Zatímco začátek nového kalendářního roku patřil zejména medailovým úspěchům českých mládežnických reprezentací, v posledních dnech nejvíce rezonuje domácím hokejovým prostředím šokující vyhazov trenéra Václava Varadi ze střídačky pardubického Dynama. Podobně jako zvláštní postoj bosse Petra Dědka k celému incidentu. Je opravdu možné, že by za náhlým koncem uznávaného kouče stála vzpoura kabiny? Toto žhavé téma se stalo předmětem diskuse v dalším díle show Bomby na ledu.

Václav Varaďa | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Český hokejový rybníček se po krátké odmlce opět proměnil v tradiční diskusní fórum ostřílených expertů. Snad každý fanoušek nejvyšší domácí soutěže zběsile sbíral kvantum všemožných zpráv a zákulisních informací, aby si dokázal vytvořit svůj ideální obrázek. Obrázek bláznivého chaosu, který se před týdnem odehrál v kancelářích pardubického klubu.

V hlavních rolích boss aktuálního lídra tabulky extraligy Petr Dědek a před pár týdny ještě nedotknutelný trenér Václav Varaďa. Ten vyvolený, od něhož se na východě Čech očekávalo jediné: mistrovský titul. O to více pak šokovala zpráva, se kterou movitý podnikatel přispěchal.

„Život jde dál,“ napsal až trochu alibisticky Dědek k nečekanému odloučení s koučem, jenž na své předchozí adrese vybojoval s Oceláři tři mistrovské tituly. Vlastnil tajný recept, který lákal ambiciózní Dynamo natolik, že vloni přispěchalo s lukrativní smlouvou na pět let i volnou rukou v oblasti řízení mužstva. Přesně tak, jak to má Varaďa nejradši.

Překvapivé vysvětlení. Varaďa neměl plnit smlouvu. Za vyhazovem stojí i urážky

Jenže sezona ještě ani nedoběhla do konce základní části a celá spolupráce už leží u ledu. Přátelské rozloučení samozřejmě vystřídala série nepostačujících vyjádření a rádoby pomluv, které dost pravděpodobně skončí až u právníků. Ty jsi udělal toto. Ale ty zase tamto. V naší společnosti žádná převratná novinka.

Velká diskuse se však strhla poté, co začala hokejovým éterem proudit informace o údajné vzpouře ze strany hráčské kabiny Dynama. Tedy něco v tom smyslu, že arzenál hvězd v čele s Lukášem Sedlákem a Tomášem Hykou práskl naštvaně do stolu a šel si vylít veškeré emoce do kanceláří vedení klubu.

Tlustý: Zažil jsem vyhazovy, ale tohle?

Přetečený pohár trpělivosti v šatně jako hlavní důvod tohoto odvážného kroku Petra Dědka?

„Za osm let své práce jsem nic takového nezažil. Je jasné, že všechno, co řekneme, budou jenom spekulace, ale já prostě nevěřím tomu, že by se hráči v kabině zvedli a šli si stěžovat za vedením,“ řekl v hokejové show Bomby na ledu sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

„Protože když jsem viděl to mužstvo hrát proti nám, tak neuvěřitelně šlapalo. Tam si žádný hráč nedovolil nic vypustit, ať to byla první nebo čtvrtá lajna. Takhle rozhodně nehraje tým, který by chtěl odpálit svého trenéra,“ dodal trojnásobný mistr světa.

Varaďův konec překvapil i rivala: Přijde mi to divné, přiznal kouč Sparty Gross

Zkušenosti s nečekanými konci trenérů měl v průběhu kariéry také někdejší útočník Caroliny či Toronta Jiří Tlustý. Ne však v případě druhého celku tabulky mířícího za titulem. „Zažil jsem několik odvolaných trenérů, ale vždycky za účelem klubu najít správnou cestu z krize. Každopádně že bych byl svědkem něčeho jako vzpoury hráčů, tak to v žádném případě,“ pronesl.

Zároveň nechal připomenout známé kauzy rezonující zámořským prostředím slavné NHL. „Když se podíváme na případy jako Babcock a další trenérské aféry v NHL, tak tam se vždy odehrály věci, kvůli kterým se pak ti hráči nebo celé vedení vzepřeli. Ale v Pardubicích, které byly v tu chvíli na druhém místě tabulky, tomu upřímně nerozumím,“ podotkl Tlustý.

Šokující konec trenéra Varadi v pořadu Bomby na ledu:

Zdroj: Youtube

Jen těžko se dá tím pádem předpokládat, že by za vyhazovem trenéra Varadi stál záměr ze strany hráčů Dynama. „Jako hráč už si vůbec nedokážu představit, že bych hrál schválně špatně, aby byl trenér vyhozený. Samozřejmě když se pod trenérem necítíte dobře, tak ten výkon zkrátka není. Neděláte to schválně, ale máte to v hlavě. Nicméně toto mužstvo šlapalo jako švýcarské hodinky,“ kroutil nevěřícně hlavou Vlasák.

Pardubice utekly z nějakého boje

Když Pardubice před rokem na jaře oznámily příchod nového trenéra, panovalo (nejen) mezi zástupci klubu obrovské nadšení. Máme skvělý tým, podporu celého města a teď už i trenéra, jehož kvality nám může závidět celá extraliga. Titulové ambice byly rozhodně na místě. Ale jak se zdá, dva kohouti na jednom smetišti nikdy nedělají příliš velkou dobrotu.

„Všichni víme, jaký je Venca (Varaďa) trenér. A přece to museli vědět i v Pardubicích, když ho v létě podepisovali. Jeho charakteristiku a způsoby, které dovedly Třinec k několika titulům v řadě. A jestli jim to časem přestalo vonět, když už o něco jde, tak je to takové…Nevím, myslím si, že utekli z nějakého boje, kterého se proti Vencovi báli,“ zamyslel se Tlustý.

Dynamo pod lavinou otázek i vtípků. Konec Varadi zahltil sociální sítě

Přehnaná náročnost a přístup připomínající až vojenskou šikanu. I to bylo dle slov pardubického bosse jedním z podnětů k předčasnému ukončení spolupráce s Varaďou. Na druhou stranu, jeho „šikana“ držela Dynamo po celou dobu sezony na špici tabulky. A o stříbrném zápisu na prestižním Spengler Cupu ani nemluvě.

„Naprosto rozumím jeho přístupu. Jsi na vrcholu, poté povolíš a rychle spadneš dolů. A ta cesta zpátky nahoru už může být hodně trnitá. Samozřejmě musíte mít v kabině i pohodu, ale jak říká sám Venca, bez tvrdý práce se nikam nedostaneš. A to je stoprocentní pravda,“ zakončil Vlasák.