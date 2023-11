Muselo dojít k tragické události, aby se o těchto změnách začalo diskutovat? To si zřejmě dnes říká leckterý fanoušek, nebo i hokejový hráč. Smrt hokejisty Adama Johnsona, který před pár dny zemřel po zásahu bruslí do krku, vyvolala bouřlivé reakce volající po zvýšené ochraně.

Ta zpráva otřásla v sobotu nejen hokejovým světem. Hokejista Nottinghamu Panthers Adam Johnson zemřel na následky zranění, které mu způsobil nešťastný zásah protihráčovy brusle do krku. Někdejšího útočníka Pittsburghu Penguins nezachránil ani rychlý zásah zdravotníků.

Hokejová historie pamatuje už řadu případů, kdy došlo k podobným zraněním. Bývalého gólmana Buffala Sabres Clinta Malarchuka zasáhl v březnu 1989 bruslí do krku hráč St. Louis Steve Tuttle. Trefil krční žílu. Malarchukovovi zachránil život pohotový zákrok trenéra Jima Pizzutelliho, bývalého armádního zdravotníka. Gólman přežil, ale vyvinula se u něj posttraumatická stresová porucha a brzy musel s hokejem na vrcholové úrovni skončit.

Nemusíme ale tak daleko do minulosti. Něco podobného zažil v roce 2008 i Richard Zedník. Slovenský reprezentant téměř vykrvácel poté, co jej zasáhl bruslí vlastní spoluhráč Olli Jokinen. Zedník tehdy zachoval klid, sám si pevně stiskl krk a stihl ještě dobruslit na střídačku. Odtamtud byl okamžitě eskortován do šatny, kde mu byla poskytnuta první pomoc, a v nemocnici byl následně operován.

Bývalý známý hokejista a v současnosti hlavní kouč Montrealu Canadiens Martin St. Louis byl u toho, když se v juniorské soutěži stala podobná tragédie jako v případě Johnsona. Teprve šestnáctiletý Teddy Balkind loni v lednu zemřel poté, co mu brusle doslova podřízla krk.

V zámoří si připomínají i nedávný případ českého hráče Jakuba Lauka. Bostonský útočník minulý týden málem přišel o oko. A opět po zásahu bruslí.

Světem hokeje proto logicky čím dál tím více rezonuje téma zvýšené ochrany hokejistů. „Hokejové ligy po celém světě, včetně těch v Kanadě, mají pravidla vyžadující chrániče krku. Je znepokojivé, že jak v WHL, tak v NHL toto pravidlo nemají. Vyzývám je, aby zavedli pravidlo vyžadující chránič krku,“ apeluje na vedení nejslavnější hokejové soutěže i kanadská ministryně sportu a bývalá paralympionička Carla Qualtroughová.

Ať už taková tragédie sport neovlivní

Ke změnám snad nakonec přece jen dojde. Organizace sdružující hokejové kluby na Britských ostrovech už oznámily změnu pravidel začátkem tohoto týdne, do konce roku zatím formou důrazného doporučení, od 1. ledna roku příštího pak v podobě závazného pravidla. Odklad proto, aby se předešlo možným problémům s dodávkami chráničů, ke kterým by mohlo dojít, pokud by byla změna nařízena ihned.

„Jako ve všech sportech musí mít bezpečnost našich hráčů přednost před vším ostatním. Jsme pevně odhodláni vyčerpat všechny prostředky, abychom zajistili, že taková tragická událost už nikdy náš sport neovlivní,“ stojí v prohlášení Anglické asociace ledního hokeje.

I samotní výrobci hokejové výstroje ale jsou pro zavedení povinných chráničů krku. K této povinnosti napříč ligami všech úrovní vyzvala například známá firma Bauer.

V pravidlech Mezinárodní hokejové federace je doporučení, aby hráči nosili chrániče krku, přičemž hráči hrající v seniorských kategoriích, ale ve věku do dvaceti let vhodné ochranné prostředky nosit musí.

Závěrem se ještě vraťme za oceán. I v NHL se totiž snad blýská na lepší časy. Ke zvýšení bezpečnosti je totiž nakloněn i zástupce komisaře celé soutěže Bill Daly. „Samozřejmě je to něco, na co je potřeba se podívat. Neexistuje žádný důvod, proč bychom neměli dělat vše proto, abychom udrželi naše hráče v bezpečí,“ citoval Dalyho uznávaný na sociální síti X uznávaný hokejový novinář Pierre LeBrun.