulaš. Ve 37. minutě zvýšil už na rozdíl dvou branek Jáchym Kondelík. Ondřej Procházka pak sice před polovinou třetí části oživil naděje domácí Energie, už o 37 sekund později však definitivně uklidnil Motor Brant Harris.

„Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli takhle rychle a můžeme si odpočinout. Byla to těžká série, i když se to možná nezdálo. Rozhodly speciální týmy a my si pomohli přesilovkou, což bylo celkově v sérii klíčové,“ prozradil pětibodový útočník Lukáš Pech.

Hradec Králové nechyběl ve čtvrtfinále play-off od roku 2013 ani jednou a tuto sérii úspěšně prodloužil také v letošním předkole s Vítkovicemi. Mountfield si vypracoval v Ostravě tříbrankový náskok, poté co se v každé třetině prosadili postupně Ralfs Freibergs, Jérémie Blain a Aleš Jergl. Za domácí pak snížil až v samém závěru Petr Fridrich.

OBRAZEM: Vítkovice mají po sezoně. Z Hradce je poslal na dovolenou Kanaďan

Nyní už Lvi vyhlíží boj o postup do semifinále, přestože na svého soupeře zatím čekají. „Soupeř jako soupeř. Ať je to kdokoliv z první čtyřky, nemůžeme nikoho podcenit. Za postup do dalšího kola jsme rádi, ale už teď začíná příprava na další,“ pronesl brankář Lukáš Pařík.