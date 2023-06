Růžičku jsme nepodepsali, ohledně finanční situace vedeme jednání, zní z Ústí

Hokejový trenér Vladimír Růžička v druholigovém Ústí nad Labem? Podepsané nic není, pravdou není ani to, že Slovan získal partnery, kteří do něj investují tučné finanční částky. „Poslední dva měsíce vedeme intenzivní jednání ohledně nového kouče, hráčů, partnerů a sponzorů. Ještě jsme ale na žádném poli nedospěli k dohodě a podpisům. Prosím fanoušky a veřejnost o trpělivost. Snažím se ústecký hokej pozvednout, ale není to lehká cesta," říká nový ústecký sportovní manažer Miroslav Kanis.

Na hokeji v Ústí nad Labem | Video: Deník/František Bílek