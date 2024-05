David Pastrňák si v průběhu mistrovských oslav našel čas a s půllitrem piva se připojil do populárního hokejového podcastu Spittin‘ Chiclets, kde mluvil o domácím mistrovství světa, setkání s fanoušky na Staroměstském náměstí v Praze i o chystaném turnaji čtyř zemí, na kterém bude Česko chybět. Hvězdný útočník v povídání se zámořskými tvůrci přišel i s myšlenkou složit pro tuto příležitost dohromady československý výběr. Na sociálních sítích už se od té doby začaly objevovat první návrhy sestav.

Česko slaví titul mistrů světa | Foto: Deník/František Bílek

„Možná teď přijde pozvánka na turnaj čtyř národů?“ napsal Pastrňák provokativně pod fotku s pohárem mistrů světa na svém Instagramu. Reagoval tak na to, že NHL opomenula Česko na chystaném turnaji hvězd, který se uskuteční příští rok v únoru. Jednat by se mělo o určitou předzvěst Světového poháru, který chce zámořská soutěž v dalších letech obnovit.

„Mrzelo nás to hlavně po tom, jaký turnaj mělo třeba Finsko. Víme, že Finsko nemělo na turnaji svůj nejlepší tým… Ale víte co, je to těžké. Měl jsem pocit, že je musím trochu popíchnout. Rozumím těm okolnostem, je to rychlý turnaj, nemají moc času na plánování a všechno okolo. Nemohl jsem to ale nechat být bez malého pošťouchnutí,“ vysvětloval Pastrňák.

„Nemyslel jsem to nijak špatně. Samozřejmě si přejeme, abychom tam byli, bylo by to skvělé i pro český hokej,“ doplnil.

Na turnaji by se měly představit výběry Kanady, USA, Švédska a Finska, přičemž jejich dres obléknou jen hráči z NHL. V neprospěch aktuálních mistrů světa hrálo to, že Česko už nemá za mořem tolik hráčů jako v minulosti.

NHL tentokrát nechtěla jít stejnou cestou jako v případě posledního Světového poháru, kdy vedle reprezentací Kanady, Česka, Finska, Švédska, Ruska a USA nasadila i jeden výběr z hráčů Evropy a druhý z hokejistů severní Ameriky do 23 let.

Pastrňák v lajně se Slafkovským

Pastrňák by si ale dokázal za účelem tohoto turnaje představit spojení sil se Slováky. „Česko a Slovensko byly jedna země a myslím, že by bylo cool, kdybychom to vrátili pro nějaký turnaj. Byli jsme jedna země, teď jsme sousedi. Pokud nehrajeme proti sobě, tak si přejeme, Slováci mi nevadí, mluví velmi podobným jazykem. To by byl dobrý nápad. Dali bychom dohromady opravdu dobrý tým,“ prohlásil.

„Pro sport je to škoda, že jsme se rozdělili. Byl by to zajímavý tým. Nevadilo by mi spojit síly s těmihle kluky. Kdyby se udělal turnaj jako poslední Světový pohár s týmem Evropy, tak by to taky bylo zajímavé, ale tohle by podle mě bylo o trochu lepší,“ dodal.

Pastrňákova slova okamžitě zaujala fanoušky jak v Česku, tak na Slovensku. Na sociálních sítích už se dokonce začaly objevovat první návrhy možné sestavy.

Líbil by se vám Juraj Slafkovský v jedné lajně s Pastrňákem a Pavlem Zachou? Právě takový nápad měl jeden ze slovenský fanoušků. Do své československé sestavy pak zařadil z útočníků i Slováky Martina Pospíšila a Tomáše Tatara. V zadních řadách by diváky zase mohlo bavit hodně tvrdé duo Radko Gudas a Erik Černák.

Jak říkal sám Pastrňák, Češi spolu se Slováky by dali dohromady hodně zajímavou soupisku. Jenže NHL dala docela jasně najevo, že podobné složené týmy už na svých turnajích nechce. Turnaj čtyř zemí v příštím roce tedy opravdu zůstane jen turnajem čtyř zemí, formát Světového poháru dál ještě není oficiálně známý. Komisař NHL Gery Bettman ale hovořil o tom, že by chtěl, aby se akce zámořské ligy střídala ob dva roky s olympijskými hrami.

Už letos v únoru přitom NHL potvrdila, že pustí svoje hráče na olympiádu v roce 2026 v Itálii. Logicky by tak měla přijít řada na Světový pohár v roce 2028 a o dva roky později by se nejlepší hráči měli představit opět pod pěti kruhy. Zatímco na olympijský turnaj budou hokejové výběry nasazovány podle žebříčku IIHF a výsledků kvalifikací, Světový poohár ještě systém nemá. Češi si ale ziskem zlata z mistrovství světa po dlouhých 14 letech hlasitě řekli o místo pro svoji reprezentaci.