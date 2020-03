On-line ke koronaviru ZDE.

Letošní mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku je už prakticky odpískané, oficiálně to ale ještě hotové není. Mezinárodní federace IIHF se k odvolání šampionátu neodhodlala ani na úterním jednání všech zúčastněných stran. Proč? Odpověď nepřekvapí: jde především o peníze. Přesněji řečeno o pojistku, z níž chtějí pořadatelé zaplatit vzniklé (a vysoké) ztráty.

Hrátky s pojistkou



„Tu pojistku pro případ zrušení turnaje uzavíráme už od roku 2012. Je drahá, stojí nás 250 tisíc švýcarských franků, ale v tomto případě se vyplatí. Získáme tak 22 milionů franků na uhrazení škod,“ řekl šéf IIHF a hrdý Švýcar René Fasel v rozhovoru pro deník Blick.



Jenže aby se pojišťovna necukala finance vyplatit, zrušení turnaje s rozpočtem přes 40 milionů švýcarských franků (více než miliarda korun) musí proběhnout podle pojistných smluv. A to se neobejde bez rozhodnutí švýcarské vlády, o které by se organizátoři mohli opřít. Proto se stále čeká.

Teoreticky se čekání na definitivní verdikt může protáhnout až do 19. dubna, kdy by měl ve Švýcarsku skončit vyhlášen stav nouze. Je ale pravděpodobné, že se rozhodne dřív. Čím dříve bude všechno jasné, tím lépe. „Situace se všude zhoršuje a já si nedokážu představit, že by zodpovědní švýcarští činitelé povolili konání mistrovství světa. Musíme rozhodnout, jak a kdy ho zrušíme. Pořád máme několik dnů, ale mělo by to být do konce týdne, aby měli všichni jasno,“ uvedl šéf německého hokeje Franz Reindl.



Hvězdy mají plán



Zatímco v Evropě se vedení IIHF dohaduje vlastně jen o tom, kdy přesně mistrovství světa zrušit, za velkou louží se stále nevzdávají naděje na pokračování sezony NHL. Ta je prozatím přerušena a komisionář nejlepší soutěže planety Gary Bettman hodlá udělat vše pro to, aby se i letos hrálo o Stanley Cup.



„Udělení poháru je pro nás stále prioritou,“ zdůraznil Bettman. „Máme na stole řadu variant a návrhů, které zatím nechci zveřejňovat. Bereme ale v potaz každý rozumný nápad,“ dodal dlouholetý ligový šéf, za jehož vlády se Stanley Cup neuděloval už před patnácti lety kvůli výluce. Poprvé od dávného roku 1919.

Kanadská televize TSN mezitím odtajnila návrh, který (údajně) vznikl po dohodě skupiny předních ligových hvězd. Hráči už chápou, že se jen tak hrát nezačne, ostatně včera byl v Ottawě potvrzen první hokejista NHL s pozitivním testem na koronavirus.



Jak tedy zní hráčský plán? Začátkem července otevřít přípravné kempy a pak dohrát zbytek základní části (většině týmů zbývá absolvovat jedenáct až třináct zápasů), čímž by se týmy jakž takž dostaly do tempa před play-off. To by se konalo v srpnu a v září, načež v listopadu, měsíc po finále Stanley Cupu, by odstartoval nový kompletní ročník.



Veškeré předpovědi ovšem stojí na vodě. Záležet bude na ústupu koronaviru (dojde-li k němu v dohledné době) a také na tom, zda se v létě bude konat olympiáda. I to je stále méně pravděpodobné.