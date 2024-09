Když hokejový fanoušek sleduje záběry ze zápasu San Jose proti New York Rangers, v němž teenager Tomáš Hertl ve svém teprve třetím startu v NHL nastřílel senzační čtyři góly, připadá mu to jako včera. Jenže je to už jedenáct let, z hravého mladíčka je dnes třicátník a místo dresu s emblémem žraloka nosí barvy Golden Knights z Las Vegas.

Jedna věc se ale nezměnila – široký úsměv českého útočníka, jímž si Hertl podmanil fanoušky Sharks za dlouhých jedenáct sezon v kalifornském klubu. Teď se s týmž úsměvem zařadil mezi lídry kabiny v novém působišti a diváci v pouštním městě už se těší na kousky, které bude předvádět na ledě.

„Každý, kdo Tomáše zná, ví, že je to fenomenální člověk. Zapadl mezi nás dokonale,“ řekl zámořským novinářům Jack Eichel, jedna z ofenzivních hvězd Golden Knights. „Strávil dlouhou dobu v jednom týmu, a pak byl náhle vržen docela jinam. Velmi rychle se tu se všemi sžil,“ vystihl přátelskou povahu forvarda, vedle kterého je těžké zůstat zakaboněný.

Teď už je fit

Přitom i sám Hertl by mohl mít důvody k nespokojenému mračení. Celou kariéru ho pronásledují zranění, nejinak tomu bylo i v minulé sezoně. Po změně dresu stihl za Vegas odehrát jen posledních šest zápasů základní části a sedm mačů v neúspěšném prvním kole play-off. Těšil se, že si spraví chuť na domácím MS, klub mu ale start nakonec zatrhl a Hertl sledoval zlaté tažení svých reprezentačních parťáků jen zpovzdálí.

On ale raději hledí do budoucna. „Od prvního dne, co jsem přišel do Vegas, jsem věděl, že bude zábava být součástí tohoto týmu. Výborně spolu vycházíme, užíváme si to, vtipkujeme,“ řekl Hertl na prahu přípravného kempu na nový ročník NHL.

Zároveň je ale jasné, že Golden Knights si od zkušeného univerzálního útočníka hodně slibují. „V minulé sezoně k nám přišel po vážné operaci, nikoho tu neznal, bylo to pro něj tvrdé. Myslím, že léto mu hodně pomohlo. Teď je zdravý a můžeme budovat chemii mezi ním a jeho spoluhráči, ať už bude hrát v kterékoli lajně,“ řekl Bruce Cassidy, ostřílený trenér, který v roce 2023 dovedl klub z Las Vegas k historicky prvnímu Stanley Cupu.

Noví spoluhráči

Právě úspěch v play-off je jedním z hlavních faktorů, které Hertla na novém angažmá lákají. Se San Jose prožíval v posledních letech jen výsledkovou bídu. Velké týmové úspěchy mu vůbec nějak unikají – se Sharks v roce 2016 prohrál ve finále Stanley Cupu, s reprezentací má jediný bronz z MS, třetí skončil i kdysi v extralize se Slavií.

„Důležité je, aby tým táhl za jeden provaz. Aby se hráči nestarali o své góly a body, ale jeden o druhého. Tak se vyhrávají zápasy,“ prohlásil Hertl.

Ale i produktivita je důležitá. Hertl v dosavadní zámořské kariéře nasbíral v základní části skoro 500 bodů s průměrem 44,3 bodu na sezonu. Podepsala se na tom i už zmíněná zranění, jinak by to určitě bylo víc – Hertlovým bodovým maximem je 74 bodů v sezoně 2018/2019. Pravdou je i to, že pražský rodák se časem stal nejen střelcem, ale hráčem, který se neštítí ani defenzivní práce. Pro něj byl skutečně na prvním místě vždycky tým.

Proto se od něj v Nevadě leccos očekává. Obzvlášť, když další produktivní forvardi Jonathan Marchessault a Chandler Stephenson odešli do Nashvillu, respektive Seattlu. Během prvních dnů tréninkového kempu bruslil Hertl jako centr formace s Nicolasem Royem a Alexanderem Holtzem.

„Oba jsme zodpovědní v defenzivě, můžeme hrát proti nejlepším lajnám soupeřů,“ řekl Roy o spolupráci s Hertlem. „Je to pořádný kus chlapa. Skvěle pokrývá puk a v předbrankovém prostoru je výborný. Mohlo by nám to spolu klapat,“ dodal sedmadvacetiletý Kanaďan, který ve Vegas hraje od roku 2019.

Golden Knights v přípravě odehrají ještě pět zápasů (v prvním mači porazili 4:2 San Jose, Hertl nenastoupil a Jakub Brabenec si připsal asistenci), do ostré sezony NHL vstoupí v noci z 9. na 10. října doma proti Coloradu.