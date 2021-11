Jednou by o svých zahraničních štacích mohl psát cestovatelské romány. Doma si nejprve zahrál extraligu, v zámoří pak bojoval o slavnou NHL, vyzkoušel si angažmá ve Finsku či Chorvatsku, a nyní si ve čtyřiatřiceti letech zapsal do svého turisticko-hokejového deníčku další zajímavou štaci ve francouzském alpském městečku u hory Mont Blanc.

Pro mnoho fanoušků spíše země luxusní módy a skvělého jídla, než národ opěvující krásu nejrychlejší hry planety. Jenže obránce Tomáš Kudělka se na svá angažmá dívá i z jiného úhlu. "Beru to jako další vývzu. Někdo si bude říkat: Francie, to asi bude hodně bídná úroveň, ale i mě realita překvapila," prozradil v rozhovoru pro Deník.

Předtím Chorvatsko, Finsko či Rakousko, nyní až k vrcholkům hory Mont Blanc. Další země do cestovatelské sbírky?

Dá se to tak říct. Celé se to seběhlo tak, že mi po sezoně končila smlouva ve Vsetíně a já tak přemýšlel, co bude dál. A jako první dorazila nabídka právě z francouzského Chamonix, o kterém jsem již z minulosti věděl, že se jedná o kvalitní organizaci. Přes bývalé spoluhráče jsem si zjišťoval nejrůznější informace o tamějším prostředí a vesměs všechny byly jen a pouze pozitivní. Poté už se čekalo jenom na schválení ze strany rodinky (smích).

Vaše paní už musí být ostřílená cestovatelka.

Je pravdou, že toho se mnou už procestovala hodně (úsměv). Když dorazila nabídka z Francie, tak jsme si nad tím společně sedli a přemýšleli, jestli to zvládneme nebo ne. Máme totiž pětiletou dcerku, což situaci mírně ztížilo. Nakonec jsme si řekli, že do toho půjdeme, přeci jenom jsme si na takové situace již zvykli. A za nějakých čtrnáct dní jsem měl podepsáno.

Jak si zatím užíváte první týdny ve Francii?

Musím říct, že jsem tu zatím opravdu spokojený. Malinko složitější to je teda s rodinou, manželka musela kvůli práci zůstat ve Zlíně a dcerka zatím pendluje mezi Českem a Francií. Někdy jsme spolu, někdy ne. Holky tu nedávno za mnou byli, o reprezentační pauze zase přijedu domů já. Ale jinak si nemám na co stěžovat. Městečko je krásné, rovněž v klubu je o mě velmi dobře postaráno, takže všechno prozatím jde podle plánu.

V Záhřebu bych si dokázal představit i nový domov

Co francouzština, to bude trošičku tvrdší oříšek, viďte?

Francouzština, no (smích)…Řeknu to takhle, každý den se tu snažím pochytávat něco na víc. Už z dřívějších let jsem naučený si všechny věci psát na papír, i v šatně vedeme takový malý tahák na palandě. Ale tím, že je Chamonix poměrně známé turistické město, tak si tu v pohodě vystačím i s angličtinou a od francouzštiny jsem tak mírně osvobozen. Ale zkouším se nějak zapojovat, v kabině, restauraci. Francouzi, když vidí, že se snažíte, tak to náležitě ocení.

Mrzel vás hodně odchod ze Vsetína? Ambice na postup do ligy musely být obrovské.

Byly, jak říkáte. A to samotné loučení se Vsetínem mě neuvěřitelně mrzelo. Když jsme přicházeli s Romanem Vlachem, tak náš jediný úkol byl dostat klub zpátky do extraligy, což nám nakonec těsně uteklo v semifinále. Nejvíce mě bolela ta poslední sezona, kdy jsme ty šance měly opravdu velké, ale poměrně dost nám ublížila pandemie, která nám uzavřela domácí stadion. Vsetín doma s diváky a bez diváků, to je sakra velký rozdíl. Ale s klukama jsem v kontaktu dodnes a věřím, že se jim podaří prolomit to, co se nám nepovedlo.

Tomáš Kudělka (napravo) v dresu prvoligového Vsetína.Zdroj: Markéta Křížová

A poměrně horko je momentálně i doma ve Zlíně. Věříte, že se z toho klub dokáže vyhrabat?

Zlín sám o sobě je hokejové město, takže to tam lidé řeší opravdu každý den. V první řadě mě velmi mrzí, že se klub nachází tam, kde momentálně je. Vůbec to nezávidím hráčům ani trenérům, kteří do toho teď vstoupili, jelikož je čeká pořádná štreka. Ale na druhou stranu klobouk dolů před nimi a nám fanouškům nezbývá než věřit, že se podaří Zlín opět nastartovat.

Zpátky do minulosti. Když zakotvíte v paměti, má u vás některé ze zahraničních angažmá pomyslné královské křeslo?

Tak to je hodně těžká otázka (úsměv). Nám se s ženou moc líbilo v Záhřebu, skvělé místo, kde navíc velkou část sezony trávíte u moře. Opravdu jsme si to tam zamilovali, a dokonce bych si tam i dokázal představit zůstat déle. Bohužel však v té druhé sezoně padla na klub velká finanční deka a hokej v Záhřebu skončil. Ale i následné angažmá v Innsbrucku bylo fajn, hezky se žilo i ve Finsku a krásně je rovněž nyní ve Francii. Jak říkám, každá ta zastávka pro nás měla něco svého a důležité také pro mě vždy bylo, aby to celé rodině dávalo smysl.

Jak tehdy reagovali místní lidé na bankrot záhřebského hokeje? Byl to šok?

V Chorvatsku jsou národními sporty po většinou míčové sporty, na mysli mám zejména fotbal, basketbal a tak podobně. Hokej, ten byl vždy ve stínu těch známějších sportů. Já jsem ten největší boom záhřebského hokeje, tehdy ještě v KHL, nezažil, ale co vím z doslechu, tak lidé byli čím dál více naštvaní na tamější vedení, protože se jim nelíbilo, jakým směrem se ten hokej vyvíjí. Ale Chorvaté jsou hrdý a horkokrevný národ, takže i přesto, že jich každoročně chodilo méně a méně, byla jejich přítomnost na zápasech cítit.

Cestování přes celou zemi, postel v autobuse

Zůstává dodnes číslo nula v počtu odehraných zápasů v NHL takovou malou černou kaňkou za jinak úspěšnou kariérou?

Určitě mě to mrzí, to asi zůstane napořád. Dnes bych rozhodně některé věci udělal jinak, ale to už zpátky nevrátím. Na farmě jsem tehdy potkával kluky, kteří byli ještě lepší než já a stejně nedostali žádnou šanci. Snažím se na to pohlížet z jiného úhlu pohledu. Tři roky za mořem mi dali do hokejového i osobního života nespočet zkušeností, potkal jsem tu spoustu přátel a dodnes si stojím za tím, že nebýt odletu do Kanady, tak dnes už hokej možná vůbec nehraji.

Hokejovým světem nyní hýbe kauza sexuálního obtěžování Kylea Beache. Překvapilo vás to, nebo si myslíte, že se dodnes leccos tají?

Upřímně si myslím, že takových věcí je v zámoří daleko více. Nazval bych to takovou tikající bombou, která nyní pro Chicago i celou NHL vybouchla v ne úplně ideální chvíli. A vůbec bych se nedivil, kdyby postupem času vyplavaly na povrch další šokující skutečnosti. Lidé tomu samozřejmě nemohou uvěřit, ale tady je bohužel opak pravdou. Tento případ nebyl zdaleka jediným, který má na svědomí zámořský hokej.

Přesuňme se zpět do Francie. Je něco, co vás v novém prostředí šokovalo?

Řekl bych, že ani ne. Líbí se mi naopak mentalita Francouzů, kteří žijí tím stylem, že nikam nespěchají. Plánují si své dny tak, že na sebe mají čas, chodí třeba do práce až v dopoledních hodinách, ale o to později zase chodí večer spát. Ale to jsem zbytečně odbočil. Zatím to vnímám podobně jako u minulých angažmá, teda s malou výjimkou, a to je cestování. Hrůza vám povím.

Povídejte.

Je to brutální. Chamonix je město na švýcarských a italských hranicích, takže když například jedeme hrát někam na západ, tak vyrážíme už v deset večer a cestujeme přes celou noc nějakých dvanáct hodin. Dorazíme tam na snídani, poté absolvujeme ranní rozbruslení, týmový oběd a poté máme prodlevu nějakých řekněme pět hodin do srazu před utkáním. A po tom všem nastoupit a hrát není úplně ideální.

A ten odpolední čas trávíte alespoň spánkem na hotelu?

Právě že ne. My teda máme uzpůsobený autobus tak, že každý hráč si může ze svého místa udělat postel, ale je jasné, že by bylo mnohem komfortnější si zajít na ten hotel. Malinko jsem byl zaskočený, jelikož já byl zvyklý na ten „evropský“ model, tudíž že se vyráží v den zápasu, na půli cesty se někde podává oběd a poté se pokračuje na cestě tak, že člověk dojede na místo a může jít pomalu do kabiny. Jenže tady to je přesně naopak. A s tím já úplně nesouhlasím.

Ale zase to máte jako takovou turistickou prohlídku po krásné zemi, ne?

To ano. Třeba když jsme nedávno byli na západním pobřeží v Anglet, tak tam mají arénu přímo na pláži a v dáli už vidíte španělská města Bilbao nebo San Sebastián. To je něco neskutečného.

Francie a hokej. Spojení, které se mezi lidmi pomalu stává denním chlebem?

Jsou tu týmy jako například Grenoble či Rouen, které pravidelně nakukují také do Ligy mistrů, u těch j e cokoliv jiného než účast ve finále zklamáním. Ale takových celků tu moc nenajdete. Francouzi byli hodně zklamaní z toho, že se neprobojovali na olympiádu do Pekingu, ale asi je stále ještě brzy, pořád tomu něco schází. Na druhou stranu se mi velmi líbí, jak se tu pracuje s mládeží, myslím si, že za pár let vyrostou místnímu hokeji kvalitní kluci.

Výšlap na Mont Blanc? Připravte si pořádnou fyzičku a pevné nervy

Je na Francouzích vidět ta jejich proslulá elegance?

Naprosto, a jak. Když zmíním třeba rozhodčí, tak tady jsem opravdu překvapený z toho nastaveného metru z jejich strany. Sebemenší kontakt či tvrdší zákrok okamžitě trestají, na což zejména náš tým hodně doplácí. Já vyrůstal v době, kdy byly bitky na programu dne a kdy se to řezalo hlava nehlava (smích). Ale to souvisí s tou francouzskou náturou, jak sám říkáte, elegancí. Řekl bych, že na ten světový hokej ještě nejsou vyzrálí, ale časem a tvrdou prací k tomu určitě dospějí.

Zaregistroval jste v soutěži také hrstku krajanů?

Samozřejmě o některých klucích vím, ale jediný, s kým jsem v nějakém pravidelnějším kontaktu, je můj dlouholetý kamarád brankář Kuba Štěpánek z Grenoblu. Občas si spolu zavoláme, napíšeme si po zápasech a probíráme spolu nejrůznější věci. Například tu hrůzostrašnou dopravu, v tom jsme s Kubou za jedno (smích). Bohužel nějaká večeře či kafíčko o páté tady během sezony nepřichází k úvahu.

Už jste měl čas vyšlápnout si na slavnou horu Mont Blanc?

Ještě ten čas bohužel nebyl. V létě jsme tam měli nějaký teambuilding, po vlastních nohách jsme tehdy šlapali do asi dvou tisíc metrů. Ale nyní je to už náročnější, protože na horách sněží a podmínky jsou výrazně ztížené. Pokud se však chce člověk dostat až na Mont Blanc, tak to už si vyžaduje průvodce a většinou je to výlet až na dva dny. A bez tréninku a trpělivosti jste téměř bez šance.

Kdyby se však ještě naskytla možnost zahrát si extraligu doma, vrátil byste se?

Těžko říct. Znáte to, já teďka řeknu, že ano, a za pár měsíců to může být vše jinak. Dodnes si vzpomínám na to, jak jsem před rokem říkal, že už nikam nepůjdu, že chci být doma, a teď tu sedím v Chamonix a jsem spokojený. Určitě by to lákadlo bylo, ať už doma ve Zlíně, nebo kdekoliv jinde, ale vždycky musí být zájem z obou stran a musí to člověku dávat ten smysl.