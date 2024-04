Naprosto skvělá zpráva. Pro nejvyšší domácí soutěž i celý český hokej obecně. Hned dva extraligoví hráči – českobudějovický obránce Mikuláš Hovorka a hradecký útočník Oliver Okuliar – se po skončení sezony dostali do hledáčku organizace Floridy Panthers, se kterou před nedávnem podepsali své nováčkovské kontrakty. Velice hlasitě se zmiňuje i jméno Ondřeje Kašeho, litvínovský snajpr by se tak mohl stát dalším výhercem zájezdu do zámořské NHL. Nejen o tom byla řeč v dalším díle hokejové show Bomby na ledu.

Před rokem se podobné odměny dočkal nejproduktivnější obránce extraligy v dresu Liberce Uvis Janis Balinskis, kterému hodila zajímavé laso rovněž Florida. Lotyšský zadák využil své šance na výbornou a v letošním ročníku slavné NHL už stihl zapsat 26 startů v týmu Panthers.

Tradiční organizace z jihovýchodního pobřeží nahlédla do portfolia české nejvyšší soutěže i v aktuální sezoně, odkud si ihned po jejím skončení vytáhla rovnou dva budoucí prospekty. Nadějného beka Motoru Mikuláše Hovorku a slovenského snajpra Hradce Olivera Okuliara.

První zmiňovaný přitom ještě před dvěma lety nastupoval v první lize za Slavii. Nyní si však po průlomovém ročníku na jihu Čech, doplněném rovněž o premiérové starty v národním týmu, vydřel dvouletou nováčkovskou smlouvu v NHL. Jeho slovenský kolega pro změnu kývnul na roční „zkušební“ boj za velkou louží.

Suma sumárum, produkt hokejové extraligy obdržel důležitou a snad i zaslouženou prémii. „Je to naprosto skvělé. Vnímám to jako důkaz toho, že naše soutěž má svou kvalitu a neustále roste. A zároveň je to nějaký nový trend, že i přes extraligu je možné se do té NHL dostat,“ řekl v hokejové talk show Bomby na ledu čtyřnásobný extraligový šampion Michal Broš.

„Oba jsou to navíc mladí kluci. Už nějaký čas tady prokazovali svůj obrovský potenciál a přes úspěšné působení rovněž v reprezentaci dokázali, že tato cesta je pro naše hráče otevřená. A dobrý signál to je především pro další mladé hráče, kteří sní o kariéře za mořem,“ doplnil.

Dalším adeptem na získání vzácné smlouvy za velkou louží je po velice zdařilé sezoně v Litvínově britský snajpr Liam Kirk, který si v play-off dokonce vystřílel nálepku nejlepšího střelce v historii severočeského klubu.

„Věřím tomu, že Liam tu šanci má. A zároveň mu i strašně moc fandím. Když jsem ho poznal v Litvínově, tak jsem byl opravdu překvapený, jak skvělý hráč to je. Ať už po herní stránce, nebo hlavně té charakterové,“ prozradil hlavní trenér Vervy Karel Mlejnek.

Kirka nyní čeká velice důležitý světový šampionát v Praze, kde by si mohl výrazně přihrát sympatie zámořských skautů na svou stranu. „Taky už jsem mu říkal, že jsem si s rodinou koupil lístky na jeho první zápas proti Kanadě,“ pousmál se litvínovský kouč. „S dresem sice nedorazím, ale půjčil jsem si z kotle britskou vlajku, tak tu si vezmu,“ dodal.

V pořadí 27. díl hokejové talk show Bomby na ledu:

Velké otazníky momentálně visí rovněž nad budoucností největší hvězdy Litvínova Ondřeje Kašeho. Také v jeho případě se mluví o zájmu z nejslavnější ligy světa. „Pro mě jakožto trenéra obrovská čest mít takového hráče v týmu. Ačkoliv teď asi budu mluvit trochu proti Litvínovu, tak musím přiznat, že by to pro Ondru byla nádherná odměna,“ připustil Mlejnek.

„Po té předchozí sezoně, do které vlastně vůbec nezasáhl, se takhle vrátit a znovu si vystřílet smlouvu v NHL? Klobouk dolů a uzavřená pohádka,“ přidal s tím, že by to ovšem rozhodně nebral jako ocenění své práce. „Ze všeho nejvíc si vážím toho, že jsem ho mohl poznat jako člověka i hráče,“ zakončil na adresu Kašeho.

Do debaty se vzápětí zapojil i někdejší hokejista a v současné době úspěšný kuchař Roman Staša. „Taky jsem měl tento sen. Myslím si, že každý hokejista, který to bere aspoň trochu vážně, má za svůj primární cíl dostat se do NHL. Zkrátka být ze všech nejlepší, což je samozřejmě dobře,“ nechal se slyšet vítěz soutěže MasterChef z roku 2020.

A co se dá považovat za takovou NHL v kuchařském průmyslu? „Přirovnal bych to třeba k Michelinské hvězdě. Celý život pro ni dřete, pak ji dostanete a od té chvíle začínáte makat zase znova. Jste na pomyslném vrcholu, ale musíte neustále dřít, abyste se na něm udrželi,“ vysvětlil Staša.